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В Киеве выступили против идеи Макрона о гарантиях безопасности для России - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/bezopasnost-1844696153.html
В Киеве выступили против идеи Макрона о гарантиях безопасности для России
В Киеве выступили против идеи Макрона о гарантиях безопасности для России - РИА Новости, 13.01.2023
В Киеве выступили против идеи Макрона о гарантиях безопасности для России
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выступает против предложений президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:15
2023-01-13T17:15
специальная военная операция на украине
эммануэль макрон
россия
украина
андрей ермак
в мире
франция
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выступает против предложений президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности. Ранее Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Как сообщали СМИ, страны Балтии и ряд других европейских государств предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность в связи с данным заявлением Макрона. МИД Польши заявил, что выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России. "Сейчас, если вы меня спросите, нужны ли России гарантии безопасности, я вам сразу отвечу, что выступаю против этого", - заявил Ермак в интервью французской газете Monde. В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января 2022 года на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе. В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".
https://ria.ru/20230108/ukraina-1843492311.html
https://ria.ru/20230113/flagman-1844461343.html
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эммануэль макрон, россия, украина, андрей ермак, в мире, франция, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Эммануэль Макрон, Россия, Украина, Андрей Ермак, В мире, Франция, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:15 13.01.2023
 
В Киеве выступили против идеи Макрона о гарантиях безопасности для России

Глава офиса Зеленского Ермак осудил идею Макрона о гарантиях безопасности для России

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев во время отключения электричества. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что выступает против предложений президента Франции Эммануэля Макрона предоставить России гарантии безопасности.
Ранее Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Как сообщали СМИ, страны Балтии и ряд других европейских государств предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность в связи с данным заявлением Макрона. МИД Польши заявил, что выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России.
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 15:18
Киссинджер назвал единственный способ остановить конфликт Украины и России
"Сейчас, если вы меня спросите, нужны ли России гарантии безопасности, я вам сразу отвечу, что выступаю против этого", - заявил Ермак в интервью французской газете Monde.
В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы, в частности, исключали дальнейшее расширение альянса на восток и вступление в него Украины, размещение дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они были по состоянию на май 1997 года, а также предусматривали отказ от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии. Москва также заявила, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, как противоречащее обязательству лидеров всех государств – участников ОБСЕ – не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января 2022 года на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе (12 января) и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (13 января). В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 08:00
"Флагман борьбы с Россией". Вашингтон выбрал нового "хозяина Европы"
США и НАТО 26 января передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В них, в частности, говорилось, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности. Вашингтон был готов обсуждать с Москвой следующие вопросы: механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше; взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине; альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности; дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.
В начале марта 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получила гарантий безопасности от США и НАТО. Захарова уточнила, что Россия получила отказ по вопросам, которые для страны являются "не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 08:00
"Нам пора готовиться". Макрон озаботился безопасностью России
 
Специальная военная операция на УкраинеЭммануэль МакронРоссияУкраинаАндрей ЕрмакВ миреФранцияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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