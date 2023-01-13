https://ria.ru/20230113/obstrel-1844617253.html

Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 13.01.2023

Украинские военные обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за 20 минут в общей сложности восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров и 5 снарядов... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:42

2023-01-13T13:42

2023-01-13T13:56

специальная военная операция на украине

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донецк

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макеевка

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли районы Донецка и Макеевку, выпустив за 20 минут в общей сложности восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров и 5 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 13.30 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 13.30 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

макеевка

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в мире, донецк, донецкая народная республика, макеевка, сцкк, нато