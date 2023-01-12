https://ria.ru/20230112/ubiystvo-1844418028.html

В Тюмени мужа и жену признали виновными в убийстве любовницы

В Тюмени мужа и жену признали виновными в убийстве любовницы - РИА Новости, 12.01.2023

В Тюмени мужа и жену признали виновными в убийстве любовницы

Тюменский облсуд признал 45-летного мужчину и его 31-летнюю супругу виновными в спланированном убийстве любовницы главы семейства и приговорил их к 14 и 12... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:30

2023-01-12T15:30

2023-01-12T15:33

происшествия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 12 янв – РИА Новости. Тюменский облсуд признал 45-летного мужчину и его 31-летнюю супругу виновными в спланированном убийстве любовницы главы семейства и приговорил их к 14 и 12 годам колонии. Как сообщает в четверг СУСК по области, мотивом убийства послужила ревность. Согласно заранее разработанному плану, муж вечером 11 февраля прошлого года под предлогом очередного свидания пригласил любовницу в гости, где вместе с супругой задушил ее шарфом. Тело убитой они выкинули в мусорный бак в одном из районов Тюмени, а вещи сожгли дома в печи. Спустя время мертвую девушку нашли сотрудники мусороперерабатывающего завода. "Тюменский областной суд вынес приговор в отношении супружеской пары Эльшана и Хилалы Алиевых. Они признаны виновными в убийстве. Суд назначил Эльшану Алиеву 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Хилале Алиевой – 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – следует из Telegram-канала объединенной пресс-службы судебной системы региона. С подсудимых в пользу родственника убитой взыскана компенсация морального вреда в 1,9 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230112/moskva-1844281824.html

https://ria.ru/20230109/sud-1843675989.html

тюмень

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тюмень