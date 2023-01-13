https://ria.ru/20230113/mtsk-1844561250.html

Москвичей предупредили об изменениях в работе МЦК в конце января

Москвичей предупредили об изменениях в работе МЦК в конце января - РИА Новости, 13.01.2023

Москвичей предупредили об изменениях в работе МЦК в конце января

Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) между станциями Хорошево и Крымская будет временно приостановлено на сутки 21-22 января из-за установки... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:40

2023-01-13T10:40

2023-01-13T10:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

московское центральное кольцо (мцк)

ржд

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147659/89/1476598966_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_e4c765755119c0ef67e4dd2915d0f131.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) между станциями Хорошево и Крымская будет временно приостановлено на сутки 21-22 января из-за установки сооружений, необходимых для строительства пешеходного тоннеля в районе Москва-Сити, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Движение поездов МЦК между станциями Хорошево – Крымская будет временно приостановлено 21-22 января для установки специальных инженерных сооружений – пролетных строений на период строительства тоннеля под путями. Новый тоннель длиной 30 метров в перспективе свяжет станции Тестовская МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4. Из него по мосту можно будет перейти к жилому комплексу или выйти на Проектируемый проезд", - говорится в сообщении МЖД в пятницу. Вдоль платформы будет организована крытая пешеходная галерея для перехода от жилого комплекса к метро "Международная" и МЦК Деловой центр. Южный вестибюль также интегрируют с МЦК и метро. В настоящее время продолжается возведение северного и южного вестибюлей станции будущего четвертого диаметра. "Работы по установке пролетных строений будут проводиться с 3.00 21 января до 3.00 22 января в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. В течение суток "Ласточки" на МЦК будут следовать с интервалом 8 минут. Курсирующие против часовой стрелки поезда станут следовать только до Хорошево, а по часовой – до Крымской. Станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут временно закрыты", - пишет компания. В настоящее время на станции Тестовская МЦД-4, которая расположена на железнодорожной эстакаде соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД, построены две платформы с навесами на всю длину. Продолжается возведение пассажирской инфраструктуры еще на двух станциях – Кутузовская и Поклонная. Движение на МЦД-4 планируется открыть в этом году.

https://ria.ru/20221021/metro-1825809441.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московское центральное кольцо (мцк), ржд, московский метрополитен