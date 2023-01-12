https://ria.ru/20230112/zaderzhanie-1844376558.html

В аэропорту ЦАР задержали двух французских военнослужащих

В аэропорту ЦАР задержали двух французских военнослужащих - РИА Новости, 12.01.2023

В аэропорту ЦАР задержали двух французских военнослужащих

Двое французских военнослужащих были задержаны в международном аэропорту Банги Мпоко в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает многопрофильная... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:18

2023-01-12T13:18

2023-01-12T13:30

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Двое французских военнослужащих были задержаны в международном аэропорту Банги Мпоко в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). По данным миссии, инцидент произошел 10 января. "Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) подтверждает информацию о задержании 10 января 2023 года… двух сотрудников (международных консультантов), имеющих французское гражданство, по прибытии в международный аэропорт Банги Мпоко", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии ООН. Отмечается, что МИНУСКА находится в контакте с местными властями для урегулирования ситуации. При этом новостной портал Nouvelles Plus отмечает, что речь идет о французских военных. По информации источников, они прибыли в ЦАР без визы.

https://ria.ru/20221218/posol-1839488001.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221216/vzryv-1839298020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цар, оон, франция