https://ria.ru/20230113/bomba-1844745261.html

Университетскую клинику Фрайбурга эвакуируют из-за найденной бомбы

Университетскую клинику Фрайбурга эвакуируют из-за найденной бомбы - РИА Новости, 13.01.2023

Университетскую клинику Фрайбурга эвакуируют из-за найденной бомбы

В городе Фрайбурге в ФРГ началась эвакуация университетской клиники и близлежащих домов после обнаружения бомбы времён Второй мировой войны. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:52

2023-01-13T19:52

2023-01-13T19:52

в мире

германия

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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. В городе Фрайбурге в ФРГ началась эвакуация университетской клиники и близлежащих домов после обнаружения бомбы времён Второй мировой войны. "В пятницу днем, после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны, началась эвакуация значительной части университетской больницы Фрайбурга и ее обитателей", - сообщает телерадиокомпания SWR. Обезвреживание 500-килограммовой бомбы запланировано на субботу в 11 утра. Эвакуируются пациенты клиники, специализирующейся на лечении раковых заболеваний, в том числе те, кто лечится в интенсивной терапии, также свои дома должны покинуть в общей сложности 4 тысячи человек.

https://ria.ru/20230112/mina-1844484307.html

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в мире, германия