https://ria.ru/20230113/chekhiya-1844083582.html

Процедура выборов президента Чехии

Процедура выборов президента Чехии - РИА Новости, 13.01.2023

Процедура выборов президента Чехии

Согласно конституции Чешской республики (1992), президент является главой государства и избирается гражданами республики на пять лет. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T01:18

2023-01-13T01:18

2023-01-13T01:18

справки

чехия

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Согласно конституции Чешской республики (1992), президент является главой государства и избирается гражданами республики на пять лет.Одно и то же лицо не может занимать пост президента Чехии более двух сроков подряд.Выборы президента республики проводятся на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.Выборы президента назначает председатель Сената за 60 дней, но не позже чем за 30 дней до истечения полномочий действующего президента. При досрочных выборах они назначаются за 90 дней до дня голосования, но не более чем через 10 дней после досрочного прекращения полномочий президента, и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. При отсутствии председателя Сената выборы президента назначает председатель Палаты депутатов парламента Чехии. На выборах президента вся территория Чехии является единым избирательным округом.Принимать участие в голосовании могут дееспособные граждане Чехии, достигшие 18 лет не позднее второго дня выборов. Право быть избранными имеют граждане Чехии, достигшие 40-летнего возраста как минимум на второй день выборов. Препятствием для выдвижения кандидатуры на пост президента является недееспособность гражданина.Кандидаты на президентских выборах могут быть выдвинуты не менее 20 депутатами либо не менее 10 сенаторами. Кроме того, каждый гражданин Чехии, достигший 18-летнего возраста, может выдвинуть кандидата в президенты, если его предложение будет поддержано петицией, подписанной не менее чем 50 тысячами граждан Чехии, имеющими право голосовать за президента республики.Список кандидатов должен быть представлен в МВД не позднее, чем за 66 дней до даты избрания президента.Министерство внутренних дел принимает решение о регистрации кандидатов не позднее, чем за 49 дней до даты выборов.Кандидат может снять свою кандидатуру за сутки до дня голосования. Это решение не может быть отозвано.Каждый кандидат на пост президента обязан открыть счет для финансирования избирательной кампании в течение пяти дней после объявления выборов. Расходы на избирательную кампанию не могут превышать 40 миллионов чешских крон, включая НДС, при участии кандидата в первом туре, и 50 миллионов чешских крон с учетом НДС при участии в двух турах выборов.Печать бюллетеней обеспечивает министерство внутренних дел республики. Бюллетени должны быть напечатаны одинаковым шрифтом и размером, на бумаге одного цвета и качества и одного размера.Каждый зарегистрированный кандидат вносится в отдельный бюллетень. В бюллетене указывается имя, фамилия, пол, возраст кандидата на второй день президентских выборов, место работы или профессия, ученая или иная степень, если применимо, муниципалитет, в котором он зарегистрирован, его принадлежность к политической партии или политическому движению либо должна быть указана информация о том, что кандидат не имеет политической принадлежности. Указывается также кто выдвинул данного кандидата (депутаты, сенаторы или группа граждан).Предвыборная агитация начинается в день объявления о выборах и заканчивается в день объявления общих результатов президентских выборов.За 16 дней и не менее чем за 48 часов до дня голосования кандидатам предоставляются бесплатные пять часов на чешском телевидении и пять часов на чешском радио. Выделенное время вещания поровну распределяется между кандидатами. Условия вещания определяются чешским телевидением и радио по жребию.Запрещена публикация результатов предвыборных опросов за три дня до выборов.Выборы президента проводятся в течение двух дней, в пятницу и субботу. В первый день участки начинают работу в 14.00 и заканчивают в 22.00. На следующий день избиратели могут проголосовать с 8.00 до 14.00 часов.На территории Чехии избиратель голосует на избирательном участке, где он зарегистрирован в постоянном списке избирателей.За границей избиратель может проголосовать в посольстве Чешской Республики, где он внесен в специальный список избирателей.Все избиратели в Чешской Республике получают бюллетени по адресу постоянного проживания не позднее, чем за три дня до дня первого тура выборов. Избиратели за границей получат бюллетени для обоих туров выборов только на избирательном участке в соответствующем посольстве Чехии.Во втором туре голосования избиратели получат свои бюллетени только на избирательном участке.Избиратель должен подтвердить свою личность и чешское гражданство на избирательном участке, предъявив действующее удостоверение личности, действующий заграничный, дипломатический или служебный паспорт Чешской Республики. Если избиратель не подтвердит свою личность и гражданство Чехии необходимым документом, он не будет допущен к голосованию.Каждый избиратель голосует лично, представительство не допускается.Избиратель получает пустой официальный конверт с гербовой печатью окружной избирательной комиссии. По запросу комиссия также может выдать ему комплект бюллетеней.С официальным конвертом и бюллетенями избиратель должен пройти в помещение, предназначенное для голосования. Избиратель помещает бюллетень кандидата, за которого он решил проголосовать, в официальный конверт и опускает его в избирательную урну.Избиратель, который не может голосовать в своем избирательном округе, может обратиться за карточкой избирателя в соответствующее муниципальное учреждение по месту своего постоянного жительства или в посольство Чешской Республики, если он внесен в специальный список избирателей. С карточкой избирателя он может проголосовать в любом избирательном округе на территории Чехии или за границей в посольствах Чешской Республики. На соответствующий тур выборов избирателю может быть выдана только одна карточка избирателя.Если избиратель голосует по карточке избирателя, он обязан сдать ее в участковую избирательную комиссию.В том случае, если избиратель не может проголосовать на своем избирательном участке по состоянию здоровья, он может обратиться с заявление, чтобы ему предоставили возможность проголосовать вне помещения для голосования с помощью переносной урны для голосования.Избиратели, которые в связи с заболеванием COVID-19 находятся в изоляции или на карантине, смогут проголосовать на выборах президента республики из автотранспорта на специальном избирательном участке или с помощью специальной переносной урны для голосования; для закрытых на карантин учреждений буду организованы специальные избирательные комиссии.При голосовании необходимо иметь при себе удостоверение личности (или паспорт), карту избирателя (если она выдана) и документ, подтверждающий назначение режима изоляции или карантина.Победившим на выборах президента считается кандидат, набравший более половины голосов избирателей. Если в первом туре ни один из кандидатов не набрал более половины голосов, то через 14 дней после первого дня голосования назначается повторное голосование, в котором принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов.Если в первом туре наибольшее одинаковое количество голосов получили более двух кандидатов, то все они принимают участие во втором туре.Если один из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре, прекращает свое участие в выборах, то его место занимает следующий кандидат, набравший наибольшее количество голосов.Избранным во втором туре считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.Если по итогам второго тура президент избран не был, то назначают повторные выборы.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

чехия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, чехия