https://ria.ru/20230113/evakuatsiya-1844544577.html

На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании

На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 13.01.2023

На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании

Почти 6,6 тысячи человек эвакуировали после сообщений о "минировании" всех школ и судов на Чукотке, угроз не найдено, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T09:30

2023-01-13T09:30

2023-01-13T09:30

россия

происшествия

чукотка

чукотский автономный округ

ложные сообщения о минировании зданий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Почти 6,6 тысячи человек эвакуировали после сообщений о "минировании" всех школ и судов на Чукотке, угроз не найдено, сообщает региональное правительство. "Массовые эвакуации прошли сегодня, 13 января, в Чукотском автономном округе. Причиной стали анонимные сообщения о минировании всех школ и судов Чукотского автономного округа. Оперативно были эвакуированы 6573 человека. Для эвакуации было задействовано 77 сотрудников УМВД", - говорится в сообщении. Информация о "минировании" проверена в 62 учреждениях, взрывных устройств не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти. Сообщения о "минировании" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы ни разу не подтверждались.

https://ria.ru/20230110/indiya-1843797711.html

россия

чукотка

чукотский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, чукотка, чукотский автономный округ, ложные сообщения о минировании зданий