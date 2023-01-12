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"Зеленский в тупике". В Киеве предупредили о развале фронта после Соледара - РИА Новости, 12.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844480441.html
"Зеленский в тупике". В Киеве предупредили о развале фронта после Соледара
"Зеленский в тупике". В Киеве предупредили о развале фронта после Соледара - РИА Новости, 12.01.2023
"Зеленский в тупике". В Киеве предупредили о развале фронта после Соледара
У Киева уже нет сил и вооружений для удержания позиций после сдачи Соледара, заявил советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T18:43
2023-01-12T18:52
политика
владимир зеленский
украина
соледар
артемовск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
олег соскин
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. У Киева уже нет сил и вооружений для удержания позиций после сдачи Соледара, заявил советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."На фронте ничего хорошего нет. &lt;…&gt; Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) придется оставлять, если Соледар будет потерян. &lt;…&gt; Танков, это все обещания, никаких танков тяжелых нет, ракет, артиллерийских установок на длинные дистанции нет и не предвидится. &lt;…&gt; Мы должны с вами реально говорить, что вооружений для Украины в ближайшие месяцы не будет, а напор со стороны (России) усиливается. Украина уже не имеет сил держать этот напор", — отметил он.По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его правительство загнали страну в тупик своими решениями и продолжают уничтожать молодежь, отправляя ее на передовую.Накануне Минобороны заявило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, а штурмовые отряды ведут бой в самом городе. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин позже вечером сообщил о полном освобождении Соледара.Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, взятие города под контроль кратно улучшило возможности для освобождения Артемовска.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230112/nato-1844453221.html
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украина
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политика, владимир зеленский, украина, соледар, артемовск, вооруженные силы украины, олег соскин, киев, леонид кучма, воздушно-десантные войска россии
Политика, Владимир Зеленский, Украина, Соледар, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Олег Соскин, Киев, Леонид Кучма, Воздушно-десантные войска России
18:43 12.01.2023 (обновлено: 18:52 12.01.2023)
 
"Зеленский в тупике". В Киеве предупредили о развале фронта после Соледара

Киевский эксперт Соскин: поражение в Соледаре развалит фронт и загонит Зеленского в тупик

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. У Киева уже нет сил и вооружений для удержания позиций после сдачи Соледара, заявил советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"На фронте ничего хорошего нет. <…> Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) придется оставлять, если Соледар будет потерян. <…> Танков, это все обещания, никаких танков тяжелых нет, ракет, артиллерийских установок на длинные дистанции нет и не предвидится. <…> Мы должны с вами реально говорить, что вооружений для Украины в ближайшие месяцы не будет, а напор со стороны (России) усиливается. Украина уже не имеет сил держать этот напор", — отметил он.
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По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его правительство загнали страну в тупик своими решениями и продолжают уничтожать молодежь, отправляя ее на передовую.

"А кто за это будет отвечать, Зеленский? Он соберет манатки и смоется с (Андреем. — Прим. ред.) Ермаком и женой своей. Кто, (Михаил) Подоляк будет отвечать, (Алексей) Данилов, (Алексей) Арестович или (Алексей) Резников? Они все посмываются и все", — высказался Соскин.

Накануне Минобороны заявило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, а штурмовые отряды ведут бой в самом городе. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин позже вечером сообщил о полном освобождении Соледара.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, взятие города под контроль кратно улучшило возможности для освобождения Артемовска.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ЗеленскийУкраинаСоледарАртемовскВооруженные силы УкраиныОлег СоскинКиевЛеонид КучмаВоздушно-десантные войска России
 
 
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