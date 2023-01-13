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Железную дорогу подведут к новому терминалу аэропорта Минвод на Ставрополье
Железную дорогу подведут к новому терминалу аэропорта Минвод на Ставрополье - РИА Новости, 13.01.2023
Железную дорогу подведут к новому терминалу аэропорта Минвод на Ставрополье
Железную дорогу планируют подвести к новому терминалу аэропорта Минеральных Вод на Ставрополье, стоимость проекта оценивается в 1 миллиард рублей, сообщил... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:19
2023-01-13T18:19
2023-01-13T18:38
ставропольский край
владимир владимиров
минеральные воды
северный кавказ
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Железную дорогу планируют подвести к новому терминалу аэропорта Минеральных Вод на Ставрополье, стоимость проекта оценивается в 1 миллиард рублей, сообщил журналистам глава региона Владимир Владимиров. Новый терминал аэропорта Минеральных Вод рассчитывают построить к 2025 году. "Один миллиард рублей, закончим строительство нашего нового терминала и будем "добивать" РЖД, чтобы они нам эту дорогу построили. Проект сделан - к новому терминалу, чтобы подошла электричка, и мы могли комфортно выйти и уехать в любую точку КМВ и Северного Кавказа с территории аэропорта", - сказал Владимиров.
https://ria.ru/20221201/podderzhka-1835585258.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, минеральные воды, северный кавказ, ставропольский край
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Минеральные Воды, Северный Кавказ, Ставропольский край