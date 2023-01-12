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В аэропорту ЦАР задержали двух французских военнослужащих - РИА Новости, 12.01.2023
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В аэропорту ЦАР задержали двух французских военнослужащих
В аэропорту ЦАР задержали двух французских военнослужащих - РИА Новости, 12.01.2023
В аэропорту ЦАР задержали двух французских военнослужащих
Двое французских военнослужащих были задержаны в международном аэропорту Банги Мпоко в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает многопрофильная... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:18
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Двое французских военнослужащих были задержаны в международном аэропорту Банги Мпоко в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА). По данным миссии, инцидент произошел 10 января. "Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) подтверждает информацию о задержании 10 января 2023 года… двух сотрудников (международных консультантов), имеющих французское гражданство, по прибытии в международный аэропорт Банги Мпоко", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии ООН. Отмечается, что МИНУСКА находится в контакте с местными властями для урегулирования ситуации. При этом новостной портал Nouvelles Plus отмечает, что речь идет о французских военных. По информации источников, они прибыли в ЦАР без визы.
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в мире, цар, оон, франция
В мире, ЦАР, ООН, Франция
13:18 12.01.2023 (обновлено: 13:30 12.01.2023)
 
В аэропорту ЦАР задержали двух французских военнослужащих

В Банги задержали двух французских военных, которые могли прибыть в ЦАР без визы

© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Город Банги в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Двое французских военнослужащих были задержаны в международном аэропорту Банги Мпоко в Центральноафриканской Республике (ЦАР), сообщает многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА).
По данным миссии, инцидент произошел 10 января.
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"Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) подтверждает информацию о задержании 10 января 2023 года… двух сотрудников (международных консультантов), имеющих французское гражданство, по прибытии в международный аэропорт Банги Мпоко", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте миссии ООН.
Отмечается, что МИНУСКА находится в контакте с местными властями для урегулирования ситуации.
При этом новостной портал Nouvelles Plus отмечает, что речь идет о французских военных. По информации источников, они прибыли в ЦАР без визы.
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