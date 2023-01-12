https://ria.ru/20230112/yakutiya-1844332489.html
Шестой модуль программы "Муравьев-Амурский 2030" стартует в январе в Якутии
Шестой модуль программы "Муравьев-Амурский 2030" стартует в январе в Якутии - РИА Новости, 12.01.2023
Шестой модуль программы "Муравьев-Амурский 2030" стартует в январе в Якутии
Шестой модуль программы подготовки управленческих кадров "Муравьев - Амурский 2030" стартует 16 января в Республике Саха (Якутия). Направление работы -... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:48
2023-01-12T11:48
2023-01-12T11:48
республика саха (якутия)
приморский край
дальний восток
сахалинская область
айсен николаев
сколково
дальневосточный федеральный университет
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Шестой модуль программы подготовки управленческих кадров "Муравьев - Амурский 2030" стартует 16 января в Республике Саха (Якутия). Направление работы - коммуникации в госуправлении, сообщает пресс-офис программы.На опыте Якутии курсантам предстоит изучить систему управления внутренней политикой региона и освоить методы принятия управленческих решений. В работе курсантам помогут эксперты в этой области - генеральный директор АНО "ДИАЛОГ" Кирилл Истомин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Ольга Пескова, руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.В основе практической части - погружение в проблематику региона и фиксация наиболее заметных особенностей, работа по конкретным проблемным ситуациям и поручениям.С курсантами работает наставник программы - глава Якутии Айсен Николаев. Познакомят участников модуля с регионом и поделятся спецификой работы представители управленческой команды администрации главы и правительства Якутии."По сути это модуль-испытание. Первое - это адаптация к реальным условиям Дальнего Востока - мы проводим его в пик зимы. Второе - не просто академический блок по теме модуля и разработка наших проектов, а прикладные проблемные вопросы развития конкретного региона на базе которых выстраивается прямое взаимодействие с управленческой командой. Модуль важен и для качественного роста курсантов. В Якутии они смогут на практике применить полученные знания и уже накопленный опыт по прошедшим модулям" - отмечает руководитель программы Юлия Руденко.Разработка проектов продолжится уже в привязке к Якутии с выездами в муниципальные образования и посещением проектными командами предприятий и объектов по направлениям работы.Особое место уделяется системному изучению истории региона. О роли государственных деятелей, их опыте принятия решений курсантам расскажет директор Государственного музея-заповедника Истории Дальнего востока им. В.К. Арсеньева Виктор Шалай.Кроме того, во время шестого модуля будут подведены итоги стажировок, которые курсанты "Муравьев-Амурский 2030" прошли в конце прошлого года.Образовательный этап Программы стартовал в мае 2022 года. В рамках первых трех модулей курсанты работали в Приморском крае, на Камчатке и в Сахалинской области. Четвёртый модуль состоялся на полях Восточного экономического форума, пятый был посвящён стажировкам проектных команд в органах исполнительной власти в шести регионах Дальнего Востока и в Москве.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития РФ совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в партнерстве со Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.
https://ria.ru/20221207/gossluzhba-1836898517.html
https://ria.ru/20221202/etap-1835900218.html
республика саха (якутия)
приморский край
дальний восток
сахалинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), приморский край, дальний восток, сахалинская область, айсен николаев, сколково, дальневосточный федеральный университет, высшая школа экономики (вшэ), муравьев-амурский 2030
Республика Саха (Якутия), Приморский край, Дальний Восток, Сахалинская область, Айсен Николаев, Сколково, Дальневосточный федеральный университет, Высшая школа экономики (ВШЭ), Муравьев-Амурский 2030
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Шестой модуль программы подготовки управленческих кадров "Муравьев - Амурский 2030" стартует 16 января в Республике Саха (Якутия). Направление работы - коммуникации в госуправлении, сообщает пресс-офис программы.
На опыте Якутии курсантам предстоит изучить систему управления внутренней политикой региона и освоить методы принятия управленческих решений. В работе курсантам помогут эксперты в этой области - генеральный директор АНО "ДИАЛОГ" Кирилл Истомин, профессор кафедры НИУ ВШЭ
Ольга Пескова, руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.
В основе практической части - погружение в проблематику региона и фиксация наиболее заметных особенностей, работа по конкретным проблемным ситуациям и поручениям.
С курсантами работает наставник программы - глава Якутии Айсен Николаев
. Познакомят участников модуля с регионом и поделятся спецификой работы представители управленческой команды администрации главы и правительства Якутии.
"По сути это модуль-испытание. Первое - это адаптация к реальным условиям Дальнего Востока
- мы проводим его в пик зимы. Второе - не просто академический блок по теме модуля и разработка наших проектов, а прикладные проблемные вопросы развития конкретного региона на базе которых выстраивается прямое взаимодействие с управленческой командой. Модуль важен и для качественного роста курсантов. В Якутии они смогут на практике применить полученные знания и уже накопленный опыт по прошедшим модулям" - отмечает руководитель программы Юлия Руденко.
Разработка проектов продолжится уже в привязке к Якутии с выездами в муниципальные образования и посещением проектными командами предприятий и объектов по направлениям работы.
Особое место уделяется системному изучению истории региона. О роли государственных деятелей, их опыте принятия решений курсантам расскажет директор Государственного музея-заповедника Истории Дальнего востока им. В.К. Арсеньева Виктор Шалай.
Кроме того, во время шестого модуля будут подведены итоги стажировок, которые курсанты "Муравьев-Амурский 2030" прошли в конце прошлого года.
Образовательный этап Программы стартовал в мае 2022 года. В рамках первых трех модулей курсанты работали в Приморском крае
, на Камчатке и в Сахалинской области
. Четвёртый модуль состоялся на полях Восточного экономического форума, пятый был посвящён стажировкам проектных команд в органах исполнительной власти в шести регионах Дальнего Востока и в Москве
.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития РФ
совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в партнерстве со Школой управления СКОЛКОВО
, ДВФУ
и РАНХиГС.