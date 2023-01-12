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СМИ: в Лондоне отреагировали на обнаружение тела британца в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
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СМИ: в Лондоне отреагировали на обнаружение тела британца в Соледаре
СМИ: в Лондоне отреагировали на обнаружение тела британца в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ: в Лондоне отреагировали на обнаружение тела британца в Соледаре
МИД Великобритании в курсе сообщений об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T03:51
2023-01-12T05:35
евгений пригожин
соледар
великобритания
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. МИД Великобритании в курсе сообщений об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя министерства.Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих."Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе недавних сообщений", - приводит телеканал слова представителя британского МИД.Ранее в Нацполиции Украины заявили, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы.По информации британских СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление".
https://radiosputnik.ria.ru/20230111/britantsy-1844263174.html
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евгений пригожин, соледар, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр
Евгений Пригожин, Соледар, Великобритания, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
03:51 12.01.2023 (обновлено: 05:35 12.01.2023)
 
СМИ: в Лондоне отреагировали на обнаружение тела британца в Соледаре

Sky News: Лондон в курсе сообщений об обнаружении тела пропавшего в Соледаре британца

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. МИД Великобритании в курсе сообщений об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя министерства.
Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 22:56В мире
В Соледаре найдено тело одного из двух пропавших британцев
"Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе недавних сообщений", - приводит телеканал слова представителя британского МИД.
Ранее в Нацполиции Украины заявили, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы.
По информации британских СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление".
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Вчера, 21:51Специальная военная операция на Украине
Пригожин сообщил об уничтожении в Соледаре 500 украинских военных
 
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