https://ria.ru/20230112/yaponiya-1844275161.html

СМИ: в корпусе потерявшего ход японского эсминца нашли трещины

СМИ: в корпусе потерявшего ход японского эсминца нашли трещины - РИА Новости, 12.01.2023

СМИ: в корпусе потерявшего ход японского эсминца нашли трещины

Осмотр эсминца "Инадзума" морских сил самообороны Японии, ранее на этой неделе потерявшего ход из-за поломки винта, выявил наличие трещин и вмятин в носовой... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T04:12

2023-01-12T04:12

2023-01-12T05:23

в мире

япония

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ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Осмотр эсминца "Инадзума" морских сил самообороны Японии, ранее на этой неделе потерявшего ход из-за поломки винта, выявил наличие трещин и вмятин в носовой части корпуса судна, передает телеканал NHK. Кроме этого, дайверы подтвердили незначительную утечку масла из сломанного винта.Пока что эсминец остается в море в районе префектуры Ямагути. На месте проведено обследование дна корабля, служба безопасности на море опросила экипаж. Несмотря на то, что на место прибыл буксир, из-за продолжающейся утечки масла эсминец не могут отбуксировать, и пока сроки, когда это станет возможным, не называются.Согласно данным военно-морских сил самообороны, недалеко от маршрута эсминца есть мель, на которой глубина составляет лишь семь метров. Вероятно, эсминец отклонился от курса, зацепил винтом за донные скалы, в результате чего винт сломался.

https://ria.ru/20230111/yaponiya-1844047641.html

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в мире, япония