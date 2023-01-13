https://ria.ru/20230113/artemovsk-1844591274.html
В ЛНР связали допросы пленных в Соледаре и дальнейшие действия в Артемовске
В ЛНР связали допросы пленных в Соледаре и дальнейшие действия в Артемовске - РИА Новости, 13.01.2023
В ЛНР связали допросы пленных в Соледаре и дальнейшие действия в Артемовске
Российские войска ведут сейчас оперативную работу с захваченными в Соледаре украинскими военнопленными для принятия решений относительно дальнейших действий в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:19
2023-01-13T12:19
2023-01-13T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
виталий киселев
артемовск
соледар
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российские войска ведут сейчас оперативную работу с захваченными в Соледаре украинскими военнопленными для принятия решений относительно дальнейших действий в районах Артемовска (Бахмута) и Северска, считает военный эксперт, полковник полиции ЛНР Виталий Киселев. По его словам, в обороне Соледара находились крупные подразделения 46-й и 77-й десантно-штурмовых бригад, последняя из которых считается элитной на Украине, ее сержантский и офицерский состав проходил подготовку в Англии. "Не исключаю, что военнопленные тоже из этой 77-й бригады. Какое количество - мы сейчас не можем сказать и проанализировать. По одной простой причине - по всей вероятности, с ними сейчас идет оперативная работа для получения информации и принятия нашими подразделениями правильных решений и дальнейших действий в отношении группировки, которая находится с левой стороны - в районе Бахмута, с правой стороны – в районе Северска", - сказал Киселев в эфире Первого канала. В среду Минобороны РФ сообщало, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, а основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о полном освобождении Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, после этого кратно улучшены возможности для освобождения Артемовска. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230111/soledar-1843900053.html
https://ria.ru/20230111/soledar-1844050863.html
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В ЛНР связали допросы пленных в Соледаре и дальнейшие действия в Артемовске
Полковник ЛНР Киселев: действия в Артемовске будут зависеть от допросов пленных в Соледаре