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На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 13.01.2023
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На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании
На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 13.01.2023
На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании
Почти 6,6 тысячи человек эвакуировали после сообщений о "минировании" всех школ и судов на Чукотке, угроз не найдено, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:30
2023-01-13T09:30
россия
происшествия
чукотка
чукотский автономный округ
ложные сообщения о минировании зданий
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Почти 6,6 тысячи человек эвакуировали после сообщений о "минировании" всех школ и судов на Чукотке, угроз не найдено, сообщает региональное правительство. "Массовые эвакуации прошли сегодня, 13 января, в Чукотском автономном округе. Причиной стали анонимные сообщения о минировании всех школ и судов Чукотского автономного округа. Оперативно были эвакуированы 6573 человека. Для эвакуации было задействовано 77 сотрудников УМВД", - говорится в сообщении. Информация о "минировании" проверена в 62 учреждениях, взрывных устройств не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти. Сообщения о "минировании" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы ни разу не подтверждались.
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россия
чукотка
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россия, происшествия, чукотка, чукотский автономный округ, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Происшествия, Чукотка, Чукотский автономный округ, Ложные сообщения о минировании зданий
09:30 13.01.2023
 
На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании

На Чукотке эвакуировали все суды и школы из-за сообщений об угрозе минирования

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Почти 6,6 тысячи человек эвакуировали после сообщений о "минировании" всех школ и судов на Чукотке, угроз не найдено, сообщает региональное правительство.
"Массовые эвакуации прошли сегодня, 13 января, в Чукотском автономном округе. Причиной стали анонимные сообщения о минировании всех школ и судов Чукотского автономного округа. Оперативно были эвакуированы 6573 человека. Для эвакуации было задействовано 77 сотрудников УМВД", - говорится в сообщении.
Информация о "минировании" проверена в 62 учреждениях, взрывных устройств не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти.
Сообщения о "минировании" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы ни разу не подтверждались.
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РоссияПроисшествияЧукоткаЧукотский автономный округЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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