https://ria.ru/20230112/zheleznogorsk-1844276051.html

В Железногорске объявили награду за помощь в раскрытии убийства девушки

В Железногорске объявили награду за помощь в раскрытии убийства девушки - РИА Новости, 12.01.2023

В Железногорске объявили награду за помощь в раскрытии убийства девушки

Полиция объявила награду в миллион рублей за содействие в раскрытии убийства несовершеннолетней в красноярском Железногорске, совершенного в прошлом году,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T05:12

2023-01-12T05:12

2023-01-12T05:12

происшествия

железногорск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Полиция объявила награду в миллион рублей за содействие в раскрытии убийства несовершеннолетней в красноярском Железногорске, совершенного в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Ранее сообщалось, что девушку из Железногорска, пропавшую в конце июля, нашли мертвой с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером 30 июля девушка ушла из своего дома и направилась с подругами на празднование дня города. Ночью она ушла в неизвестном направлении. На следующий день она не вернулась домой, и ее бабушка обратилась в правоохранительные органы. В середине декабря региональный главк СК сообщил, что у определенной категории мужчин в Железногорске взяли образцы буккального эпителия. "МВД России объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за содействие в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней, совершенного в Железногорске Красноярского края", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что звонки по данному вопросу принимаются круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.

https://ria.ru/20220803/ubiystvo-1806834119.html

железногорск

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происшествия, железногорск , россия, следственный комитет россии (ск рф)