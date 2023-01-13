https://ria.ru/20230113/defitsit-1844625460.html

Депздрав Москвы опроверг данные о дефиците лекарств для больных ВИЧ

Депздрав Москвы опроверг данные о дефиците лекарств для больных ВИЧ - РИА Новости, 13.01.2023

Депздрав Москвы опроверг данные о дефиците лекарств для больных ВИЧ

Сообщения о дефиците препаратов для пациентов с гепатитом С и ВИЧ не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе московского департамента... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:06

2023-01-13T14:06

2023-01-13T14:06

общество

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Сообщения о дефиците препаратов для пациентов с гепатитом С и ВИЧ не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения. Ранее в телеграм-каналах появилась информация о дефиците препаратов для пациентов с гепатитом С и ВИЧ. "В ответ на сообщения, что в Москве пациенты с гепатитом С и ВИЧ не обеспечены лекарственными препаратами пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением. Информация не соответствует действительности. Все указанные препараты для больных гепатитом С и ВИЧ, а также медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания есть в запасе более чем на 5 месяцев по каждому. Препараты имеются в наличии в аптеках и медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения", - говорится в сообщении. Отмечается, что аптеки департамента бесплатно обеспечивают необходимыми лекарствами москвичей, в том числе не имеющих федеральных льгот. Кроме того, уточняется, что Москва – один из немногих регионов, который в полном объеме обеспечивает лечение всех пациентов с ВИЧ и гепатитом. "Закупки и поставки были совершены, как всегда, заранее, еще в октябре прошлого года. Обращаем внимание, что в декабре 2022 года конкурсы на закупку препаратов были объявлены также заблаговременно для обеспечения потребностей на последующие периоды. Также сообщаем, что помимо закупок за счет Москвы, пациенты с гепатитом С и ВИЧ обеспечиваются лекарственными препаратами за счет федерального бюджета, закупки осуществляются централизованно Минздравом России", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20221228/lekarsta-1842054095.html

https://ria.ru/20230111/lekarstva-1844080423.html

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общество, москва, здоровье - общество