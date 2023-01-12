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СМИ: в Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей - РИА Новости, 12.01.2023
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СМИ: в Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей
СМИ: в Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ: в Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей
Крупное ДТП с участием около 20 автомобилей, включая фуру, произошло на скоростной трассе в японской префектуре Нара, госпитализированы не менее 10 человек,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T07:21
2023-01-12T07:25
в мире
авто
нара (город)
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ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Крупное ДТП с участием около 20 автомобилей, включая фуру, произошло на скоростной трассе в японской префектуре Нара, госпитализированы не менее 10 человек, передает телеканал NHK. По данным полиции, ДТП произошло около 09.45 по местному времени (03.45 мск) на скоростной трассе Кэйнава в районе города Касихара. Грузовой автомобиль, предположительно, врезался сзади в легковой автомобиль, стоящий на светофоре на съезд с трассы. В результате столкновения легковой автомобиль протаранил впереди стоящее авто, после чего образовалась цепная реакция. В итоге повреждения получили около 20 автомобилей. Согласно последним данным, все пострадавшие находятся в сознании. Других деталей пока нет.
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в мире, авто, нара (город)
В мире, Авто, Нара (город)
07:21 12.01.2023 (обновлено: 07:25 12.01.2023)
 
СМИ: в Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей

"NHK": в Японии в префектуре Нара произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Крупное ДТП с участием около 20 автомобилей, включая фуру, произошло на скоростной трассе в японской префектуре Нара, госпитализированы не менее 10 человек, передает телеканал NHK.
По данным полиции, ДТП произошло около 09.45 по местному времени (03.45 мск) на скоростной трассе Кэйнава в районе города Касихара.
Грузовой автомобиль, предположительно, врезался сзади в легковой автомобиль, стоящий на светофоре на съезд с трассы. В результате столкновения легковой автомобиль протаранил впереди стоящее авто, после чего образовалась цепная реакция. В итоге повреждения получили около 20 автомобилей.
Согласно последним данным, все пострадавшие находятся в сознании. Других деталей пока нет.
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