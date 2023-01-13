https://ria.ru/20230113/doroga-1844717332.html

Железную дорогу подведут к новому терминалу аэропорта Минвод на Ставрополье

Железную дорогу подведут к новому терминалу аэропорта Минвод на Ставрополье - РИА Новости, 13.01.2023

Железную дорогу подведут к новому терминалу аэропорта Минвод на Ставрополье

Железную дорогу планируют подвести к новому терминалу аэропорта Минеральных Вод на Ставрополье, стоимость проекта оценивается в 1 миллиард рублей, сообщил... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:19

2023-01-13T18:19

2023-01-13T18:38

ставропольский край

владимир владимиров

минеральные воды

северный кавказ

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844721454_0:0:3031:1706_1920x0_80_0_0_8ce987aa614b48bc650ab4e5beafd556.jpg

ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Железную дорогу планируют подвести к новому терминалу аэропорта Минеральных Вод на Ставрополье, стоимость проекта оценивается в 1 миллиард рублей, сообщил журналистам глава региона Владимир Владимиров. Новый терминал аэропорта Минеральных Вод рассчитывают построить к 2025 году. "Один миллиард рублей, закончим строительство нашего нового терминала и будем "добивать" РЖД, чтобы они нам эту дорогу построили. Проект сделан - к новому терминалу, чтобы подошла электричка, и мы могли комфортно выйти и уехать в любую точку КМВ и Северного Кавказа с территории аэропорта", - сказал Владимиров.

https://ria.ru/20221201/podderzhka-1835585258.html

минеральные воды

северный кавказ

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир владимиров, минеральные воды, северный кавказ, ставропольский край