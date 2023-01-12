https://ria.ru/20230112/yaponiya-1844279214.html

СМИ: в Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей

СМИ: в Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей - РИА Новости, 12.01.2023

СМИ: в Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей

Крупное ДТП с участием около 20 автомобилей, включая фуру, произошло на скоростной трассе в японской префектуре Нара, госпитализированы не менее 10 человек,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T07:21

2023-01-12T07:21

2023-01-12T07:25

в мире

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нара (город)

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ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Крупное ДТП с участием около 20 автомобилей, включая фуру, произошло на скоростной трассе в японской префектуре Нара, госпитализированы не менее 10 человек, передает телеканал NHK. По данным полиции, ДТП произошло около 09.45 по местному времени (03.45 мск) на скоростной трассе Кэйнава в районе города Касихара. Грузовой автомобиль, предположительно, врезался сзади в легковой автомобиль, стоящий на светофоре на съезд с трассы. В результате столкновения легковой автомобиль протаранил впереди стоящее авто, после чего образовалась цепная реакция. В итоге повреждения получили около 20 автомобилей. Согласно последним данным, все пострадавшие находятся в сознании. Других деталей пока нет.

https://ria.ru/20230109/avariya-1843549592.html

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в мире, авто, нара (город)