Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды
Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды и топили снег
Сезонное отключение горячей воды. Архивное фото
ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды и были вынуждены топить снег, сейчас водоснабжение восстановлено в 37 домах из 47, остальным подвозят питьевую воду, сообщает министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.
Ранее жители деревни Паршакова под Красновишерском в Пермском крае в соцсетях написали, что вынуждены топить снег, так как в населенном пункте несколько дней нет воды из-за аварии на трубе водоснабжения.
"Сейчас центральное водоснабжение восстановлено для жителей 37 частных домов из 47. Продолжаются работы по регулировке системы, аварийная бригада ведет отогрев основного водопровода", — говорится в сообщении ведомства.
В администрации Красновишерского городского округа уточняют, что в десяти домах, остающихся без воды, проживают 49 человек, для них организован подвоз воды. "Снабжение водой организовано по временной схеме из скважины в станцию второго подъёма", — добавили в администрация округа.
По данным местной администрации, сообщение о том, что в деревне нет воды, поступило в местную Единую дежурную диспетчерскую службу утром 10 января. На место выезжали специалисты, обнаружившие порыв и перемерзание трубы, идущей от водонапорной башни. Чтобы поправить ситуацию, власти 11 января купили глубинный насос в Соликамске для запитки водой из резервной скважины, проводились восстановительные работы, жителей проинформировали о времени подвоза питьевой воды на каждую улицу деревни.
11 января, 10:01Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз