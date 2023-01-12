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Гросси может обсудить на Украине защитную зону на ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.01.2023
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Гросси может обсудить на Украине защитную зону на ЗАЭС, заявил Ульянов
Гросси может обсудить на Украине защитную зону на ЗАЭС, заявил Ульянов - РИА Новости, 12.01.2023
Гросси может обсудить на Украине защитную зону на ЗАЭС, заявил Ульянов
Москва исходит из того, что в ходе визита на Украину главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на следующей неделе будет обсуждаться идея создания защитной зоны на... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:19
2023-01-12T12:44
в мире
рафаэль гросси
михаил ульянов (дипломат)
москва
украина
россия
запорожская аэс
магатэ
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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Москва исходит из того, что в ходе визита на Украину главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на следующей неделе будет обсуждаться идея создания защитной зоны на Запорожской АЭС, заявил в четверг постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Гросси собирается посетить Украину на следующей неделе. Как мы понимаем, среди прочего, он планирует обсудить с властями Украины свою инициативу по созданию зоны ядерной безопасности и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС", - сообщил Ульянов в Telegram.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), москва, украина, россия, запорожская аэс, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Михаил Ульянов (дипломат), Москва, Украина, Россия, Запорожская АЭС, МАГАТЭ
12:19 12.01.2023 (обновлено: 12:44 12.01.2023)
 
Гросси может обсудить на Украине защитную зону на ЗАЭС, заявил Ульянов

Постпред Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси может обсудить на Украине защитную зону на ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Москва исходит из того, что в ходе визита на Украину главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на следующей неделе будет обсуждаться идея создания защитной зоны на Запорожской АЭС, заявил в четверг постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Гросси собирается посетить Украину на следующей неделе. Как мы понимаем, среди прочего, он планирует обсудить с властями Украины свою инициативу по созданию зоны ядерной безопасности и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС", - сообщил Ульянов в Telegram.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 17:28Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ продолжает обсуждать с Москвой и Киевом защитную зону вокруг ЗАЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Разбитые стекла 4-го энергоблока Запорожской атомной электростанции после недавних обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
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В миреРафаэль ГроссиМихаил Ульянов (дипломат)МоскваУкраинаРоссияЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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