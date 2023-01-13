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Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля - РИА Новости, 13.01.2023
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Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля
Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля - РИА Новости, 13.01.2023
Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти пригласил президента США Джо Байдена выступить с ежегодным обращением к конгрессу 7 февраля. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:13
2023-01-13T21:24
в мире
джо байден
кевин маккарти
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти пригласил президента США Джо Байдена выступить с ежегодным обращением к конгрессу 7 февраля.Для Байдена это будет третья традиционная речь о "положении Союза", но впервые он будет выступать перед конгрессом, нижняя палата которого перешла под контроль республиканцев.Маккарти написал, что ждет от речи Байдена информации об усилиях, которые предпринимаются для решения приоритетных для американского народа задач. Они, по его словам, состоят в том, чтобы "экономика была сильна, нация находилась в безопасности, будущее строилось на фундаменте свободы, а правительство оставалось подотчетно".
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в мире, джо байден, кевин маккарти, сша
В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, США
21:13 13.01.2023 (обновлено: 21:24 13.01.2023)
 
Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля

Маккарти пригласил Байдена выступить с ежегодным обращением к конгрессу 7 февраля

© AP Photo / Andrew HarnikКевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера Палаты представителей США
Кевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера Палаты представителей США - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Кевин Маккарти после приведения к присяге на пост спикера Палаты представителей США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти пригласил президента США Джо Байдена выступить с ежегодным обращением к конгрессу 7 февраля.
"На мне лежит торжественная обязанность пригласить вас выступить перед совместной сессией конгресса во вторник, 7 февраля 2023 года, с тем, чтобы вы могли выполнить свой конституционный долг и доложить о положении дел в стране", - говорится в письме, направленном в Белый дом.
Для Байдена это будет третья традиционная речь о "положении Союза", но впервые он будет выступать перед конгрессом, нижняя палата которого перешла под контроль республиканцев.
Маккарти написал, что ждет от речи Байдена информации об усилиях, которые предпринимаются для решения приоритетных для американского народа задач. Они, по его словам, состоят в том, чтобы "экономика была сильна, нация находилась в безопасности, будущее строилось на фундаменте свободы, а правительство оставалось подотчетно".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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В миреДжо БайденКевин МаккартиСША
 
 
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