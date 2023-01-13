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В Приморье задержали грабителя, обокравшего банк через дыру в подвале - РИА Новости, 13.01.2023
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В Приморье задержали грабителя, обокравшего банк через дыру в подвале
В Приморье задержали грабителя, обокравшего банк через дыру в подвале - РИА Новости, 13.01.2023
В Приморье задержали грабителя, обокравшего банк через дыру в подвале
Житель Приморья задержан за августовскую кражу 12 миллионов рублей из банка в Лесозаводске, в который он залез через дыру в подвале, сообщает в пятницу СУСК по... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:16
2023-01-13T16:16
происшествия
лесозаводск
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Житель Приморья задержан за августовскую кражу 12 миллионов рублей из банка в Лесозаводске, в который он залез через дыру в подвале, сообщает в пятницу СУСК по региону. "Предъявлено обвинение ранее судимому 44-летнему мужчине по... статьям "Кража", "Насильственные действия сексуального характера" и "Изнасилование", - говорится в релизе. По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый вместе с сообщником ночью проник в банк через заранее приготовленную в подвале дыру, похитив свыше 12 миллионов рублей и счетчик монет стоимостью более 18 тысяч рублей. После обвиняемый скрылся, а деньги потратил. Также выяснилось, что он виновен в сексуальных преступлениях - осенью прошлого года его жертвами стали две школьницы. Преступление было совершено без свидетелей, ночью, и поэтому представляло особую сложность. Но следователям и криминалистам удалось "в кратчайшие сроки по молекулярно-генетической судебной экспертизе выявить мужской генотип". Проверка показала, что он принадлежит местному жителю, который за короткое время купил три дорогостоящие машины. Распутывая этот клубок, следствие вышло на эпизод с ограблением банка. "В гараже у подозреваемого следователи провели обыск и обнаружили предметы, которые он использовал при краже из банка, а в машинах нашли маскировочную одежду, в которой он нападал не детей... Личность подозреваемого... и его местонахождение (было установлено), в результате чего он был задержан", - говорится в релизе. Как уточнил РИА Новости представитель СУСК, сейчас фигурант находится под стражей.
https://ria.ru/20220823/bank-1811594356.html
https://ria.ru/20230102/krazhi-1842841125.html
https://ria.ru/20220902/grabitel-1813981746.html
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происшествия, лесозаводск, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лесозаводск, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
16:16 13.01.2023
 
В Приморье задержали грабителя, обокравшего банк через дыру в подвале

Жителя Приморья задержали за ограбление банка в Лесозаводске через дыру в подвале

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Житель Приморья задержан за августовскую кражу 12 миллионов рублей из банка в Лесозаводске, в который он залез через дыру в подвале, сообщает в пятницу СУСК по региону.
"Предъявлено обвинение ранее судимому 44-летнему мужчине по... статьям "Кража", "Насильственные действия сексуального характера" и "Изнасилование", - говорится в релизе.
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По версии следствия, в августе прошлого года обвиняемый вместе с сообщником ночью проник в банк через заранее приготовленную в подвале дыру, похитив свыше 12 миллионов рублей и счетчик монет стоимостью более 18 тысяч рублей. После обвиняемый скрылся, а деньги потратил.
Также выяснилось, что он виновен в сексуальных преступлениях - осенью прошлого года его жертвами стали две школьницы.
Преступление было совершено без свидетелей, ночью, и поэтому представляло особую сложность. Но следователям и криминалистам удалось "в кратчайшие сроки по молекулярно-генетической судебной экспертизе выявить мужской генотип".
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Проверка показала, что он принадлежит местному жителю, который за короткое время купил три дорогостоящие машины. Распутывая этот клубок, следствие вышло на эпизод с ограблением банка.
"В гараже у подозреваемого следователи провели обыск и обнаружили предметы, которые он использовал при краже из банка, а в машинах нашли маскировочную одежду, в которой он нападал не детей... Личность подозреваемого... и его местонахождение (было установлено), в результате чего он был задержан", - говорится в релизе.
Как уточнил РИА Новости представитель СУСК, сейчас фигурант находится под стражей.
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