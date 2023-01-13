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Ставропольский край направит деньги на восстановление подшефного района ЛНР - РИА Новости, 13.01.2023
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Ставропольский край направит деньги на восстановление подшефного района ЛНР
Ставропольский край направит деньги на восстановление подшефного района ЛНР - РИА Новости, 13.01.2023
Ставропольский край направит деньги на восстановление подшефного района ЛНР
Власти Ставропольского края в этом году направят 1 миллиард рублей на восстановление подшефного Антрацитовского района ЛНР, сообщил журналистам губернатор... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:29
2023-01-13T16:43
общество
владимир владимиров
луганская народная республика
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Власти Ставропольского края в этом году направят 1 миллиард рублей на восстановление подшефного Антрацитовского района ЛНР, сообщил журналистам губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, самым крупным объектом станет дворец культуры и спорта с плавательным бассейном в городе Антраците. "Там чаша лопнула в результате обстрелов, нам нужно будет там серьезно поработать. Мы продолжаем ремонтировать районную больницу, она по размерам даже, наверное, больше, чем наша краевая. Там 19 корпусов, огромная больница, мы часть корпусов отремонтировали. Там, кстати, сегодня оказывают медицинскую помощь нашим участникам СВО, это будет крупный объект. От своих обязательств не откажемся, продолжим работу и в школах, и детских садах, и спортивных сооружениях", - подчеркнул глава региона. Владимиров добавил, что в этом году завершится ремонт центрального парка в Антраците. "И дорожное строительство. Больше всего, конечно, тянут дороги, потому что мы в прошлом году порядка 2 миллиардов потратили на дороги, и в этом году сезон начнется, согласуем планы с руководством Антрацитовского района и дальше продолжим строить дороги", - подчеркнул глава Ставрополья.
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общество, владимир владимиров, луганская народная республика
Общество, Владимир Владимиров, Луганская Народная Республика, Ставропольский край
16:29 13.01.2023 (обновлено: 16:43 13.01.2023)
 
Ставропольский край направит деньги на восстановление подшефного района ЛНР

Ставропольский край направит миллиард рублей на восстановление Антрацитовского района ЛНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ на позиции, утроенной в арке жилого дома
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, утроенной в арке жилого дома - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ на позиции, утроенной в арке жилого дома . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Власти Ставропольского края в этом году направят 1 миллиард рублей на восстановление подшефного Антрацитовского района ЛНР, сообщил журналистам губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"Мы предварительно заложили 1 миллиард рублей в этом году, в прошлом году мы потратили порядка 6 миллиардов рублей. Сейчас на входе мы начинаем разрабатывать проектно-сметную документацию, чтобы выходить на объекты. Будет у нас 130 объектов в этому году", - сказал Владимиров на пресс-конференции.
По его словам, самым крупным объектом станет дворец культуры и спорта с плавательным бассейном в городе Антраците.
"Там чаша лопнула в результате обстрелов, нам нужно будет там серьезно поработать. Мы продолжаем ремонтировать районную больницу, она по размерам даже, наверное, больше, чем наша краевая. Там 19 корпусов, огромная больница, мы часть корпусов отремонтировали. Там, кстати, сегодня оказывают медицинскую помощь нашим участникам СВО, это будет крупный объект. От своих обязательств не откажемся, продолжим работу и в школах, и детских садах, и спортивных сооружениях", - подчеркнул глава региона.
Владимиров добавил, что в этом году завершится ремонт центрального парка в Антраците. "И дорожное строительство. Больше всего, конечно, тянут дороги, потому что мы в прошлом году порядка 2 миллиардов потратили на дороги, и в этом году сезон начнется, согласуем планы с руководством Антрацитовского района и дальше продолжим строить дороги", - подчеркнул глава Ставрополья.
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