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В Белоруссии пограничники задержали причастную к наркотрафику россиянку
В Белоруссии пограничники задержали причастную к наркотрафику россиянку - РИА Новости, 13.01.2023
В Белоруссии пограничники задержали причастную к наркотрафику россиянку
Россиянку, причастную к незаконному обороту психотропных веществ, задержали белорусские пограничники, сообщает пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:43
2023-01-13T10:43
2023-01-13T10:43
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МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Россиянку, причастную к незаконному обороту психотропных веществ, задержали белорусские пограничники, сообщает пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. "Гражданку Российской Федерации, причастную к незаконному обороту психотропных веществ, 20 декабря 2022 года мозырские пограничники задержали в Лельчицком районе Гомельской области", - говорится в сообщении. При проверке документов россиянка не смогла внятно пояснить цель своего пребывания в погранзоне. Кроме того, подозрения белорусских силовиков вызвало и странное поведение 30-летней женщины. "В результате опроса пограничники установили, что она приехала за спрятанным свертком. В последующем военнослужащие в лесном массиве обнаружили схрон. В полиэтиленовом свертке находились 8 полимерных пакетов. По результатам экспертизы установлено, что их содержимое является опасным психотропным веществом пара-метилэфедроном массой около 4 килограммов", - рассказали в Госпогранкомитете Белоруссии. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ. Ей грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.
https://ria.ru/20221202/narkotiki-1835826526.html
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белоруссия, россия, происшествия
Белоруссия, Россия, Происшествия
В Белоруссии пограничники задержали причастную к наркотрафику россиянку
Белорусские пограничники задержали россиянку с четырьмя килограммами мефедрона
МИНСК, 13 янв - РИА Новости.
Россиянку, причастную к незаконному обороту психотропных веществ, задержали белорусские пограничники, сообщает
пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии.
"Гражданку Российской Федерации, причастную к незаконному обороту психотропных веществ, 20 декабря 2022 года мозырские пограничники задержали в Лельчицком районе Гомельской области", - говорится в сообщении.
При проверке документов россиянка не смогла внятно пояснить цель своего пребывания в погранзоне. Кроме того, подозрения белорусских силовиков вызвало и странное поведение 30-летней женщины.
"В результате опроса пограничники установили, что она приехала за спрятанным свертком. В последующем военнослужащие в лесном массиве обнаружили схрон. В полиэтиленовом свертке находились 8 полимерных пакетов. По результатам экспертизы установлено, что их содержимое является опасным психотропным веществом пара-метилэфедроном массой около 4 килограммов", - рассказали в Госпогранкомитете Белоруссии.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ. Ей грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.