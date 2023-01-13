https://ria.ru/20230113/mtsk-1844561250.html
Москвичей предупредили об изменениях в работе МЦК в конце января
Москвичей предупредили об изменениях в работе МЦК в конце января - РИА Новости, 13.01.2023
Москвичей предупредили об изменениях в работе МЦК в конце января
Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) между станциями Хорошево и Крымская будет временно приостановлено на сутки 21-22 января из-за установки... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:40
2023-01-13T10:40
2023-01-13T10:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
московское центральное кольцо (мцк)
ржд
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) между станциями Хорошево и Крымская будет временно приостановлено на сутки 21-22 января из-за установки сооружений, необходимых для строительства пешеходного тоннеля в районе Москва-Сити, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). "Движение поездов МЦК между станциями Хорошево – Крымская будет временно приостановлено 21-22 января для установки специальных инженерных сооружений – пролетных строений на период строительства тоннеля под путями. Новый тоннель длиной 30 метров в перспективе свяжет станции Тестовская МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4. Из него по мосту можно будет перейти к жилому комплексу или выйти на Проектируемый проезд", - говорится в сообщении МЖД в пятницу. Вдоль платформы будет организована крытая пешеходная галерея для перехода от жилого комплекса к метро "Международная" и МЦК Деловой центр. Южный вестибюль также интегрируют с МЦК и метро. В настоящее время продолжается возведение северного и южного вестибюлей станции будущего четвертого диаметра. "Работы по установке пролетных строений будут проводиться с 3.00 21 января до 3.00 22 января в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. В течение суток "Ласточки" на МЦК будут следовать с интервалом 8 минут. Курсирующие против часовой стрелки поезда станут следовать только до Хорошево, а по часовой – до Крымской. Станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут временно закрыты", - пишет компания. В настоящее время на станции Тестовская МЦД-4, которая расположена на железнодорожной эстакаде соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД, построены две платформы с навесами на всю длину. Продолжается возведение пассажирской инфраструктуры еще на двух станциях – Кутузовская и Поклонная. Движение на МЦД-4 планируется открыть в этом году.
https://ria.ru/20221021/metro-1825809441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московское центральное кольцо (мцк), ржд, московский метрополитен
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Московское центральное кольцо (МЦК), РЖД, Московский метрополитен
Москвичей предупредили об изменениях в работе МЦК в конце января
Движение поездов МЦК между Хорошево и Крымской остановят на сутки 21-22 января из-за работ
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Движение поездов Московского центрального кольца (МЦК) между станциями Хорошево и Крымская будет временно приостановлено на сутки 21-22 января из-за установки сооружений, необходимых для строительства пешеходного тоннеля в районе Москва-Сити, сообщила
Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).
"Движение поездов МЦК между станциями Хорошево – Крымская будет временно приостановлено 21-22 января для установки специальных инженерных сооружений – пролетных строений на период строительства тоннеля под путями. Новый тоннель длиной 30 метров в перспективе свяжет станции Тестовская МЦД-1 и северный вестибюль одноименной станции МЦД-4. Из него по мосту можно будет перейти к жилому комплексу или выйти на Проектируемый проезд", - говорится в сообщении МЖД в пятницу.
Вдоль платформы будет организована крытая пешеходная галерея для перехода от жилого комплекса к метро "Международная" и МЦК Деловой центр. Южный вестибюль также интегрируют с МЦК и метро. В настоящее время продолжается возведение северного и южного вестибюлей станции будущего четвертого диаметра.
"Работы по установке пролетных строений будут проводиться с 3.00 21 января до 3.00 22 января в выходные дни, когда пассажиропоток минимален. В течение суток "Ласточки" на МЦК будут следовать с интервалом 8 минут. Курсирующие против часовой стрелки поезда станут следовать только до Хорошево, а по часовой – до Крымской. Станции Шелепиха, Деловой центр, Кутузовская, Лужники и Площадь Гагарина будут временно закрыты", - пишет компания.
В настоящее время на станции Тестовская МЦД-4, которая расположена на железнодорожной эстакаде соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД, построены две платформы с навесами на всю длину. Продолжается возведение пассажирской инфраструктуры еще на двух станциях – Кутузовская и Поклонная.
Движение на МЦД-4 планируется открыть в этом году.