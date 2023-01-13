https://ria.ru/20230113/kazakhstan-1844635054.html

Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов

Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов - РИА Новости, 13.01.2023

Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов

Вылет самолета казахстанской авиакомпании SCAT из Алма-Аты в Москву, запланированный на 8.40 (5.40 мск) пятницы, по технической причине перенесен на 18.00... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:52

2023-01-13T14:52

2023-01-13T14:53

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АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Вылет самолета казахстанской авиакомпании SCAT из Алма-Аты в Москву, запланированный на 8.40 (5.40 мск) пятницы, по технической причине перенесен на 18.00 (15.00 мск), пассажиры проходят регистрацию на рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Вылет рейса "Алматы -Москва" был запланирован на 08.40. При проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам было предоставлено горячее питание и все необходимое. От размещения в отеле пассажиры отказались", – отметили в пресс-службе.В настоящий момент проходит процедура регистрации. Вылет запланирован на 18.00 (15.00 мск).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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