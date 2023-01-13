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В Кировской области при столкновении машины с локомотивом погиб человек

В Кировской области при столкновении машины с локомотивом погиб человек - РИА Новости, 13.01.2023

В Кировской области при столкновении машины с локомотивом погиб человек

Один человек погиб, трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с локомотивом на железнодорожном переезде в Кировской области, сообщила... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:26

2023-01-13T15:26

2023-01-13T15:26

происшествия

авто

кировская область

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с локомотивом на железнодорожном переезде в Кировской области, сообщила ГИБДД региона. Инцидент произошел в пятницу в 12.30 в Верхнекамском районе на 25-м километре автодороги "Кирс – Рудничный - Лойно". "Водитель автомобиля "Лада Калина" выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с локомотивом. В результате происшествия, по предварительным данным, женщина-пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончалась, водитель и еще два пассажира получили травмы", - говорится в сообщении. Проводится проверка, уточняются причины аварии.

https://ria.ru/20230113/dtp-1844646742.html

кировская область

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происшествия, авто, кировская область, гибдд мвд рф