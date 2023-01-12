https://ria.ru/20230112/voda-1844374573.html

Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды

Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды - РИА Новости, 12.01.2023

Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды

Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды и были вынуждены топить снег, сейчас водоснабжение восстановлено в 37 домах из 47,... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:10

2023-01-12T13:10

2023-01-12T13:10

происшествия

пермский край

соликамск

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ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды и были вынуждены топить снег, сейчас водоснабжение восстановлено в 37 домах из 47, остальным подвозят питьевую воду, сообщает министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края. Ранее жители деревни Паршакова под Красновишерском в Пермском крае в соцсетях написали, что вынуждены топить снег, так как в населенном пункте несколько дней нет воды из-за аварии на трубе водоснабжения. "Сейчас центральное водоснабжение восстановлено для жителей 37 частных домов из 47. Продолжаются работы по регулировке системы, аварийная бригада ведет отогрев основного водопровода", — говорится в сообщении ведомства. В администрации Красновишерского городского округа уточняют, что в десяти домах, остающихся без воды, проживают 49 человек, для них организован подвоз воды. "Снабжение водой организовано по временной схеме из скважины в станцию второго подъёма", — добавили в администрация округа. По данным местной администрации, сообщение о том, что в деревне нет воды, поступило в местную Единую дежурную диспетчерскую службу утром 10 января. На место выезжали специалисты, обнаружившие порыв и перемерзание трубы, идущей от водонапорной башни. Чтобы поправить ситуацию, власти 11 января купили глубинный насос в Соликамске для запитки водой из резервной скважины, проводились восстановительные работы, жителей проинформировали о времени подвоза питьевой воды на каждую улицу деревни.

https://ria.ru/20230111/volgograd-1844043112.html

пермский край

соликамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермский край, соликамск