https://ria.ru/20230113/gaz-1844728466.html

ЕС заменил российский газ без отключений электричества, заявила глава ЕК

ЕС заменил российский газ без отключений электричества, заявила глава ЕК - РИА Новости, 13.01.2023

ЕС заменил российский газ без отключений электричества, заявила глава ЕК

Страны Евросоюза смогли заменить сократившиеся объемы российского газа, не прибегая к отключениям электроэнергии, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:59

2023-01-13T18:59

2023-01-13T18:59

экономика

урсула фон дер ляйен

виктор орбан

европа

швеция

россия

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза смогли заменить сократившиеся объемы российского газа, не прибегая к отключениям электроэнергии, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Швеции, которая транслировалась на сайте ЕК.Основным источником газа для Евросоюза является его импорт. Во втором и третьем квартале прошлого года СПГ доминировал во внешних закупках "голубого топлива", его доля составляла 34% и 39% соответственно. При этом в третьем триместре она достигла исторического максимума. Соединенные Штаты были основным поставщиком СПГ в ЕС в эти два квартала с долями в 45% и 40% соответственно.В прошлом году Россия была основным поставщиком газа в Евросоюз.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.

https://ria.ru/20230113/gaz-1844706470.html

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экономика, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, европа, швеция, россия, еврокомиссия, евросоюз