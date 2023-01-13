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Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным
Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным - РИА Новости, 13.01.2023
Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным
Диалог внешнеполитических ведомств России и Белоруссии отличает доверительность и результативность, заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:37
2023-01-13T18:37
2023-01-13T18:37
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Диалог внешнеполитических ведомств России и Белоруссии отличает доверительность и результативность, заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Взаимодействие глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси отличает высокий уровень взаимопонимания, доверительность и результативность", - сказал он журналистам в преддверии заседания коллегии МИД двух стран, которое состоится 19 января. По словам Мезенцева, программа согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства является основой для сверки многих совместных позиций по международной повестке, исполняется последовательно и результативно.
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белоруссия, россия
Союзное государство, Белоруссия, Россия
Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным
Мезенцев: диалог МИД России и Белоруссии отличает доверительность и результативность
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Диалог внешнеполитических ведомств России и Белоруссии отличает доверительность и результативность, заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Взаимодействие глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси отличает высокий уровень взаимопонимания, доверительность и результативность", - сказал он журналистам в преддверии заседания коллегии МИД двух стран, которое состоится 19 января.
По словам Мезенцева, программа согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства является основой для сверки многих совместных позиций по международной повестке, исполняется последовательно и результативно.