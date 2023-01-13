Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкНабережные Краснопресненская и Тараса Шевченко, Дом правительства РФ и гостиница Radisson Royal Moscow на Кутузовском проспекте в Москве
Набережные Краснопресненская и Тараса Шевченко, Дом правительства РФ и гостиница Radisson Royal Moscow на Кутузовском проспекте в Москве
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году, движение по тротуарам будет частично ограничено, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный.
"В этом году обновим Краснопресненскую набережную. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят гранитную облицовку и элементы чугунного ограждения, проведут расшивку швов гранитной облицовки, восстановят бетон в зоне водовыпусков", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что работы будут проходить в дневное время с привлечением минимального количества техники. Частично будет закрыт тротуар, движение транспорта ограничивать не планируется.