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Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным - РИА Новости, 13.01.2023
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Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным
Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным - РИА Новости, 13.01.2023
Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным
Диалог внешнеполитических ведомств России и Белоруссии отличает доверительность и результативность, заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:37
2023-01-13T18:37
союзное государство
белоруссия
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Диалог внешнеполитических ведомств России и Белоруссии отличает доверительность и результативность, заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Взаимодействие глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси отличает высокий уровень взаимопонимания, доверительность и результативность", - сказал он журналистам в преддверии заседания коллегии МИД двух стран, которое состоится 19 января. По словам Мезенцева, программа согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства является основой для сверки многих совместных позиций по международной повестке, исполняется последовательно и результативно.
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белоруссия, россия
Союзное государство, Белоруссия, Россия
18:37 13.01.2023
 
Мезенцев назвал диалог МИД России и Белоруссии доверительным

Мезенцев: диалог МИД России и Белоруссии отличает доверительность и результативность

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Диалог внешнеполитических ведомств России и Белоруссии отличает доверительность и результативность, заявил в пятницу госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.
"Взаимодействие глав внешнеполитических ведомств России и Беларуси отличает высокий уровень взаимопонимания, доверительность и результативность", - сказал он журналистам в преддверии заседания коллегии МИД двух стран, которое состоится 19 января.
По словам Мезенцева, программа согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства является основой для сверки многих совместных позиций по международной повестке, исполняется последовательно и результативно.
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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