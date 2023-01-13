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В ЛНР связали допросы пленных в Соледаре и дальнейшие действия в Артемовске - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/artemovsk-1844591274.html
В ЛНР связали допросы пленных в Соледаре и дальнейшие действия в Артемовске
В ЛНР связали допросы пленных в Соледаре и дальнейшие действия в Артемовске - РИА Новости, 13.01.2023
В ЛНР связали допросы пленных в Соледаре и дальнейшие действия в Артемовске
Российские войска ведут сейчас оперативную работу с захваченными в Соледаре украинскими военнопленными для принятия решений относительно дальнейших действий в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:19
2023-01-13T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
артемовск
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска ведут сейчас оперативную работу с захваченными в Соледаре украинскими военнопленными для принятия решений относительно дальнейших действий в районах Артемовска (Бахмута) и Северска, считает военный эксперт, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. По его словам, в обороне Соледара находились крупные подразделения 46-й и 77-й десантно-штурмовых бригад, последняя из которых считается элитной на Украине, ее сержантский и офицерский состав проходил подготовку в Англии. "Не исключаю, что военнопленные тоже из этой 77-й бригады. Какое количество - мы сейчас не можем сказать и проанализировать. По одной простой причине - по всей вероятности, с ними сейчас идет оперативная работа для получения информации и принятия нашими подразделениями правильных решений и дальнейших действий в отношении группировки, которая находится с левой стороны - в районе Бахмута, с правой стороны – в районе Северска", - сказал Киселев в эфире Первого канала. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
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артемовск
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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в мире, виталий киселев, артемовск, соледар, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Виталий Киселев, Артемовск, Соледар, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:19 13.01.2023
 
В ЛНР связали допросы пленных в Соледаре и дальнейшие действия в Артемовске

Полковник ЛНР Киселев: действия в Артемовске будут зависеть от допросов пленных в Соледаре

© AP Photo / LibkosВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Libkos
Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска ведут сейчас оперативную работу с захваченными в Соледаре украинскими военнопленными для принятия решений относительно дальнейших действий в районах Артемовска (Бахмута) и Северска, считает военный эксперт, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев.
По его словам, в обороне Соледара находились крупные подразделения 46-й и 77-й десантно-штурмовых бригад, последняя из которых считается элитной на Украине, ее сержантский и офицерский состав проходил подготовку в Англии.
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"Не исключаю, что военнопленные тоже из этой 77-й бригады. Какое количество - мы сейчас не можем сказать и проанализировать. По одной простой причине - по всей вероятности, с ними сейчас идет оперативная работа для получения информации и принятия нашими подразделениями правильных решений и дальнейших действий в отношении группировки, которая находится с левой стороны - в районе Бахмута, с правой стороны – в районе Северска", - сказал Киселев в эфире Первого канала.
В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВиталий КиселевАртемовскСоледарДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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