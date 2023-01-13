https://ria.ru/20230113/naberezhnaya-1844637916.html

Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году

Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году - РИА Новости, 13.01.2023

Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году

Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году, движение по тротуарам будет частично ограничено, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:44

2023-01-13T14:44

2023-01-13T14:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

городское хозяйство москвы

общество

москва

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Специалисты обновят Краснопресненскую набережную в Москве в этом году, движение по тротуарам будет частично ограничено, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он напомнил, что содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости – капитальный. "В этом году обновим Краснопресненскую набережную. Специалисты комплекса городского хозяйства заменят гранитную облицовку и элементы чугунного ограждения, проведут расшивку швов гранитной облицовки, восстановят бетон в зоне водовыпусков", - сказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Заммэра отметил, что работы будут проходить в дневное время с привлечением минимального количества техники. Частично будет закрыт тротуар, движение транспорта ограничивать не планируется.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество, москва