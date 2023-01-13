https://ria.ru/20230113/gazoprovod-1844777039.html

Взрыв газопровода в Литве не повлияет на снабжение газом Эстонии

Взрыв газопровода в Литве не повлияет на снабжение газом Эстонии - РИА Новости, 13.01.2023

Взрыв газопровода в Литве не повлияет на снабжение газом Эстонии

Взрыв газопровода в Литве не повлияет на надежность снабжения газом Эстонии, сообщил глава эстонского государственного сетевого оператора Elering Таави... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T23:33

2023-01-13T23:33

2023-01-13T23:33

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 янв - РИА Новости. Взрыв газопровода в Литве не повлияет на надежность снабжения газом Эстонии, сообщил глава эстонского государственного сетевого оператора Elering Таави Вескимяги. Взрыв в Пасвальском районе Литвы произошел на магистральном газопроводе Amber Grid, по которому газ подавался в Латвию и северные районы Литвы, говорится в сообщении газовой компании. "Авария в Литве - прискорбный случай, но он не повлияет на безопасность газоснабжения Эстонии. Поскольку литовская обслуживающая компания готовится к запуску параллельного газопровода, инцидент повлияет на рынок лишь в незначительной степени", - приводит слова Вескимяги пресс-служба Elering. По слова Вескимяги, в дополнение к газу, импортируемому через литовский газовый терминал, для покрытия потребления газа в Эстонии может использоваться газ из латвийского газохранилища. В настоящее время в нем находится 11 тераватт-часов газа. В то же время в Финляндии запускается новый СПГ-терминал, что позволит реализовать совершенно новый канал поставок газа. Годовое потребление газа в Эстонии составляет 3,5 тераватт-часа.

https://ria.ru/20230103/litva-1842992843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жкх, литва, эстония, латвия, elering