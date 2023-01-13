Рейтинг@Mail.ru
Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20230113/naberezhnaya-1844637916.html
Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году
Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году - РИА Новости, 13.01.2023
Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году
Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году, движение по тротуарам будет частично ограничено, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:44
2023-01-13T14:44
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767686651_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_86699070603ffe2bd191d598a214aac1.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году, движение по тротуарам будет частично ограничено, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный. "В этом году обновим Краснопресненскую набережную. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят гранитную облицовку и элементы чугунного ограждения, проведут расшивку швов гранитной облицовки, восстановят бетон в зоне водовыпусков", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра отметил, что работы будут проходить в дневное время с привлечением минимального количества техники. Частично будет закрыт тротуар, движение транспорта ограничивать не планируется.
https://ria.ru/20220907/kapremont-1815099747.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767686651_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1ddf48f00ae0a0faabb290e5bc8c2561.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество, Москва
14:44 13.01.2023
 

Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкНабережные Краснопресненская и Тараса Шевченко, Дом правительства РФ и гостиница Radisson Royal Moscow на Кутузовском проспекте в Москве
Набережные Краснопресненская и Тараса Шевченко, Дом правительства РФ и гостиница Radisson Royal Moscow на Кутузовском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Набережные Краснопресненская и Тараса Шевченко, Дом правительства РФ и гостиница Radisson Royal Moscow на Кутузовском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году, движение по тротуарам будет частично ограничено, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он напомнил, что содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный.
"В этом году обновим Краснопресненскую набережную. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят гранитную облицовку и элементы чугунного ограждения, проведут расшивку швов гранитной облицовки, восстановят бетон в зоне водовыпусков", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что работы будут проходить в дневное время с привлечением минимального количества техники. Частично будет закрыт тротуар, движение транспорта ограничивать не планируется.
Вид на Новоданиловскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября 2022, 12:43Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Горслужбы Москвы капитально отремонтировали Новоданиловскую набережную
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковГородское хозяйство МосквыОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала