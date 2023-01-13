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В Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовик, есть жертвы - РИА Новости, 13.01.2023
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В Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовик, есть жертвы
В Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовик, есть жертвы - РИА Новости, 13.01.2023
В Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовик, есть жертвы
Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще шесть... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:08
2023-01-13T11:22
происшествия
пензенская область
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще шесть госпитализированы, сообщило региональное управление МВД.По данным пресс-службы, сотрудники Госавтоинспекции, проезжая на 559-м километре федеральной дороги "Урал", в 07.45 мск пятницы в границах Нижнеломовского района обнаружили, что на дороге столкнулись микроавтобус "Луидор" и грузовой автомобиль Mercedes. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь и принялись помогать пострадавшим выбраться из салона микроавтобуса, после чего оказали им первую доврачебную помощь."Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса "Луидор" - мужчина 1968 года рождения - произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Mercedes... В результате ДТП от полученных травм скончался на месте водитель и пассажир микроавтобуса. Также госпитализированы в медицинское учреждение шесть пассажиров автобуса, остальные пассажиры в настоящее время осматриваются медицинскими работниками", - говорится в сообщении.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций.Полиция по данному факту проводит проверку, все обстоятельства выясняются, добавили в главке.
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происшествия, пензенская область
Происшествия, Пензенская область
11:08 13.01.2023 (обновлено: 11:22 13.01.2023)
 
В Пензенской области столкнулись микроавтобус и грузовик, есть жертвы

Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе в Пензенской области, два человека погибли

© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской областиНа месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области
На месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области
На месте ДТП с участием грузовика и микроавтобуса в Пензенской области
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САРАТОВ, 13 янв - РИА Новости. Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись на федеральной трассе "Урал" в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще шесть госпитализированы, сообщило региональное управление МВД.
По данным пресс-службы, сотрудники Госавтоинспекции, проезжая на 559-м километре федеральной дороги "Урал", в 07.45 мск пятницы в границах Нижнеломовского района обнаружили, что на дороге столкнулись микроавтобус "Луидор" и грузовой автомобиль Mercedes. Полицейские незамедлительно вызвали скорую помощь и принялись помогать пострадавшим выбраться из салона микроавтобуса, после чего оказали им первую доврачебную помощь.
"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса "Луидор" - мужчина 1968 года рождения - произвел столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем Mercedes... В результате ДТП от полученных травм скончался на месте водитель и пассажир микроавтобуса. Также госпитализированы в медицинское учреждение шесть пассажиров автобуса, остальные пассажиры в настоящее время осматриваются медицинскими работниками", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД, микроавтобус был не рейсовым, он перевозил работников одной из организаций.
Полиция по данному факту проводит проверку, все обстоятельства выясняются, добавили в главке.
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