https://ria.ru/20230113/obraschenie-1844760789.html

Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля

Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля - РИА Новости, 13.01.2023

Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти пригласил президента США Джо Байдена выступить с ежегодным обращением к конгрессу 7 февраля. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:13

2023-01-13T21:13

2023-01-13T21:24

в мире

джо байден

кевин маккарти

сша

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти пригласил президента США Джо Байдена выступить с ежегодным обращением к конгрессу 7 февраля.Для Байдена это будет третья традиционная речь о "положении Союза", но впервые он будет выступать перед конгрессом, нижняя палата которого перешла под контроль республиканцев.Маккарти написал, что ждет от речи Байдена информации об усилиях, которые предпринимаются для решения приоритетных для американского народа задач. Они, по его словам, состоят в том, чтобы "экономика была сильна, нация находилась в безопасности, будущее строилось на фундаменте свободы, а правительство оставалось подотчетно".

https://ria.ru/20230113/bayden-1844724477.html

сша

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, джо байден, кевин маккарти, сша