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Власти Одесской области пожаловались на нарушение графиков отключения света - РИА Новости, 13.01.2023
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Власти Одесской области пожаловались на нарушение графиков отключения света
Власти Одесской области пожаловались на нарушение графиков отключения света - РИА Новости, 13.01.2023
Власти Одесской области пожаловались на нарушение графиков отключения света
Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что регион получает лимитированный объем электроснабжения, которого не хватает... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:06
2023-01-13T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
одесская область
украина
укрэнерго
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что регион получает лимитированный объем электроснабжения, которого не хватает для потребления, при этом отмечается несоблюдение графиков отключения света. В четверг в национальной энергетическая компании "Укрэнерго" сообщали, что дефицит мощности в энергосистеме Украины остается значительным. "Накануне в регионе был министр энергетики Герман Галущенко. В разговоре с министром начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко отметил недостаточность лимитов электроэнергии, которые выделяются на Одесскую область, и каждый из нас это чувствует на себе. А также речь шла о том, что неравномерно распределяется нагрузка по Одесщине и территориальным общинам", - заявил Братчук в видео, опубликованном в его телеграм-канале. Он отметил, что в критические и аварийные периоды отключения электроэнергии жители региона ощущают на себе, что графики не соблюдаются. Братчук подчеркнул, что графики "должны соответствовать действительности", власти региона и энергетики будут делать все для улучшения ситуации в энергосистеме региона. В декабре в минэнерго Украины сообщили, что из-за роста жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электричества областные энергетические компании будут проверять уполномоченные представители власти.
https://ria.ru/20230103/kiev-1842951336.html
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в мире, жкх, одесская область, украина, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Одесская область, Украина, Укрэнерго
10:06 13.01.2023
 
Власти Одесской области пожаловались на нарушение графиков отключения света

Братчук: лимитированного объема электричества в Одесской области недостаточно для региона

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что регион получает лимитированный объем электроснабжения, которого не хватает для потребления, при этом отмечается несоблюдение графиков отключения света.
В четверг в национальной энергетическая компании "Укрэнерго" сообщали, что дефицит мощности в энергосистеме Украины остается значительным.
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"Накануне в регионе был министр энергетики Герман Галущенко. В разговоре с министром начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко отметил недостаточность лимитов электроэнергии, которые выделяются на Одесскую область, и каждый из нас это чувствует на себе. А также речь шла о том, что неравномерно распределяется нагрузка по Одесщине и территориальным общинам", - заявил Братчук в видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Он отметил, что в критические и аварийные периоды отключения электроэнергии жители региона ощущают на себе, что графики не соблюдаются. Братчук подчеркнул, что графики "должны соответствовать действительности", власти региона и энергетики будут делать все для улучшения ситуации в энергосистеме региона.
В декабре в минэнерго Украины сообщили, что из-за роста жалоб потребителей на несоблюдение графиков ограничения электричества областные энергетические компании будут проверять уполномоченные представители власти.
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