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В Кировской области при столкновении машины с локомотивом погиб человек
В Кировской области при столкновении машины с локомотивом погиб человек - РИА Новости, 13.01.2023
В Кировской области при столкновении машины с локомотивом погиб человек
Один человек погиб, трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с локомотивом на железнодорожном переезде в Кировской области, сообщила... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:26
2023-01-13T15:26
2023-01-13T15:26
происшествия
авто
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 янв - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с локомотивом на железнодорожном переезде в Кировской области, сообщила ГИБДД региона. Инцидент произошел в пятницу в 12.30 в Верхнекамском районе на 25-м километре автодороги "Кирс – Рудничный - Лойно". "Водитель автомобиля "Лада Калина" выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с локомотивом. В результате происшествия, по предварительным данным, женщина-пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончалась, водитель и еще два пассажира получили травмы", - говорится в сообщении. Проводится проверка, уточняются причины аварии.
https://ria.ru/20230113/dtp-1844646742.html
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происшествия, авто, кировская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Кировская область, ГИБДД МВД РФ
В Кировской области при столкновении машины с локомотивом погиб человек
В Кировской области при столкновении машины с локомотивом погиб один человек, трое ранены