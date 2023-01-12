https://ria.ru/20230112/vodosnabzhenie-1844322749.html

В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за непогоды

В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за непогоды - РИА Новости, 12.01.2023

В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за непогоды

Перебои с водоснабжением произошли в нескольких районах Ростовской области из-за образования мелкого рыхлого льда в реке Дон, затрудняющего работу водозаборов,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:23

2023-01-12T11:23

2023-01-12T11:23

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Перебои с водоснабжением произошли в нескольких районах Ростовской области из-за образования мелкого рыхлого льда в реке Дон, затрудняющего работу водозаборов, сообщает Ростовский водоканал. Технологам предприятия удалось частично нормализовать работу. "Давление воды нормализовано в Батайске и всех частях Ростова, кроме Нахичевани, Мясниковани, садовых товариществ в районе улицы Вавилова (Радионово-Несветаевский пост ГИБДД), а также поселка Ленинаван. Заполнение системы и повышение давления в указанных районах продолжается", - говорится в сообщении. При этом, по данным предприятия, несмотря на благоприятные прогнозы метеорологов - снижение скорости ветра и повышение температуры воздуха - специалисты не исключают, что до конца зимы шуга может появиться снова. Шуга - мелкий рыхлый лед, образующий кашу на поверхности реки, появляется перед ледоставом и во время ледохода.

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Владимир Лаврентьев

жкх, ростовская область, россия, вода, происшествия, погода