https://ria.ru/20230112/zakupka-1844423618.html
Красноярский лесопожарный центр закупит более 140 единиц техники
Красноярский лесопожарный центр закупит более 140 единиц техники - РИА Новости, 12.01.2023
Красноярский лесопожарный центр закупит более 140 единиц техники
Более 140 единиц спецтехники и оборудования закупит красноярский краевой Лесопожарный центр в рамках подготовки к предстоящему пожароопасному сезону-2023 и... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:46
2023-01-12T15:46
2023-01-12T15:46
александр усс
красноярский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103640/09/1036400949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d063c0e2ae5dbe30728c9098cb4c5f0d.jpg
КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Более 140 единиц спецтехники и оборудования закупит красноярский краевой Лесопожарный центр в рамках подготовки к предстоящему пожароопасному сезону-2023 и также расширит штат лесных пожарных еще более чем на 100 человек, сообщает пресс-служба краевого правительства. Техническое обновление проводится в рамках модернизации системы охраны лесов от пожаров, которую еще в 2019 году инициировал губернатор края Александр Усс. "Краевой Лесопожарный центр продолжает укреплять материально-техническую базу по нацпроекту "Экология". На эти цели из федерального бюджета выделили 74,8 млн рублей. В этом году лесные пожарные приобретут более 140 единиц оборудования и спецтехники: пожарные машины, моторные лодки, катер, грузовой автомобиль, грунтометы и плуги... В этом году штат лесных пожарных увеличат на 119 человек. Охранять леса в регионе теперь будут около 2 тысяч специалистов краевого Лесопожарного центра", - говорится в сообщении. Директор Лесопожарного центра Виталий Простакишин отметил, что благодаря нацпроекту "Экология" за четыре года почти наполовину модернизован автопарк лесопожарных формирований. "Сейчас на вооружении лесных пожарных – почти 500 единиц высокопроходимой техники, более 4500 единиц оборудования, инвентаря и средств связи. Это позволяет работать на опережение. Как результат, площади, пройденные огнем, за последние пять лет сократились в пять раз", - цитирует пресс-служба Простакишина. В текущем году планируется расширить систему дистанционного мониторинга лесных пожаров до 144 видеокамер за счет установки дополнительных комплексов в 25 территориях региона. Также на 8,4 миллиона гектаров увеличена зона активного тушения. В феврале тренировку начнут парашютисты и десантники-пожарные краевого Лесопожарного центра. Весной пройдут учения по тактике и технике тушения лесных пожаров.
https://ria.ru/20230111/tsifrovizatsiya-1844169016.html
https://ria.ru/20221209/uss-1837435090.html
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103640/09/1036400949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1207aef442ee390670c999a64dd9e7b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр усс, красноярский край
Александр Усс, Красноярский край
Красноярский лесопожарный центр закупит более 140 единиц техники
Более 140 единиц техники закупит Красноярский лесопожарный центр в 2023 году
КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Более 140 единиц спецтехники и оборудования закупит красноярский краевой Лесопожарный центр в рамках подготовки к предстоящему пожароопасному сезону-2023 и также расширит штат лесных пожарных еще более чем на 100 человек, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Техническое обновление проводится в рамках модернизации системы охраны лесов от пожаров, которую еще в 2019 году инициировал губернатор края Александр Усс
.
"Краевой Лесопожарный центр продолжает укреплять материально-техническую базу по нацпроекту "Экология". На эти цели из федерального бюджета выделили 74,8 млн рублей. В этом году лесные пожарные приобретут более 140 единиц оборудования и спецтехники: пожарные машины, моторные лодки, катер, грузовой автомобиль, грунтометы и плуги... В этом году штат лесных пожарных увеличат на 119 человек. Охранять леса в регионе теперь будут около 2 тысяч специалистов краевого Лесопожарного центра", - говорится в сообщении.
Директор Лесопожарного центра Виталий Простакишин отметил, что благодаря нацпроекту "Экология" за четыре года почти наполовину модернизован автопарк лесопожарных формирований.
"Сейчас на вооружении лесных пожарных – почти 500 единиц высокопроходимой техники, более 4500 единиц оборудования, инвентаря и средств связи. Это позволяет работать на опережение. Как результат, площади, пройденные огнем, за последние пять лет сократились в пять раз", - цитирует пресс-служба Простакишина.
В текущем году планируется расширить систему дистанционного мониторинга лесных пожаров до 144 видеокамер за счет установки дополнительных комплексов в 25 территориях региона. Также на 8,4 миллиона гектаров увеличена зона активного тушения. В феврале тренировку начнут парашютисты и десантники-пожарные краевого Лесопожарного центра. Весной пройдут учения по тактике и технике тушения лесных пожаров.