https://ria.ru/20230112/yakutiya-1844332489.html

Шестой модуль программы "Муравьев-Амурский 2030" стартует в январе в Якутии

Шестой модуль программы "Муравьев-Амурский 2030" стартует в январе в Якутии - РИА Новости, 12.01.2023

Шестой модуль программы "Муравьев-Амурский 2030" стартует в январе в Якутии

Шестой модуль программы подготовки управленческих кадров "Муравьев - Амурский 2030" стартует 16 января в Республике Саха (Якутия). Направление работы -... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:48

2023-01-12T11:48

2023-01-12T11:48

республика саха (якутия)

приморский край

дальний восток

сахалинская область

айсен николаев

сколково

дальневосточный федеральный университет

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Шестой модуль программы подготовки управленческих кадров "Муравьев - Амурский 2030" стартует 16 января в Республике Саха (Якутия). Направление работы - коммуникации в госуправлении, сообщает пресс-офис программы.На опыте Якутии курсантам предстоит изучить систему управления внутренней политикой региона и освоить методы принятия управленческих решений. В работе курсантам помогут эксперты в этой области - генеральный директор АНО "ДИАЛОГ" Кирилл Истомин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Ольга Пескова, руководитель ЦУР Якутии Василий Десяткин.В основе практической части - погружение в проблематику региона и фиксация наиболее заметных особенностей, работа по конкретным проблемным ситуациям и поручениям.С курсантами работает наставник программы - глава Якутии Айсен Николаев. Познакомят участников модуля с регионом и поделятся спецификой работы представители управленческой команды администрации главы и правительства Якутии."По сути это модуль-испытание. Первое - это адаптация к реальным условиям Дальнего Востока - мы проводим его в пик зимы. Второе - не просто академический блок по теме модуля и разработка наших проектов, а прикладные проблемные вопросы развития конкретного региона на базе которых выстраивается прямое взаимодействие с управленческой командой. Модуль важен и для качественного роста курсантов. В Якутии они смогут на практике применить полученные знания и уже накопленный опыт по прошедшим модулям" - отмечает руководитель программы Юлия Руденко.Разработка проектов продолжится уже в привязке к Якутии с выездами в муниципальные образования и посещением проектными командами предприятий и объектов по направлениям работы.Особое место уделяется системному изучению истории региона. О роли государственных деятелей, их опыте принятия решений курсантам расскажет директор Государственного музея-заповедника Истории Дальнего востока им. В.К. Арсеньева Виктор Шалай.Кроме того, во время шестого модуля будут подведены итоги стажировок, которые курсанты "Муравьев-Амурский 2030" прошли в конце прошлого года.Образовательный этап Программы стартовал в мае 2022 года. В рамках первых трех модулей курсанты работали в Приморском крае, на Камчатке и в Сахалинской области. Четвёртый модуль состоялся на полях Восточного экономического форума, пятый был посвящён стажировкам проектных команд в органах исполнительной власти в шести регионах Дальнего Востока и в Москве.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития РФ совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в партнерстве со Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.

https://ria.ru/20221207/gossluzhba-1836898517.html

https://ria.ru/20221202/etap-1835900218.html

республика саха (якутия)

приморский край

дальний восток

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

республика саха (якутия), приморский край, дальний восток, сахалинская область, айсен николаев, сколково, дальневосточный федеральный университет, высшая школа экономики (вшэ), муравьев-амурский 2030