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Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды - РИА Новости, 12.01.2023
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Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды
Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды - РИА Новости, 12.01.2023
Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды
Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды и были вынуждены топить снег, сейчас водоснабжение восстановлено в 37 домах из 47,... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:10
2023-01-12T13:10
происшествия
пермский край
соликамск
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ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды и были вынуждены топить снег, сейчас водоснабжение восстановлено в 37 домах из 47, остальным подвозят питьевую воду, сообщает министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края. Ранее жители деревни Паршакова под Красновишерском в Пермском крае в соцсетях написали, что вынуждены топить снег, так как в населенном пункте несколько дней нет воды из-за аварии на трубе водоснабжения. "Сейчас центральное водоснабжение восстановлено для жителей 37 частных домов из 47. Продолжаются работы по регулировке системы, аварийная бригада ведет отогрев основного водопровода", — говорится в сообщении ведомства. В администрации Красновишерского городского округа уточняют, что в десяти домах, остающихся без воды, проживают 49 человек, для них организован подвоз воды. "Снабжение водой организовано по временной схеме из скважины в станцию второго подъёма", — добавили в администрация округа. По данным местной администрации, сообщение о том, что в деревне нет воды, поступило в местную Единую дежурную диспетчерскую службу утром 10 января. На место выезжали специалисты, обнаружившие порыв и перемерзание трубы, идущей от водонапорной башни. Чтобы поправить ситуацию, власти 11 января купили глубинный насос в Соликамске для запитки водой из резервной скважины, проводились восстановительные работы, жителей проинформировали о времени подвоза питьевой воды на каждую улицу деревни.
https://ria.ru/20230111/volgograd-1844043112.html
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происшествия, пермский край, соликамск
Происшествия, Пермский край, Соликамск
13:10 12.01.2023
 
Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды

Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды и топили снег

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сезонное отключение горячей воды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Жители деревни Паршакова в Пермском крае несколько дней жили без воды и были вынуждены топить снег, сейчас водоснабжение восстановлено в 37 домах из 47, остальным подвозят питьевую воду, сообщает министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.
Ранее жители деревни Паршакова под Красновишерском в Пермском крае в соцсетях написали, что вынуждены топить снег, так как в населенном пункте несколько дней нет воды из-за аварии на трубе водоснабжения.
"Сейчас центральное водоснабжение восстановлено для жителей 37 частных домов из 47. Продолжаются работы по регулировке системы, аварийная бригада ведет отогрев основного водопровода", — говорится в сообщении ведомства.
В администрации Красновишерского городского округа уточняют, что в десяти домах, остающихся без воды, проживают 49 человек, для них организован подвоз воды. "Снабжение водой организовано по временной схеме из скважины в станцию второго подъёма", — добавили в администрация округа.
По данным местной администрации, сообщение о том, что в деревне нет воды, поступило в местную Единую дежурную диспетчерскую службу утром 10 января. На место выезжали специалисты, обнаружившие порыв и перемерзание трубы, идущей от водонапорной башни. Чтобы поправить ситуацию, власти 11 января купили глубинный насос в Соликамске для запитки водой из резервной скважины, проводились восстановительные работы, жителей проинформировали о времени подвоза питьевой воды на каждую улицу деревни.
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ПроисшествияПермский крайСоликамск
 
 
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