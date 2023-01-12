13:18 12.01.2023 (обновлено: 13:30 12.01.2023)
В аэропорту ЦАР задержали двух французских военнослужащих
В Банги задержали двух французских военных, которые могли прибыть в ЦАР без визы
© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
© AP Photo / Jerome Delay
Город Банги в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Двое французских военнослужащих были задержаны в международном аэропорту Банги Мпоко в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).
По данным миссии, инцидент произошел 10 января.
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"Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) подтверждает информацию о задержании 10 января 2023 года… двух сотрудников (международных консультантов), имеющих французское гражданство, по прибытии в международный аэропорт Банги Мпоко", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии ООН.
Отмечается, что МИНУСКА находится в контакте с местными властями для урегулирования ситуации.
При этом новостной портал Nouvelles Plus отмечает, что речь идет о французских военных. По информации источников, они прибыли в ЦАР без визы.
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