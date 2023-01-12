https://ria.ru/20230112/zelenskiy-1844480441.html

"Зеленский в тупике". В Киеве предупредили о развале фронта после Соледара

"Зеленский в тупике". В Киеве предупредили о развале фронта после Соледара - РИА Новости, 12.01.2023

"Зеленский в тупике". В Киеве предупредили о развале фронта после Соледара

У Киева уже нет сил и вооружений для удержания позиций после сдачи Соледара, заявил советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T18:43

2023-01-12T18:43

2023-01-12T18:52

политика

владимир зеленский

украина

соледар

артемовск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

олег соскин

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. У Киева уже нет сил и вооружений для удержания позиций после сдачи Соледара, заявил советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."На фронте ничего хорошего нет. <…> Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) придется оставлять, если Соледар будет потерян. <…> Танков, это все обещания, никаких танков тяжелых нет, ракет, артиллерийских установок на длинные дистанции нет и не предвидится. <…> Мы должны с вами реально говорить, что вооружений для Украины в ближайшие месяцы не будет, а напор со стороны (России) усиливается. Украина уже не имеет сил держать этот напор", — отметил он.По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его правительство загнали страну в тупик своими решениями и продолжают уничтожать молодежь, отправляя ее на передовую.Накануне Минобороны заявило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, а штурмовые отряды ведут бой в самом городе. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин позже вечером сообщил о полном освобождении Соледара.Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, взятие города под контроль кратно улучшило возможности для освобождения Артемовска.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230112/nato-1844453221.html

https://ria.ru/20230112/vsu-1844422348.html

украина

соледар

артемовск

киев

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политика, владимир зеленский, украина, соледар, артемовск, вооруженные силы украины, олег соскин, киев, леонид кучма, воздушно-десантные войска россии