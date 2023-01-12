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СМИ: в корпусе потерявшего ход японского эсминца нашли трещины - РИА Новости, 12.01.2023
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СМИ: в корпусе потерявшего ход японского эсминца нашли трещины
СМИ: в корпусе потерявшего ход японского эсминца нашли трещины - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ: в корпусе потерявшего ход японского эсминца нашли трещины
Осмотр эсминца "Инадзума" морских сил самообороны Японии, ранее на этой неделе потерявшего ход из-за поломки винта, выявил наличие трещин и вмятин в носовой... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T04:12
2023-01-12T05:23
в мире
япония
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ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Осмотр эсминца "Инадзума" морских сил самообороны Японии, ранее на этой неделе потерявшего ход из-за поломки винта, выявил наличие трещин и вмятин в носовой части корпуса судна, передает телеканал NHK. Кроме этого, дайверы подтвердили незначительную утечку масла из сломанного винта.Пока что эсминец остается в море в районе префектуры Ямагути. На месте проведено обследование дна корабля, служба безопасности на море опросила экипаж. Несмотря на то, что на место прибыл буксир, из-за продолжающейся утечки масла эсминец не могут отбуксировать, и пока сроки, когда это станет возможным, не называются.Согласно данным военно-морских сил самообороны, недалеко от маршрута эсминца есть мель, на которой глубина составляет лишь семь метров. Вероятно, эсминец отклонился от курса, зацепил винтом за донные скалы, в результате чего винт сломался.
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в мире, япония
В мире, Япония
04:12 12.01.2023 (обновлено: 05:23 12.01.2023)
 
СМИ: в корпусе потерявшего ход японского эсминца нашли трещины

"NHK": осмотр японского эсминца "Инадзума" выявил наличие трещин и вмятин в корпусе судна

© Фото : U.S. NavyЯпонский ракетный эсминец
Японский ракетный эсминец - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Фото : U.S. Navy
Японский ракетный эсминец. Архивное фото
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ТОКИО, 12 янв – РИА Новости. Осмотр эсминца "Инадзума" морских сил самообороны Японии, ранее на этой неделе потерявшего ход из-за поломки винта, выявил наличие трещин и вмятин в носовой части корпуса судна, передает телеканал NHK.
"Вероятность того, что судно налетело на подводные объекты, возрастает", - цитирует телеканал представителей сил самообороны относительно вероятных причин инцидента.
Кроме этого, дайверы подтвердили незначительную утечку масла из сломанного винта.
Пока что эсминец остается в море в районе префектуры Ямагути. На месте проведено обследование дна корабля, служба безопасности на море опросила экипаж. Несмотря на то, что на место прибыл буксир, из-за продолжающейся утечки масла эсминец не могут отбуксировать, и пока сроки, когда это станет возможным, не называются.
Согласно данным военно-морских сил самообороны, недалеко от маршрута эсминца есть мель, на которой глубина составляет лишь семь метров. Вероятно, эсминец отклонился от курса, зацепил винтом за донные скалы, в результате чего винт сломался.
Токио - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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