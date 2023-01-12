В Ростовской области несколько районов остались без воды из-за непогоды
В нескольких районах Ростовской области произошли перебои с водоснабжением из-за непогоды
Кран. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 янв – РИА Новости. Перебои с водоснабжением произошли в нескольких районах Ростовской области из-за образования мелкого рыхлого льда в реке Дон, затрудняющего работу водозаборов, сообщает Ростовский водоканал.
"Причиной кратковременного снижения давления (в сети водоснабжения) в некоторых районах стали неблагоприятные погодные условия. В реке Дон образовалась шуга – внутриводный лед, который затрудняет работу водозаборных сооружений", - говорится в сообщении.
Технологам предприятия удалось частично нормализовать работу. "Давление воды нормализовано в Батайске и всех частях Ростова, кроме Нахичевани, Мясниковани, садовых товариществ в районе улицы Вавилова (Радионово-Несветаевский пост ГИБДД), а также поселка Ленинаван. Заполнение системы и повышение давления в указанных районах продолжается", - говорится в сообщении.
При этом, по данным предприятия, несмотря на благоприятные прогнозы метеорологов - снижение скорости ветра и повышение температуры воздуха - специалисты не исключают, что до конца зимы шуга может появиться снова. Шуга - мелкий рыхлый лед, образующий кашу на поверхности реки, появляется перед ледоставом и во время ледохода.