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Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии - РИА Новости, 13.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230113/abzakovo-1844643066.html
Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии
Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии - РИА Новости, 13.01.2023
Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии
Президент РФ Владимир Путин отметил, что с удовольствием вновь бы посетил горнолыжный центр "Абзаково" в Башкирии, где он катался в начале двухтысячных годов. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:59
2023-01-13T15:24
владимир путин
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политика
республика башкортостан
туризм
новости - туризм
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с удовольствием вновь бы посетил горнолыжный центр "Абзаково" в Башкирии, где он катался в начале двухтысячных годов. "Я катался с удовольствием. С удовольствием сделаю это еще раз. Хорошее место", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о курорте. Он также выразил удовлетворение тем, что курорт популярен среди туристов.
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владимир путин, россия, политика, республика башкортостан, новости - туризм
Владимир Путин, Россия, Политика, Республика Башкортостан, Туризм, Новости - Туризм
14:59 13.01.2023 (обновлено: 15:24 13.01.2023)
 
Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии

Путин заявил, что с удовольствием снова посетил бы горнолыжный курорт Абзаково в Башкирии

© РИА Новости / Александр Алпаткин / Перейти в медиабанкГостиница на горнолыжном курорте "Абзаково", Башкирия
Гостиница на горнолыжном курорте Абзаково, Башкирия - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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Гостиница на горнолыжном курорте "Абзаково", Башкирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с удовольствием вновь бы посетил горнолыжный центр "Абзаково" в Башкирии, где он катался в начале двухтысячных годов.
"Я катался с удовольствием. С удовольствием сделаю это еще раз. Хорошее место", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о курорте.
Он также выразил удовлетворение тем, что курорт популярен среди туристов.
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