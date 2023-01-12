12:19 12.01.2023 (обновлено: 12:44 12.01.2023)
Гросси может обсудить на Украине защитную зону на ЗАЭС, заявил Ульянов
Постпред Ульянов: глава МАГАТЭ Гросси может обсудить на Украине защитную зону на ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 12 янв - РИА Новости. Москва исходит из того, что в ходе визита на Украину главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на следующей неделе будет обсуждаться идея создания защитной зоны на Запорожской АЭС, заявил в четверг постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Гросси собирается посетить Украину на следующей неделе. Как мы понимаем, среди прочего, он планирует обсудить с властями Украины свою инициативу по созданию зоны ядерной безопасности и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС", - сообщил Ульянов в Telegram.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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