https://ria.ru/20230113/drony-1844618179.html
Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки
Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки - РИА Новости, 13.01.2023
Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:45
2023-01-13T13:45
2023-01-13T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
россия
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836865909_0:62:2469:1451_1920x0_80_0_0_102c63beda97ce63c795731775e030fc.jpg
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка, Никольское Донецкой Народной Республики и Змиевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 372 украинских боевых самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8027 единиц специальной военной автомобильной техники.
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836865909_140:0:2329:1642_1920x0_80_0_0_1fe3a8bf263662b3830c11f3708a2d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Украина, Безопасность
Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки
Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила три украинских дрона
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка, Никольское Донецкой Народной Республики и Змиевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 372 украинских боевых самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8027 единиц специальной военной автомобильной техники.