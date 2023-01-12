https://ria.ru/20230112/vysylki-1844307083.html

МИД Эстонии призвал Евросоюз выслать еще больше российских дипломатов

МИД Эстонии призвал Евросоюз выслать еще больше российских дипломатов - РИА Новости, 12.01.2023

МИД Эстонии призвал Евросоюз выслать еще больше российских дипломатов

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны ЕС рассмотреть новую серию высылок российских дипломатов, обвинив работающих в Таллине сотрудников РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T10:41

2023-01-12T10:41

2023-01-12T10:41

в мире

урмас рейнсалу

россия

эстония

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны ЕС рассмотреть новую серию высылок российских дипломатов, обвинив работающих в Таллине сотрудников диппредставительства РФ в том, что они занимаются в основном консульскими делами. "В контексте продолжающейся полномасштабной войны России на территории Европы против Украины, об этом стоит подумать другим странам западного сообщества", - заявил Рейнсалу в интервью изданию EUobserver. При этом он отметил, что решение, делать это или нет, является "исключительно индивидуальным и суверенным". По мнению главы МИД Эстонии, высылка дипломатов является "одним из способов протеста против российской агрессии, который также имеет некоторые практические преимущества". При этом он сослался на то, что российские дипломаты в Европе якобы ничего не делали для продвижения мира. Он добавил, что те дипломаты, которые остались в Таллине, в основном занимались консульскими делами и использовали свои социальные сети для распространения "пропаганды". Идею главы МИД Эстонии уже поддержали Литва и Чехия, глава МИД которой Ян Липавский заподозрил, что под прикрытием дипломатической службы работают российские спецслужбы. Однако неназванный нидерландский дипломат поинтересовался, есть ли в этом какой-либо смысл, кроме символического, и отметил, что "мы хотим смотреть в оба и держать ухо востро в России особенно в такое время". Рейнсалу также призвал к новым санкциям против России. По его мнению, следующий пакет мер ЕС должен предусматривать отключение всех оставшихся российских банков от системы Swift, запрет европейским фирмам предоставлять какие-либо финансовые услуги российским клиентам, а также запрет на импорт российского сырья. Ранее МИД Эстонии оповестил посла России о решении, по которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллине с 1 февраля этого года. Министерство отмечает, что цель этого решения – добиться паритета в численности должностей в российских и эстонских представительствах. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что такие враждебные действия Таллина не останутся без ответа. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221228/litva-1841947410.html

https://ria.ru/20230110/latviya-1843960819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, урмас рейнсалу, россия, эстония, евросоюз, санкции в отношении россии