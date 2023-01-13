Взрыв газопровода в Литве не повлияет на снабжение газом Эстонии
Elering: взрыв газопровода в Литве не повлияет на надежность снабжения газом Эстонии
© Фото : фото очевидцаПожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
© Фото : фото очевидца
Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Взрыв газопровода в Литве не повлияет на надежность снабжения газом Эстонии, сообщил глава эстонского государственного сетевого оператора Elering Таави Вескимяги.
Взрыв в Пасвальском районе Литвы произошел на магистральном газопроводе Amber Grid, по которому газ подавался в Латвию и северные районы Литвы, говорится в сообщении газовой компании.
"Авария в Литве - прискорбный случай, но он не повлияет на безопасность газоснабжения Эстонии. Поскольку литовская обслуживающая компания готовится к запуску параллельного газопровода, инцидент повлияет на рынок лишь в незначительной степени", - приводит слова Вескимяги пресс-служба Elering.
По слова Вескимяги, в дополнение к газу, импортируемому через литовский газовый терминал, для покрытия потребления газа в Эстонии может использоваться газ из латвийского газохранилища. В настоящее время в нем находится 11 тераватт-часов газа. В то же время в Финляндии запускается новый СПГ-терминал, что позволит реализовать совершенно новый канал поставок газа. Годовое потребление газа в Эстонии составляет 3,5 тераватт-часа.