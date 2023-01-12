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В Железногорске объявили награду за помощь в раскрытии убийства девушки - РИА Новости, 12.01.2023
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В Железногорске объявили награду за помощь в раскрытии убийства девушки
В Железногорске объявили награду за помощь в раскрытии убийства девушки - РИА Новости, 12.01.2023
В Железногорске объявили награду за помощь в раскрытии убийства девушки
Полиция объявила награду в миллион рублей за содействие в раскрытии убийства несовершеннолетней в красноярском Железногорске, совершенного в прошлом году,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T05:12
2023-01-12T05:12
происшествия
железногорск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Полиция объявила награду в миллион рублей за содействие в раскрытии убийства несовершеннолетней в красноярском Железногорске, совершенного в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Ранее сообщалось, что девушку из Железногорска, пропавшую в конце июля, нашли мертвой с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером 30 июля девушка ушла из своего дома и направилась с подругами на празднование дня города. Ночью она ушла в неизвестном направлении. На следующий день она не вернулась домой, и ее бабушка обратилась в правоохранительные органы. В середине декабря региональный главк СК сообщил, что у определенной категории мужчин в Железногорске взяли образцы буккального эпителия. "МВД России объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за содействие в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней, совершенного в Железногорске Красноярского края", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что звонки по данному вопросу принимаются круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.
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происшествия, железногорск , россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Железногорск , Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
05:12 12.01.2023
 
В Железногорске объявили награду за помощь в раскрытии убийства девушки

В Железногорске объявили награду в миллион рублей за помощь в раскрытии убийства девушки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Полиция объявила награду в миллион рублей за содействие в раскрытии убийства несовершеннолетней в красноярском Железногорске, совершенного в прошлом году, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее сообщалось, что девушку из Железногорска, пропавшую в конце июля, нашли мертвой с признаками насильственной смерти. По версии следствия, вечером 30 июля девушка ушла из своего дома и направилась с подругами на празднование дня города. Ночью она ушла в неизвестном направлении. На следующий день она не вернулась домой, и ее бабушка обратилась в правоохранительные органы. В середине декабря региональный главк СК сообщил, что у определенной категории мужчин в Железногорске взяли образцы буккального эпителия.
"МВД России объявило вознаграждение в размере одного миллиона рублей за содействие в раскрытии преступления в отношении несовершеннолетней, совершенного в Железногорске Красноярского края", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что звонки по данному вопросу принимаются круглосуточно, в том числе на условиях полной конфиденциальности.
На берегу озера в парке культуры и отдыха Железногорска найдено тело пропавшей несовершеннолетней - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа 2022, 08:36
Девушку из Железногорска, исчезнувшую в июле, нашли мертвой
 
ПроисшествияЖелезногорскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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