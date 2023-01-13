https://ria.ru/20230113/abzakovo-1844643066.html
Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии
Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии - РИА Новости, 13.01.2023
Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии
Президент РФ Владимир Путин отметил, что с удовольствием вновь бы посетил горнолыжный центр "Абзаково" в Башкирии, где он катался в начале двухтысячных годов. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:59
2023-01-13T14:59
2023-01-13T15:24
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УФА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с удовольствием вновь бы посетил горнолыжный центр "Абзаково" в Башкирии, где он катался в начале двухтысячных годов. "Я катался с удовольствием. С удовольствием сделаю это еще раз. Хорошее место", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о курорте. Он также выразил удовлетворение тем, что курорт популярен среди туристов.
https://ria.ru/20221101/importozameschenie-1828502755.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, республика башкортостан, новости - туризм
Владимир Путин, Россия, Политика, Республика Башкортостан, Туризм, Новости - Туризм
14:59 13.01.2023 (обновлено: 15:24 13.01.2023)
Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии
Путин заявил, что с удовольствием снова посетил бы горнолыжный курорт Абзаково в Башкирии