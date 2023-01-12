https://ria.ru/20230112/yaponiya-1844284588.html
В Японии построят базу для учений ВМС США
В Японии построят базу для учений ВМС США - РИА Новости, 12.01.2023
В Японии построят базу для учений ВМС США
Строительство основных объектов базы сил самообороны Японии, которая будет также использоваться для учений палубной авиации ВМС США, началось в четверг на... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T08:17
2023-01-12T08:17
2023-01-12T08:17
в мире
япония
кагосима (префектура)
военно-морские силы сша
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ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Строительство основных объектов базы сил самообороны Японии, которая будет также использоваться для учений палубной авиации ВМС США, началось в четверг на необитаемом острове Магэ в японской префектуре Кагосима, сообщает агентство Киодо со ссылкой на данные министерства обороны страны. Ранее в четверг японское ведомство обнародовало 40-страничный доклад с оценкой влияния строительства базы на окружающую среду острова, а также с перечнем мер, которые предполагается предпринять в рамках минимизации ущерба экологии. В частности, отмечалось, что в период строительства объектов, которое займет, по различным оценкам, около четырех лет, будут предприняты меры по передислокации ряда видов амфибий, рептилий и редких рыб в зону со схожими условиями и которая не будет затронута строительными работами. Предполагается также ограничить число заходящих в акваторию острова судов и ввести контроль за искусственным освещением в районе строительства. Кроме этого, в районе работ будут возведены заградительные заборы, чтобы не допустить случайного уничтожения крабов-отшельников. Как ожидается, в течение первых двух лет на острове будут возведены взлетно-посадочная полоса и другие объекты вокруг аэродрома. Помимо сил самообороны они также будут использоваться для учений палубной авиации ВМС США, дислоцированной в Японии. Остров Магэ площадью около восьми квадратных километров расположен в префектуре Кагосима в 400 километрах от авиабазы ВМС США Ивакуни. Договоренность правительства Японии и токийской компании Taston Airport о приобретении острова на юго-западе страны за 16 миллиардов иен (около 146 миллионов долларов по курсу на тот момент) была достигнута в 2019 году.
https://ria.ru/20230111/ssha-1844036162.html
https://ria.ru/20230111/yaponiya-1844047641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кагосима (префектура), военно-морские силы сша
В мире, Япония, Кагосима (префектура), Военно-морские силы США
В Японии построят базу для учений ВМС США
На необитаемом острове Магэ в Японии началось строительство базы для учений ВМС США
ТОКИО, 12 янв – РИА Новости.
Строительство основных объектов базы сил самообороны Японии, которая будет также использоваться для учений палубной авиации ВМС США, началось в четверг на необитаемом острове Магэ в японской префектуре Кагосима, сообщает агентство Киодо
со ссылкой на данные министерства обороны страны.
Ранее в четверг японское ведомство обнародовало 40-страничный доклад с оценкой влияния строительства базы на окружающую среду острова, а также с перечнем мер, которые предполагается предпринять в рамках минимизации ущерба экологии.
В частности, отмечалось, что в период строительства объектов, которое займет, по различным оценкам, около четырех лет, будут предприняты меры по передислокации ряда видов амфибий, рептилий и редких рыб в зону со схожими условиями и которая не будет затронута строительными работами. Предполагается также ограничить число заходящих в акваторию острова судов и ввести контроль за искусственным освещением в районе строительства. Кроме этого, в районе работ будут возведены заградительные заборы, чтобы не допустить случайного уничтожения крабов-отшельников.
Как ожидается, в течение первых двух лет на острове будут возведены взлетно-посадочная полоса и другие объекты вокруг аэродрома. Помимо сил самообороны они также будут использоваться для учений палубной авиации ВМС США, дислоцированной в Японии.
Остров Магэ площадью около восьми квадратных километров расположен в префектуре Кагосима в 400 километрах от авиабазы ВМС США Ивакуни. Договоренность правительства Японии и токийской компании Taston Airport о приобретении острова на юго-западе страны за 16 миллиардов иен (около 146 миллионов долларов по курсу на тот момент) была достигнута в 2019 году.