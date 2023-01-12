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Красноярский лесопожарный центр закупит более 140 единиц техники - РИА Новости, 12.01.2023
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Красноярский лесопожарный центр закупит более 140 единиц техники
Красноярский лесопожарный центр закупит более 140 единиц техники - РИА Новости, 12.01.2023
Красноярский лесопожарный центр закупит более 140 единиц техники
Более 140 единиц спецтехники и оборудования закупит красноярский краевой Лесопожарный центр в рамках подготовки к предстоящему пожароопасному сезону-2023 и... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:46
2023-01-12T15:46
александр усс
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Более 140 единиц спецтехники и оборудования закупит красноярский краевой Лесопожарный центр в рамках подготовки к предстоящему пожароопасному сезону-2023 и также расширит штат лесных пожарных еще более чем на 100 человек, сообщает пресс-служба краевого правительства. Техническое обновление проводится в рамках модернизации системы охраны лесов от пожаров, которую еще в 2019 году инициировал губернатор края Александр Усс. "Краевой Лесопожарный центр продолжает укреплять материально-техническую базу по нацпроекту "Экология". На эти цели из федерального бюджета выделили 74,8 млн рублей. В этом году лесные пожарные приобретут более 140 единиц оборудования и спецтехники: пожарные машины, моторные лодки, катер, грузовой автомобиль, грунтометы и плуги... В этом году штат лесных пожарных увеличат на 119 человек. Охранять леса в регионе теперь будут около 2 тысяч специалистов краевого Лесопожарного центра", - говорится в сообщении. Директор Лесопожарного центра Виталий Простакишин отметил, что благодаря нацпроекту "Экология" за четыре года почти наполовину модернизован автопарк лесопожарных формирований. "Сейчас на вооружении лесных пожарных – почти 500 единиц высокопроходимой техники, более 4500 единиц оборудования, инвентаря и средств связи. Это позволяет работать на опережение. Как результат, площади, пройденные огнем, за последние пять лет сократились в пять раз", - цитирует пресс-служба Простакишина. В текущем году планируется расширить систему дистанционного мониторинга лесных пожаров до 144 видеокамер за счет установки дополнительных комплексов в 25 территориях региона. Также на 8,4 миллиона гектаров увеличена зона активного тушения. В феврале тренировку начнут парашютисты и десантники-пожарные краевого Лесопожарного центра. Весной пройдут учения по тактике и технике тушения лесных пожаров.
https://ria.ru/20230111/tsifrovizatsiya-1844169016.html
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александр усс, красноярский край
Александр Усс, Красноярский край
15:46 12.01.2023
 
Красноярский лесопожарный центр закупит более 140 единиц техники

Более 140 единиц техники закупит Красноярский лесопожарный центр в 2023 году

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкМобильный робототехнический комплекс МРК-РП МЧС России
Мобильный робототехнический комплекс МРК-РП МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Мобильный робототехнический комплекс МРК-РП МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 янв - РИА Новости. Более 140 единиц спецтехники и оборудования закупит красноярский краевой Лесопожарный центр в рамках подготовки к предстоящему пожароопасному сезону-2023 и также расширит штат лесных пожарных еще более чем на 100 человек, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Техническое обновление проводится в рамках модернизации системы охраны лесов от пожаров, которую еще в 2019 году инициировал губернатор края Александр Усс.
"Краевой Лесопожарный центр продолжает укреплять материально-техническую базу по нацпроекту "Экология". На эти цели из федерального бюджета выделили 74,8 млн рублей. В этом году лесные пожарные приобретут более 140 единиц оборудования и спецтехники: пожарные машины, моторные лодки, катер, грузовой автомобиль, грунтометы и плуги... В этом году штат лесных пожарных увеличат на 119 человек. Охранять леса в регионе теперь будут около 2 тысяч специалистов краевого Лесопожарного центра", - говорится в сообщении.
Директор Лесопожарного центра Виталий Простакишин отметил, что благодаря нацпроекту "Экология" за четыре года почти наполовину модернизован автопарк лесопожарных формирований.
Красноярский край - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Красноярские власти намерены цифровизировать лесные участки до конца года
"Сейчас на вооружении лесных пожарных – почти 500 единиц высокопроходимой техники, более 4500 единиц оборудования, инвентаря и средств связи. Это позволяет работать на опережение. Как результат, площади, пройденные огнем, за последние пять лет сократились в пять раз", - цитирует пресс-служба Простакишина.
В текущем году планируется расширить систему дистанционного мониторинга лесных пожаров до 144 видеокамер за счет установки дополнительных комплексов в 25 территориях региона. Также на 8,4 миллиона гектаров увеличена зона активного тушения. В феврале тренировку начнут парашютисты и десантники-пожарные краевого Лесопожарного центра. Весной пройдут учения по тактике и технике тушения лесных пожаров.
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