https://ria.ru/20230113/kazakhstan-1844635054.html
Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов
Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов - РИА Новости, 13.01.2023
Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов
Вылет самолета казахстанской авиакомпании SCAT из Алма-Аты в Москву, запланированный на 8.40 (5.40 мск) пятницы, по технической причине перенесен на 18.00... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:52
2023-01-13T14:52
2023-01-13T14:53
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АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Вылет самолета казахстанской авиакомпании SCAT из Алма-Аты в Москву, запланированный на 8.40 (5.40 мск) пятницы, по технической причине перенесен на 18.00 (15.00 мск), пассажиры проходят регистрацию на рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. "Вылет рейса "Алматы -Москва" был запланирован на 08.40. При проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам было предоставлено горячее питание и все необходимое. От размещения в отеле пассажиры отказались", – отметили в пресс-службе.В настоящий момент проходит процедура регистрации. Вылет запланирован на 18.00 (15.00 мск).
https://ria.ru/20230113/pulkovo-1844591732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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14:52 13.01.2023 (обновлено: 14:53 13.01.2023)
Из Алма-Аты в Москву вылетит самолет, задержанный на девять часов
Пассажиры задержанного на девять часов рейса Алма-Ата – Москва готовятся к вылету
АЛМА-АТА, 13 янв - РИА Новости. Вылет самолета казахстанской авиакомпании SCAT из Алма-Аты в Москву, запланированный на 8.40 (5.40 мск) пятницы, по технической причине перенесен на 18.00 (15.00 мск), пассажиры проходят регистрацию на рейс, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"Вылет рейса "Алматы -Москва" был запланирован на 08.40. При проведении предполетной подготовки выявилась необходимость в дополнительном техническом обслуживании. На время ожидания пассажирам было предоставлено горячее питание и все необходимое. От размещения в отеле пассажиры отказались", – отметили в пресс-службе.
В настоящий момент проходит процедура регистрации. Вылет запланирован на 18.00 (15.00 мск).