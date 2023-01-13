https://ria.ru/20230113/bomba-1844745261.html
Университетскую клинику Фрайбурга эвакуируют из-за найденной бомбы
Университетскую клинику Фрайбурга эвакуируют из-за найденной бомбы - РИА Новости, 13.01.2023
Университетскую клинику Фрайбурга эвакуируют из-за найденной бомбы
В городе Фрайбурге в ФРГ началась эвакуация университетской клиники и близлежащих домов после обнаружения бомбы времён Второй мировой войны. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:52
2023-01-13T19:52
2023-01-13T19:52
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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. В городе Фрайбурге в ФРГ началась эвакуация университетской клиники и близлежащих домов после обнаружения бомбы времён Второй мировой войны. "В пятницу днем, после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны, началась эвакуация значительной части университетской больницы Фрайбурга и ее обитателей", - сообщает телерадиокомпания SWR. Обезвреживание 500-килограммовой бомбы запланировано на субботу в 11 утра. Эвакуируются пациенты клиники, специализирующейся на лечении раковых заболеваний, в том числе те, кто лечится в интенсивной терапии, также свои дома должны покинуть в общей сложности 4 тысячи человек.
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в мире, германия
Университетскую клинику Фрайбурга эвакуируют из-за найденной бомбы
В Германии из-за найденной бомбы эвакуируют университетскую клинику Фрайбурга
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости.
В городе Фрайбурге в ФРГ началась эвакуация университетской клиники и близлежащих домов после обнаружения
бомбы времён Второй мировой войны.
"В пятницу днем, после обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны, началась эвакуация значительной части университетской больницы Фрайбурга и ее обитателей", - сообщает телерадиокомпания SWR.
Обезвреживание 500-килограммовой бомбы запланировано на субботу в 11 утра.
Эвакуируются пациенты клиники, специализирующейся на лечении раковых заболеваний, в том числе те, кто лечится в интенсивной терапии, также свои дома должны покинуть в общей сложности 4 тысячи человек.