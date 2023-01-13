https://ria.ru/20230113/marketpleysy-1844626942.html

ЦБ предупредил россиян о мошеннических предложениях работы на маркетплейсах

ЦБ предупредил россиян о мошеннических предложениях работы на маркетплейсах - РИА Новости, 13.01.2023

ЦБ предупредил россиян о мошеннических предложениях работы на маркетплейсах

Мошенники стали рассылать россиянам по электронной почте или через смс предложения высокооплачиваемой работы на платформах электронной коммерции, выманивая под... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:11

2023-01-13T14:11

2023-01-13T14:11

мошенники

технологии

центральный банк рф (цб рф)

россия

общество

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841738780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b5a600b5bf15b0d1d4eabec6fe26723.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам по электронной почте или через смс предложения высокооплачиваемой работы на платформах электронной коммерции, выманивая под этим предлогом деньги и персональные данные, сообщил Банк России. "Злоумышленники рассылают по электронной почте, через смс или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через интернет)", - говорится в сообщении. Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку "менеджеры по подбору персонала". Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе требуется внести вступительный взнос. Например, в размере 500 рублей. "Но на самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные банковской карты и номер телефона используются ими для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета", - предупредил регулятор. ЦБ рекомендует не доверять рассылкам с предложением о работе, тем более если в них заставляют оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию и провести другие платежи. Такие предложения "гарантированной работы" — популярный прием мошенников, пояснил регулятор.

https://ria.ru/20230103/moshennichestvo-1842902610.html

https://ria.ru/20221229/fishing-1842119494.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мошенники, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия, общество, мошенничество