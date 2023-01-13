ЕС заменил российский газ без отключений электричества, заявила глава ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС заменил поставки газа из России без отключений электричества
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Страны Евросоюза смогли заменить сократившиеся объемы российского газа, не прибегая к отключениям электроэнергии, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Швеции, которая транслировалась на сайте ЕК.
"Россия сократила 80% наших поставки газа за восемь месяцев… мы компенсировали сокращение российского газа, обращаясь в сторону надежных поставщиков. Мы смогли компенсировать без каких-либо отключений электроэнергии", - сказала она.
Основным источником газа для Евросоюза является его импорт. Во втором и третьем квартале прошлого года СПГ доминировал во внешних закупках "голубого топлива", его доля составляла 34% и 39% соответственно. При этом в третьем триместре она достигла исторического максимума. Соединенные Штаты были основным поставщиком СПГ в ЕС в эти два квартала с долями в 45% и 40% соответственно.
В прошлом году Россия была основным поставщиком газа в Евросоюз.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.