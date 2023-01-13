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Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов - РИА Новости, 13.01.2023
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Туризм
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Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов
Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов - РИА Новости, 13.01.2023
Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов
Вылет самолета казахстанской авиакомпании SCAT из Алма-Аты в Москву, запланированный на 8.40 (5.40 мск) пятницы, по технической причине перенесен на 18.00... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:52
2023-01-13T14:53
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АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Вылет самолета казахстанской авиакомпании SCAT из Алма-Аты в Москву, запланированный на 8.40 (5.40 мск) пятницы, по технической причине перенесен на 18.00 (15.00 мск), пассажиры проходят регистрацию на рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Вылет рейса "Алматы -Москва" был запланирован на 08.40. При проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам было предоставлено горячее питание и все необходимое. От размещения в отеле пассажиры отказались", – отметили в пресс-службе.В настоящий момент проходит процедура регистрации. Вылет запланирован на 18.00 (15.00 мск).
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Туризм, Туризм, туристы, Новости - Туризм, Алма-Ата, Москва
14:52 13.01.2023 (обновлено: 14:53 13.01.2023)
 
Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов

Пассажиры задержанного на девять часов рейса Алма-Ата – Москва готовятся к вылету

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в медиабанкПассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты
Пассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Вылет самолета казахстанской авиакомпании SCAT из Алма-Аты в Москву, запланированный на 8.40 (5.40 мск) пятницы, по технической причине перенесен на 18.00 (15.00 мск), пассажиры проходят регистрацию на рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Вылет рейса "Алматы -Москва" был запланирован на 08.40. При проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам было предоставлено горячее питание и все необходимое. От размещения в отеле пассажиры отказались", – отметили в пресс-службе.
В настоящий момент проходит процедура регистрации. Вылет запланирован на 18.00 (15.00 мск).
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