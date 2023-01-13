https://ria.ru/20230113/artilleriya-1844618474.html
Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР
Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР - РИА Новости, 13.01.2023
Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР
Российские артиллеристы уничтожили в течение суток две украинские установки "Град", три самоходные артустановки "Гвоздика" и "Акация", а также три гаубицы,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:46
2023-01-13T13:46
2023-01-13T14:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87212f9a9085ae6cae5390203830ef2d.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток две украинские установки "Град", три самоходные артустановки "Гвоздика" и "Акация", а также три гаубицы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" и две пусковые установки РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Красный Лиман и Северск Донецкой народной республики; самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и три самоходные гаубицы 2С3 "Акация" в районах населенных пунктов Гуляй Поле и города Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также уничтожены три украинские гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Выемка и Дылеевка Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.
https://ria.ru/20230113/drony-1844618179.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842820768_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6180af50889c12158e2301066916b700.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:46 13.01.2023 (обновлено: 14:04 13.01.2023)
Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР
ВС России уничтожили в течение суток два "Града", три установки "Гвоздика" и "Акация" ВСУ