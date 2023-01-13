https://ria.ru/20230113/izbienie-1844662538.html

В Польше сообщили подробности избиения беременной украинки и ее семьи

В Польше сообщили подробности избиения беременной украинки и ее семьи - РИА Новости, 13.01.2023

В Польше сообщили подробности избиения беременной украинки и ее семьи

Беременную украинку, ее мать и брата-подростка избили в польском Люблине, как они считают, из-за украинского акцента, сообщает издание Dzennik Рolski. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:44

2023-01-13T15:44

2023-01-13T15:56

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ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Беременную украинку, ее мать и брата-подростка избили в польском Люблине, как они считают, из-за украинского акцента, сообщает издание Dzennik Рolski. Сообщается, что украинка Оксана с 13-летним сыном покинули Украину в начале марта прошлого года как беженцы. Местом жительства женщина выбрала Люблин, потому что здесь работает ее 27-летняя дочь, которая находится на третьем месяце беременности. "Безопасно было до недавнего времени. Мы возвращались домой с прогулки. Когда мы ждали автобус на Крулевской улице, к нам подошли двое молодых людей. Они попросили закурить. Никто из нас не курит. Об этом им сказала дочь. Она говорит по-польски, но с украинским акцентом. Услышав это, они стали агрессивными. Кричали нецензурно, чтобы мы возвращались на Украину", - рассказала Оксана газете. По ее словам, когда ее сын решил вызвать полицию, мужчины пытались вырвать у него телефон, били кулаками по голове. "Также были избиты две женщины, которые встали на защиту подростка", - говорится в сообщении. "Это видели несколько человек. Я просила о помощи, но никто не отозвался. Даже мужчины просто смотрели", - сказала Оксана. Представитель воеводского комиссариата полиции Анджей Фийолек сообщил, что стражи порядка уже установили личности подозреваемых – это 25- и 30-летний жители Люблинского воеводства. "Сотрудники городской полиции ведут дело об избиении и оскорблении по национальному признаку", - отметил он.

https://ria.ru/20221129/vozvraschenie-1834915362.html

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

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люблинское воеводство

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в мире, люблин, люблинское воеводство