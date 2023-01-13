https://ria.ru/20230113/evakuatsiya-1844544577.html
На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании
На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 13.01.2023
На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании
Почти 6,6 тысячи человек эвакуировали после сообщений о "минировании" всех школ и судов на Чукотке, угроз не найдено, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T09:30
2023-01-13T09:30
2023-01-13T09:30
россия
происшествия
чукотка
чукотский автономный округ
ложные сообщения о минировании зданий
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв - РИА Новости. Почти 6,6 тысячи человек эвакуировали после сообщений о "минировании" всех школ и судов на Чукотке, угроз не найдено, сообщает региональное правительство. "Массовые эвакуации прошли сегодня, 13 января, в Чукотском автономном округе. Причиной стали анонимные сообщения о минировании всех школ и судов Чукотского автономного округа. Оперативно были эвакуированы 6573 человека. Для эвакуации было задействовано 77 сотрудников УМВД", - говорится в сообщении. Информация о "минировании" проверена в 62 учреждениях, взрывных устройств не обнаружено. Угрозы жизни и здоровью жителей нет, отмечают власти. Сообщения о "минировании" в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы ни разу не подтверждались.
https://ria.ru/20230110/indiya-1843797711.html
россия
чукотка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, чукотка, чукотский автономный округ, ложные сообщения о минировании зданий
Россия, Происшествия, Чукотка, Чукотский автономный округ, Ложные сообщения о минировании зданий
На Чукотке эвакуировали суды и школы из-за сообщений о минировании
На Чукотке эвакуировали все суды и школы из-за сообщений об угрозе минирования