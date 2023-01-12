https://ria.ru/20230112/vengriya-1844407263.html

В Венгрии не хотят отказываться от российского газа в пользу западного

В Венгрии не хотят отказываться от российского газа в пользу западного - РИА Новости, 12.01.2023

В Венгрии не хотят отказываться от российского газа в пользу западного

Венгрия не согласна отказываться от российского газа в пользу западного, вместо этого работает над реальной диверсификацией поставок, для которой необходимо... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T14:59

2023-01-12T14:59

2023-01-12T14:59

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 12 янв - РИА Новости. Венгрия не согласна отказываться от российского газа в пользу западного, вместо этого работает над реальной диверсификацией поставок, для которой необходимо сохранение возможности покупать газ из России, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Важна диверсификация. Частью диверсификации является и то, чтобы сохранилась возможность поставок газа из России. Это не диверсификация, если зависимость от поставок с одного направления менять на зависимость от поставок с другого направления. Этого от нас ждут, но это не независимость, это одна зависимость взамен другой. А мы работаем над тем, чтобы не зависеть ни от кого, ни от российского направления, ни от западного, и иметь возможность покупать всюду", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в ходе его визита в Доху было заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации.

https://ria.ru/20230108/paksh-1843488109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

петер сийярто, виктор орбан, европа, россия, венгрия, в мире