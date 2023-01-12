https://ria.ru/20230112/zayavka-1844415466.html

Финский парламент ратифицирует заявку в НАТО простым большинством голосов

Финский парламент ратифицирует заявку в НАТО простым большинством голосов - РИА Новости, 12.01.2023

Финский парламент ратифицирует заявку в НАТО простым большинством голосов

Парламент Финляндии ратифицирует заявку страны на членство в Североатлантическом альянсе простым большинством голосов, сообщила в четверг председатель... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:25

2023-01-12T15:25

2023-01-12T15:25

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ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв — РИА Новости. Парламент Финляндии ратифицирует заявку страны на членство в Североатлантическом альянсе простым большинством голосов, сообщила в четверг председатель парламентского Комитета по конституционным вопросам Йоханна Ояла-Ниемеля. Ранее предполагалось, что может потребоваться две трети голосов. Конституционный комитет направит свое заключение в Комитет по иностранным делам, который подготовит окончательный отчет по данному вопросу. В мае 2022 года парламент Финляндии 188 голосами из 200 одобрил подачу заявки в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20230112/finlyandiya-1844394265.html

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