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Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/artilleriya-1844618474.html
Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР
Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР - РИА Новости, 13.01.2023
Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР
Российские артиллеристы уничтожили в течение суток две украинские установки "Град", три самоходные артустановки "Гвоздика" и "Акация", а также три гаубицы,... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:46
2023-01-13T14:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток две украинские установки "Град", три самоходные артустановки "Гвоздика" и "Акация", а также три гаубицы, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" и две пусковые установки РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Красный Лиман и Северск Донецкой народной республики; самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и три самоходные гаубицы 2С3 "Акация" в районах населенных пунктов Гуляй Поле и города Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также уничтожены три украинские гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Выемка и Дылеевка Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.
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россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:46 13.01.2023 (обновлено: 14:04 13.01.2023)
 
Российские артиллеристы за сутки уничтожили три украинских гаубицы в ДНР

ВС России уничтожили в течение суток два "Града", три установки "Гвоздика" и "Акация" ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили в течение суток две украинские установки "Град", три самоходные артустановки "Гвоздика" и "Акация", а также три гаубицы, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня "Ураган" и две пусковые установки РСЗО "Град" в районах населенных пунктов Красный Лиман и Северск Донецкой народной республики; самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и три самоходные гаубицы 2С3 "Акация" в районах населенных пунктов Гуляй Поле и города Орехов Запорожской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также уничтожены три украинские гаубицы Д-20 в районах населенных пунктов Выемка и Дылеевка Донецкой народной республики, сообщило Минобороны.
Бойцы противовоздушной обороны воздушно-десантных войск РФ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 13:45Специальная военная операция на Украине
Российская система ПВО сбила три украинских дрона за сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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