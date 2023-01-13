https://ria.ru/20230113/abzakovo-1844643066.html

Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии

Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии - РИА Новости, 13.01.2023

Путин заявил, что хочет снова приехать на курорт Абзаково в Башкирии

Президент РФ Владимир Путин отметил, что с удовольствием вновь бы посетил горнолыжный центр "Абзаково" в Башкирии, где он катался в начале двухтысячных годов. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:59

2023-01-13T14:59

2023-01-13T15:24

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УФА, 13 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что с удовольствием вновь бы посетил горнолыжный центр "Абзаково" в Башкирии, где он катался в начале двухтысячных годов. "Я катался с удовольствием. С удовольствием сделаю это еще раз. Хорошее место", - сказал Путин в эфире телеканала "Россия 24", говоря о курорте. Он также выразил удовлетворение тем, что курорт популярен среди туристов.

https://ria.ru/20221101/importozameschenie-1828502755.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика, республика башкортостан, новости - туризм