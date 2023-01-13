https://ria.ru/20230113/dialog-1844722085.html

Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным

Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным - РИА Новости, 13.01.2023

Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным

Диалог внешнеполитических ведомств России и Белоруссии отличает доверительность и результативность, заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:37

2023-01-13T18:37

2023-01-13T18:37

союзное государство

белоруссия

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Диалог внешнеполитических ведомств России и Белоруссии отличает доверительность и результативность, заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Взаимодействие глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси отличает высокий уровень взаимопонимания, доверительность и результативность", - сказал он журналистам в преддверии заседания коллегии МИД двух стран, которое состоится 19 января. По словам Мезенцева, программа согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства является основой для сверки многих совместных позиций по международной повестке, исполняется последовательно и результативно.

https://ria.ru/20230112/lukashenko-1844327532.html

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белоруссия, россия