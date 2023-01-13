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ЕС заменил российский газ без отключений электричества, заявила глава ЕК - РИА Новости, 13.01.2023
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ЕС заменил российский газ без отключений электричества, заявила глава ЕК
ЕС заменил российский газ без отключений электричества, заявила глава ЕК - РИА Новости, 13.01.2023
ЕС заменил российский газ без отключений электричества, заявила глава ЕК
Страны Евросоюза смогли заменить сократившиеся объемы российского газа, не прибегая к отключениям электроэнергии, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:59
2023-01-13T18:59
экономика
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
европа
швеция
россия
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза смогли заменить сократившиеся объемы российского газа, не прибегая к отключениям электроэнергии, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Швеции, которая транслировалась на сайте ЕК.Основным источником газа для Евросоюза является его импорт. Во втором и третьем квартале прошлого года СПГ доминировал во внешних закупках "голубого топлива", его доля составляла 34% и 39% соответственно. При этом в третьем триместре она достигла исторического максимума. Соединенные Штаты были основным поставщиком СПГ в ЕС в эти два квартала с долями в 45% и 40% соответственно.В прошлом году Россия была основным поставщиком газа в Евросоюз.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
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экономика, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, европа, швеция, россия, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Европа, Швеция, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз
18:59 13.01.2023
 
ЕС заменил российский газ без отключений электричества, заявила глава ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС заменил поставки газа из России без отключений электричества

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза смогли заменить сократившиеся объемы российского газа, не прибегая к отключениям электроэнергии, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Швеции, которая транслировалась на сайте ЕК.
"Россия сократила 80% наших поставки газа за восемь месяцев… мы компенсировали сокращение российского газа, обращаясь в сторону надежных поставщиков. Мы смогли компенсировать без каких-либо отключений электроэнергии", - сказала она.
Основным источником газа для Евросоюза является его импорт. Во втором и третьем квартале прошлого года СПГ доминировал во внешних закупках "голубого топлива", его доля составляла 34% и 39% соответственно. При этом в третьем триместре она достигла исторического максимума. Соединенные Штаты были основным поставщиком СПГ в ЕС в эти два квартала с долями в 45% и 40% соответственно.
В прошлом году Россия была основным поставщиком газа в Евросоюз.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 17:50
Цены на газ для жителей ЕС выросли в ноябре 2022 года почти на 60 процентов
 
ЭкономикаУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанЕвропаШвецияРоссияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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