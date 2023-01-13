https://ria.ru/20230113/lnr-1844683706.html

Ставропольский край направит деньги на восстановление подшефного района ЛНР

Ставропольский край направит деньги на восстановление подшефного района ЛНР - РИА Новости, 13.01.2023

Ставропольский край направит деньги на восстановление подшефного района ЛНР

Власти Ставропольского края в этом году направят 1 миллиард рублей на восстановление подшефного Антрацитовского района ЛНР, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:29

2023-01-13T16:29

2023-01-13T16:43

общество

владимир владимиров

луганская народная республика

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Власти Ставропольского края в этом году направят 1 миллиард рублей на восстановление подшефного Антрацитовского района ЛНР, сообщил журналистам губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, самым крупным объектом станет дворец культуры и спорта с плавательным бассейном в городе Антраците. "Там чаша лопнула в результате обстрелов, нам нужно будет там серьезно поработать. Мы продолжаем ремонтировать районную больницу, она по размерам даже, наверное, больше, чем наша краевая. Там 19 корпусов, огромная больница, мы часть корпусов отремонтировали. Там, кстати, сегодня оказывают медицинскую помощь нашим участникам СВО, это будет крупный объект. От своих обязательств не откажемся, продолжим работу и в школах, и детских садах, и спортивных сооружениях", - подчеркнул глава региона. Владимиров добавил, что в этом году завершится ремонт центрального парка в Антраците. "И дорожное строительство. Больше всего, конечно, тянут дороги, потому что мы в прошлом году порядка 2 миллиардов потратили на дороги, и в этом году сезон начнется, согласуем планы с руководством Антрацитовского района и дальше продолжим строить дороги", - подчеркнул глава Ставрополья.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир владимиров, луганская народная республика