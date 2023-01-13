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Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки - РИА Новости, 13.01.2023
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Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки
Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки - РИА Новости, 13.01.2023
Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:45
2023-01-13T13:45
специальная военная операция на украине
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россия
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безопасность
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка, Никольское Донецкой Народной Республики и Змиевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 372 украинских боевых самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8027 единиц специальной военной автомобильной техники.
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в мире, технологии, россия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Украина, Безопасность
13:45 13.01.2023
 
Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки

Минобороны: российская система ПВО за сутки сбила три украинских дрона

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкБойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили три украинских беспилотника, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Владимировка, Никольское Донецкой Народной Республики и Змиевка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 372 украинских боевых самолета, 200 вертолетов, 2876 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3820 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8027 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 января, 16:16Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.01.2023
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