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В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за непогоды - РИА Новости, 12.01.2023
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В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за непогоды
В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за непогоды - РИА Новости, 12.01.2023
В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за непогоды
Перебои с водоснабжением произошли в нескольких районах Ростовской области из-за образования мелкого рыхлого льда в реке Дон, затрудняющего работу водозаборов,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:23
2023-01-12T11:23
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Перебои с водоснабжением произошли в нескольких районах Ростовской области из-за образования мелкого рыхлого льда в реке Дон, затрудняющего работу водозаборов, сообщает Ростовский водоканал. Технологам предприятия удалось частично нормализовать работу. "Давление воды нормализовано в Батайске и всех частях Ростова, кроме Нахичевани, Мясниковани, садовых товариществ в районе улицы Вавилова (Радионово-Несветаевский пост ГИБДД), а также поселка Ленинаван. Заполнение системы и повышение давления в указанных районах продолжается", - говорится в сообщении. При этом, по данным предприятия, несмотря на благоприятные прогнозы метеорологов - снижение скорости ветра и повышение температуры воздуха - специалисты не исключают, что до конца зимы шуга может появиться снова. Шуга - мелкий рыхлый лед, образующий кашу на поверхности реки, появляется перед ледоставом и во время ледохода.
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жкх, ростовская область, россия, вода, происшествия, погода
ЖКХ, Ростовская область, Россия, Вода, Происшествия, Погода
11:23 12.01.2023
 
В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за непогоды

В нескольких районах Ростовской области произошли перебои с водоснабжением из-за непогоды

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКран
Кран - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Перебои с водоснабжением произошли в нескольких районах Ростовской области из-за образования мелкого рыхлого льда в реке Дон, затрудняющего работу водозаборов, сообщает Ростовский водоканал.
"Причиной кратковременного снижения давления (в сети водоснабжения) в некоторых районах стали неблагоприятные погодные условия. В реке Дон образовалась шуга – внутриводный лед, который затрудняет работу водозаборных сооружений", - говорится в сообщении.
Технологам предприятия удалось частично нормализовать работу. "Давление воды нормализовано в Батайске и всех частях Ростова, кроме Нахичевани, Мясниковани, садовых товариществ в районе улицы Вавилова (Радионово-Несветаевский пост ГИБДД), а также поселка Ленинаван. Заполнение системы и повышение давления в указанных районах продолжается", - говорится в сообщении.
При этом, по данным предприятия, несмотря на благоприятные прогнозы метеорологов - снижение скорости ветра и повышение температуры воздуха - специалисты не исключают, что до конца зимы шуга может появиться снова. Шуга - мелкий рыхлый лед, образующий кашу на поверхности реки, появляется перед ледоставом и во время ледохода.
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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