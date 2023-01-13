https://ria.ru/20230113/obraschenie-1844760789.html
Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля
Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля - РИА Новости, 13.01.2023
Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля
Спикер палаты представителей Кевин Маккарти пригласил президента США Джо Байдена выступить с ежегодным обращением к конгрессу 7 февраля. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:13
2023-01-13T21:13
2023-01-13T21:24
в мире
джо байден
кевин маккарти
сша
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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти пригласил президента США Джо Байдена выступить с ежегодным обращением к конгрессу 7 февраля.Для Байдена это будет третья традиционная речь о "положении Союза", но впервые он будет выступать перед конгрессом, нижняя палата которого перешла под контроль республиканцев.Маккарти написал, что ждет от речи Байдена информации об усилиях, которые предпринимаются для решения приоритетных для американского народа задач. Они, по его словам, состоят в том, чтобы "экономика была сильна, нация находилась в безопасности, будущее строилось на фундаменте свободы, а правительство оставалось подотчетно".
https://ria.ru/20230113/bayden-1844724477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, кевин маккарти, сша
В мире, Джо Байден, Кевин Маккарти, США
21:13 13.01.2023 (обновлено: 21:24 13.01.2023)
Маккарти пригласил Байдена выступить с обращением к конгрессу 7 февраля
Маккарти пригласил Байдена выступить с ежегодным обращением к конгрессу 7 февраля
ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти пригласил президента США Джо Байдена выступить с ежегодным обращением к конгрессу 7 февраля.
"На мне лежит торжественная обязанность пригласить вас выступить перед совместной сессией конгресса во вторник, 7 февраля 2023 года, с тем, чтобы вы могли выполнить свой конституционный долг и доложить о положении дел в стране", - говорится в письме, направленном в Белый дом.
Для Байдена это будет третья традиционная речь о "положении Союза", но впервые он будет выступать перед конгрессом, нижняя палата которого перешла под контроль республиканцев.
Маккарти написал, что ждет от речи Байдена информации об усилиях, которые предпринимаются для решения приоритетных для американского народа задач. Они, по его словам, состоят в том, чтобы "экономика была сильна, нация находилась в безопасности, будущее строилось на фундаменте свободы, а правительство оставалось подотчетно".