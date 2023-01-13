https://ria.ru/20230113/artilleriya-1844618474.html

Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР

Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР - РИА Новости, 13.01.2023

Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР

Российские артиллеристы уничтожили в течение суток две украинские установки "Град", три самоходные артустановки "Гвоздика" и "Акация", а также три гаубицы,... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:46

2023-01-13T13:46

2023-01-13T14:04

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток две украинские установки "Град", три самоходные артустановки "Гвоздика" и "Акация", а также три гаубицы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" и две пусковые установки РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Красный Лиман и Северск Донецкой народной республики; самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и три самоходные гаубицы 2С3 "Акация" в районах населенных пунктов Гуляй Поле и города Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также уничтожены три украинские гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Выемка и Дылеевка Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.

https://ria.ru/20230113/drony-1844618179.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)