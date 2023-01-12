Рейтинг@Mail.ru
Финский парламент ратифицирует заявку в НАТО простым большинством голосов - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/zayavka-1844415466.html
Финский парламент ратифицирует заявку в НАТО простым большинством голосов
Финский парламент ратифицирует заявку в НАТО простым большинством голосов - РИА Новости, 12.01.2023
Финский парламент ратифицирует заявку в НАТО простым большинством голосов
Парламент Финляндии ратифицирует заявку страны на членство в Североатлантическом альянсе простым большинством голосов, сообщила в четверг председатель... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:25
2023-01-12T15:25
в мире
финляндия
нато
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_4b6b8b8c1058a478363ecb8f1df89f03.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв — РИА Новости. Парламент Финляндии ратифицирует заявку страны на членство в Североатлантическом альянсе простым большинством голосов, сообщила в четверг председатель парламентского Комитета по конституционным вопросам Йоханна Ояла-Ниемеля. Ранее предполагалось, что может потребоваться две трети голосов. Конституционный комитет направит свое заключение в Комитет по иностранным делам, который подготовит окончательный отчет по данному вопросу. В мае 2022 года парламент Финляндии 188 голосами из 200 одобрил подачу заявки в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20230112/finlyandiya-1844394265.html
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796779387_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_f567248aa7614c7501765a4877a995b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, нато, швеция
В мире, Финляндия, НАТО, Швеция
15:25 12.01.2023
 
Финский парламент ратифицирует заявку в НАТО простым большинством голосов

В финском парламенте сообщили, что ратифицируют заявку в НАТО простым большинством голосов

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и города Хельсинки
Флаги Финляндии и города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и города Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 12 янв — РИА Новости. Парламент Финляндии ратифицирует заявку страны на членство в Североатлантическом альянсе простым большинством голосов, сообщила в четверг председатель парламентского Комитета по конституционным вопросам Йоханна Ояла-Ниемеля.
"Для этого требуется согласие парламента, которое может быть получено простым большинством голосов", - отметила она в комментарии газете Helsingin sanomat после заседания депутатов.
Ранее предполагалось, что может потребоваться две трети голосов.
Конституционный комитет направит свое заключение в Комитет по иностранным делам, который подготовит окончательный отчет по данному вопросу.
В мае 2022 года парламент Финляндии 188 голосами из 200 одобрил подачу заявки в Североатлантический альянс.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 14:21
МИД: Россия будет отслеживать действия Финляндии по вопросу ядерного оружия
 
В миреФинляндияНАТОШвеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала