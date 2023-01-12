https://ria.ru/20230112/velikobretaniya-1844274617.html

СМИ: в Лондоне отреагировали на обнаружение тела британца в Соледаре

СМИ: в Лондоне отреагировали на обнаружение тела британца в Соледаре - РИА Новости, 12.01.2023

СМИ: в Лондоне отреагировали на обнаружение тела британца в Соледаре

МИД Великобритании в курсе сообщений об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T03:51

2023-01-12T03:51

2023-01-12T05:35

евгений пригожин

соледар

великобритания

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. МИД Великобритании в курсе сообщений об обнаружении тела одного из двух пропавших в Соледаре британцев, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя министерства.Ранее пресс-служба руководителя группы "Вагнер" Евгения Пригожина сообщила, что запрос с просьбой найти двух пропавших в Соледаре британцев поступил на горячую линию "Спроси Вагнер" 8 января, тело одного из них найдено с документами на обоих."Мы поддерживаем семьи двух британцев, которые пропали на Украине. Мы в курсе недавних сообщений", - приводит телеканал слова представителя британского МИД.Ранее в Нацполиции Украины заявили, что двое граждан Великобритании Эндрю Бегшо и Кристофер Перри пропали без вести около Соледара. По данным СМИ, британцев не могут найти с пятницы.По информации британских СМИ, пропавшие были волонтерами, которые занимались эвакуацией и гуманитарной помощью в Донбассе. По словам гуманитарного работника из штата Теннесси Кристиана Кэмпбелла, пропавшие Бегшо и Перри "двигались" в Соледар, "чтобы проводить эвакуацию в то время, как российские силы вели наступление".

https://radiosputnik.ria.ru/20230111/britantsy-1844263174.html

https://ria.ru/20230111/soledar-1844257239.html

соледар

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украина

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евгений пригожин, соледар, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр