https://ria.ru/20230113/eksport-1844587982.html
Китай обвинил США в злоупотреблении экспортным контролем
Китай обвинил США в злоупотреблении экспортным контролем - РИА Новости, 13.01.2023
Китай обвинил США в злоупотреблении экспортным контролем
США злоупотребляют мерами экспортного контроля для сохранения собственной гегемонии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:11
2023-01-13T12:11
2023-01-13T12:11
джо байден
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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. США злоупотребляют мерами экспортного контроля для сохранения собственной гегемонии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о планах США обсудить с Японией и Нидерландами сотрудничество по ограничению доступа КНР к полупроводниковым технологиям. Ван Вэньбинь подчеркнул, что экономическое принуждение союзников и злонамеренное подавление китайских компаний серьезно подрывают правила рыночной торговли, наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний, а также мировым производственным и логистическим цепочкам. "Китай будет решительно защищать свои интересы", - добавил дипломат. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что президент США Джо Байден намерен обсудить с лидерами Японии и Нидерландов сотрудничество по ограничению доступа Китая к полупроводниковым технологиям. В декабре прошлого года сообщалось, что Япония и Нидерланды в ближайшее время могут объявить о принятии некоторых мер по ограничению продажи Китаю передового оборудования для производства полупроводников. Как сообщалось, Япония и Нидерланды достигли принципиального соглашения о присоединении к США по вопросу ужесточения контроля над экспортом передового оборудования по производству чипов. США выступают за ограничение поставок связанных с полупроводниками технологий в КНР и надеются на поддержку союзников в этом вопросе. Минторг США в октябре прошлого года сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.
https://ria.ru/20230112/blinken-1844273234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, китай, в мире, мид кнр, экспорт
Джо Байден, США, Китай, В мире, МИД КНР, Экспорт
Китай обвинил США в злоупотреблении экспортным контролем
МИД Китая обвинил США в злоупотреблении экспортным контролем для сохранения гегемонии
ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. США злоупотребляют мерами экспортного контроля для сохранения собственной гегемонии, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя сообщения о планах США обсудить с Японией и Нидерландами сотрудничество по ограничению доступа КНР к полупроводниковым технологиям.
"С целью сохранения собственной гегемонии и в личных интересах США вновь и вновь злоупотребляют экспортным контролем, политизируют научно-технические и торговые вопросы", - сказал дипломат.
Ван Вэньбинь подчеркнул, что экономическое принуждение союзников и злонамеренное подавление китайских компаний серьезно подрывают правила рыночной торговли, наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний, а также мировым производственным и логистическим цепочкам.
"Китай будет решительно защищать свои интересы", - добавил дипломат.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что президент США Джо Байден
намерен обсудить с лидерами Японии и Нидерландов сотрудничество по ограничению доступа Китая к полупроводниковым технологиям.
В декабре прошлого года сообщалось, что Япония и Нидерланды в ближайшее время могут объявить о принятии некоторых мер по ограничению продажи Китаю передового оборудования для производства полупроводников. Как сообщалось, Япония и Нидерланды достигли принципиального соглашения о присоединении к США по вопросу ужесточения контроля над экспортом передового оборудования по производству чипов.
США выступают за ограничение поставок связанных с полупроводниками технологий в КНР и надеются на поддержку союзников в этом вопросе.
Минторг США в октябре прошлого года сообщил, что Вашингтон ограничил поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников. Президент США Джо Байден также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.