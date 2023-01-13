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В МО появятся классы для обучения уходу за тяжелобольными родственниками
В МО появятся классы для обучения уходу за тяжелобольными родственниками - РИА Новости, 13.01.2023
В МО появятся классы для обучения уходу за тяжелобольными родственниками
В Московской области в скором времени откроются симуляционные классы для обучения уходу за тяжелобольными родственниками. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:39
2023-01-13T16:39
2023-01-13T16:39
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. В Московской области в скором времени откроются симуляционные классы для обучения уходу за тяжелобольными родственниками. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минсоцразвития области Людмилу Болатаеву.По ее словам, один из таких классов уже заработал на базе пансионата "Ногинский". Всего планируется открыть 10 симуляционных классов."На базе учреждений социального обслуживания будут открыты десять симуляционных классов для обучения родственников уходу за тяжелобольными", – сообщила Болатаева.Курс рассчитан на 12 учебных часов. Он будет состоять из онлайн-лекций и практических занятий и проходить на бесплатной основе.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)