В Венгрии не хотят отказываться от российского газа в пользу западного
В Венгрии назвали возможность покупать газ из России условием для диверсификации поставок
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 янв - РИА Новости. Венгрия не согласна отказываться от российского газа в пользу западного, вместо этого работает над реальной диверсификацией поставок, для которой необходимо сохранение возможности покупать газ из России, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Важна диверсификация. Частью диверсификации является и то, чтобы сохранилась возможность поставок газа из России. Это не диверсификация, если зависимость от поставок с одного направления менять на зависимость от поставок с другого направления. Этого от нас ждут, но это не независимость, это одна зависимость взамен другой. А мы работаем над тем, чтобы не зависеть ни от кого, ни от российского направления, ни от западного, и иметь возможность покупать всюду", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.
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