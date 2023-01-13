https://ria.ru/20230113/narkotik-1844561982.html

В Белоруссии пограничники задержали причастную к наркотрафику россиянку

В Белоруссии пограничники задержали причастную к наркотрафику россиянку - РИА Новости, 13.01.2023

В Белоруссии пограничники задержали причастную к наркотрафику россиянку

Россиянку, причастную к незаконному обороту психотропных веществ, задержали белорусские пограничники, сообщает пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:43

2023-01-13T10:43

2023-01-13T10:43

белоруссия

россия

происшествия

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МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Россиянку, причастную к незаконному обороту психотропных веществ, задержали белорусские пограничники, сообщает пресс-служба госпогранкомитета Белоруссии. "Гражданку Российской Федерации, причастную к незаконному обороту психотропных веществ, 20 декабря 2022 года мозырские пограничники задержали в Лельчицком районе Гомельской области", - говорится в сообщении. При проверке документов россиянка не смогла внятно пояснить цель своего пребывания в погранзоне. Кроме того, подозрения белорусских силовиков вызвало и странное поведение 30-летней женщины. "В результате опроса пограничники установили, что она приехала за спрятанным свертком. В последующем военнослужащие в лесном массиве обнаружили схрон. В полиэтиленовом свертке находились 8 полимерных пакетов. По результатам экспертизы установлено, что их содержимое является опасным психотропным веществом пара-метилэфедроном массой около 4 килограммов", - рассказали в Госпогранкомитете Белоруссии. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ. Ей грозит лишение свободы на срок от шести до 15 лет.

https://ria.ru/20221202/narkotiki-1835826526.html

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белоруссия, россия, происшествия