18:43 12.01.2023 (обновлено: 18:52 12.01.2023)
"Зеленский в тупике". В Киеве предупредили о развале фронта после Соледара
Киевский эксперт Соскин: поражение в Соледаре развалит фронт и загонит Зеленского в тупик
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. У Киева уже нет сил и вооружений для удержания позиций после сдачи Соледара, заявил советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"На фронте ничего хорошего нет. <…> Бахмут (Артемовск. — Прим. ред.) придется оставлять, если Соледар будет потерян. <…> Танков, это все обещания, никаких танков тяжелых нет, ракет, артиллерийских установок на длинные дистанции нет и не предвидится. <…> Мы должны с вами реально говорить, что вооружений для Украины в ближайшие месяцы не будет, а напор со стороны (России) усиливается. Украина уже не имеет сил держать этот напор", — отметил он.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и его правительство загнали страну в тупик своими решениями и продолжают уничтожать молодежь, отправляя ее на передовую.
"А кто за это будет отвечать, Зеленский? Он соберет манатки и смоется с (Андреем. — Прим. ред.) Ермаком и женой своей. Кто, (Михаил) Подоляк будет отвечать, (Алексей) Данилов, (Алексей) Арестович или (Алексей) Резников? Они все посмываются и все", — высказался Соскин.
Накануне Минобороны заявило, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга, а штурмовые отряды ведут бой в самом городе. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин позже вечером сообщил о полном освобождении Соледара.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, взятие города под контроль кратно улучшило возможности для освобождения Артемовска.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.