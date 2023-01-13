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ЦБ предупредил россиян о мошеннических предложениях работы на маркетплейсах - РИА Новости, 13.01.2023
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ЦБ предупредил россиян о мошеннических предложениях работы на маркетплейсах
ЦБ предупредил россиян о мошеннических предложениях работы на маркетплейсах - РИА Новости, 13.01.2023
ЦБ предупредил россиян о мошеннических предложениях работы на маркетплейсах
Мошенники стали рассылать россиянам по электронной почте или через смс предложения высокооплачиваемой работы на платформах электронной коммерции, выманивая под... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:11
2023-01-13T14:11
мошенники
технологии
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
мошенничество
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам по электронной почте или через смс предложения высокооплачиваемой работы на платформах электронной коммерции, выманивая под этим предлогом деньги и персональные данные, сообщил Банк России. "Злоумышленники рассылают по электронной почте, через смс или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через интернет)", - говорится в сообщении. Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку "менеджеры по подбору персонала". Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе требуется внести вступительный взнос. Например, в размере 500 рублей. "Но на самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные банковской карты и номер телефона используются ими для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета", - предупредил регулятор. ЦБ рекомендует не доверять рассылкам с предложением о работе, тем более если в них заставляют оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию и провести другие платежи. Такие предложения "гарантированной работы" — популярный прием мошенников, пояснил регулятор.
https://ria.ru/20230103/moshennichestvo-1842902610.html
https://ria.ru/20221229/fishing-1842119494.html
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мошенники, технологии, центральный банк рф (цб рф), россия, общество, мошенничество
мошенники, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество, Мошенничество
14:11 13.01.2023
 
ЦБ предупредил россиян о мошеннических предложениях работы на маркетплейсах

ЦБ предупредил о мошенниках, предлагающих высокооплачиваемую работу на маркетплейсах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам по электронной почте или через смс предложения высокооплачиваемой работы на платформах электронной коммерции, выманивая под этим предлогом деньги и персональные данные, сообщил Банк России.
"Злоумышленники рассылают по электронной почте, через смс или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через интернет)", - говорится в сообщении.
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Для уточнения деталей человеку предлагают перейти по ссылке, которая ведет в популярные мессенджеры. Там с потенциальной жертвой вступают в переписку "менеджеры по подбору персонала". Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона.
Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе требуется внести вступительный взнос. Например, в размере 500 рублей.
"Но на самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников, а данные банковской карты и номер телефона используются ими для попытки взлома личного кабинета человека на сайте банка и кражи средств с его счета", - предупредил регулятор.
ЦБ рекомендует не доверять рассылкам с предложением о работе, тем более если в них заставляют оплатить какие-либо услуги, товары, зарезервировать вакансию и провести другие платежи. Такие предложения "гарантированной работы" — популярный прием мошенников, пояснил регулятор.
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мошенникиТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияОбществоМошенничество
 
 
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