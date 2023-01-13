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В Польше сообщили подробности избиения беременной украинки и ее семьи - РИА Новости, 13.01.2023
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В Польше сообщили подробности избиения беременной украинки и ее семьи
В Польше сообщили подробности избиения беременной украинки и ее семьи - РИА Новости, 13.01.2023
В Польше сообщили подробности избиения беременной украинки и ее семьи
Беременную украинку, ее мать и брата-подростка избили в польском Люблине, как они считают, из-за украинского акцента, сообщает издание Dzennik Рolski. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:44
2023-01-13T15:56
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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Беременную украинку, ее мать и брата-подростка избили в польском Люблине, как они считают, из-за украинского акцента, сообщает издание Dzennik Рolski. Сообщается, что украинка Оксана с 13-летним сыном покинули Украину в начале марта прошлого года как беженцы. Местом жительства женщина выбрала Люблин, потому что здесь работает ее 27-летняя дочь, которая находится на третьем месяце беременности. "Безопасно было до недавнего времени. Мы возвращались домой с прогулки. Когда мы ждали автобус на Крулевской улице, к нам подошли двое молодых людей. Они попросили закурить. Никто из нас не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными. Кричали нецензурно, чтобы мы возвращались на Украину", - рассказала Оксана газете. По ее словам, когда ее сын решил вызвать полицию, мужчины пытались вырвать у него телефон, били кулаками по голове. "Также были избиты две женщины, которые встали на защиту подростка", - говорится в сообщении. "Это видели несколько человек. Я просила о помощи, но никто не отозвался. Даже мужчины просто смотрели", - сказала Оксана. Представитель воеводского комиссариата полиции Анджей Фийолек сообщил, что стражи порядка уже установили личности подозреваемых – это 25- и 30-летний жители Люблинского воеводства. "Сотрудники городской полиции ведут дело об избиении и оскорблении по национальному признаку", - отметил он.
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в мире, люблин, люблинское воеводство
В мире, Люблин, Люблинское воеводство
15:44 13.01.2023 (обновлено: 15:56 13.01.2023)
 
В Польше сообщили подробности избиения беременной украинки и ее семьи

Dzennik Рolski: в Люблине беременную украинку, ее мать и брата избили из-за акцента

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Беременную украинку, ее мать и брата-подростка избили в польском Люблине, как они считают, из-за украинского акцента, сообщает издание Dzennik Рolski.
"Беременная женщина, ее брат-подросток и мать подверглись нападению в центре Люблина. Они считают, что причина в их национальности", - говорится в сообщении.
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Сообщается, что украинка Оксана с 13-летним сыном покинули Украину в начале марта прошлого года как беженцы. Местом жительства женщина выбрала Люблин, потому что здесь работает ее 27-летняя дочь, которая находится на третьем месяце беременности.
"Безопасно было до недавнего времени. Мы возвращались домой с прогулки. Когда мы ждали автобус на Крулевской улице, к нам подошли двое молодых людей. Они попросили закурить. Никто из нас не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными. Кричали нецензурно, чтобы мы возвращались на Украину", - рассказала Оксана газете.
По ее словам, когда ее сын решил вызвать полицию, мужчины пытались вырвать у него телефон, били кулаками по голове. "Также были избиты две женщины, которые встали на защиту подростка", - говорится в сообщении. "Это видели несколько человек. Я просила о помощи, но никто не отозвался. Даже мужчины просто смотрели", - сказала Оксана.
Представитель воеводского комиссариата полиции Анджей Фийолек сообщил, что стражи порядка уже установили личности подозреваемых – это 25- и 30-летний жители Люблинского воеводства. "Сотрудники городской полиции ведут дело об избиении и оскорблении по национальному признаку", - отметил он.
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