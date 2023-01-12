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В Тюмени мужа и жену признали виновными в убийстве любовницы - РИА Новости, 12.01.2023
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В Тюмени мужа и жену признали виновными в убийстве любовницы
В Тюмени мужа и жену признали виновными в убийстве любовницы - РИА Новости, 12.01.2023
В Тюмени мужа и жену признали виновными в убийстве любовницы
Тюменский облсуд признал 45-летного мужчину и его 31-летнюю супругу виновными в спланированном убийстве любовницы главы семейства и приговорил их к 14 и 12... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T15:30
2023-01-12T15:33
происшествия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 12 янв – РИА Новости. Тюменский облсуд признал 45-летного мужчину и его 31-летнюю супругу виновными в спланированном убийстве любовницы главы семейства и приговорил их к 14 и 12 годам колонии. Как сообщает в четверг СУСК по области, мотивом убийства послужила ревность. Согласно заранее разработанному плану, муж вечером 11 февраля прошлого года под предлогом очередного свидания пригласил любовницу в гости, где вместе с супругой задушил ее шарфом. Тело убитой они выкинули в мусорный бак в одном из районов Тюмени, а вещи сожгли дома в печи. Спустя время мертвую девушку нашли сотрудники мусороперерабатывающего завода. "Тюменский областной суд вынес приговор в отношении супружеской пары Эльшана и Хилалы Алиевых. Они признаны виновными в убийстве. Суд назначил Эльшану Алиеву 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Хилале Алиевой – 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – следует из Telegram-канала объединенной пресс-службы судебной системы региона. С подсудимых в пользу родственника убитой взыскана компенсация морального вреда в 1,9 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230112/moskva-1844281824.html
https://ria.ru/20230109/sud-1843675989.html
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происшествия, тюмень
Происшествия, Тюмень
15:30 12.01.2023 (обновлено: 15:33 12.01.2023)
 
В Тюмени мужа и жену признали виновными в убийстве любовницы

Тюменский облсуд дал семейной паре 14 и 12 лет за убийство любовницы главы семейства

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 12 янв – РИА Новости. Тюменский облсуд признал 45-летного мужчину и его 31-летнюю супругу виновными в спланированном убийстве любовницы главы семейства и приговорил их к 14 и 12 годам колонии.
Как сообщает в четверг СУСК по области, мотивом убийства послужила ревность. Согласно заранее разработанному плану, муж вечером 11 февраля прошлого года под предлогом очередного свидания пригласил любовницу в гости, где вместе с супругой задушил ее шарфом.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 07:56
В Москве завершили расследование дела об убийстве супругов
Тело убитой они выкинули в мусорный бак в одном из районов Тюмени, а вещи сожгли дома в печи. Спустя время мертвую девушку нашли сотрудники мусороперерабатывающего завода.
"Тюменский областной суд вынес приговор в отношении супружеской пары Эльшана и Хилалы Алиевых. Они признаны виновными в убийстве. Суд назначил Эльшану Алиеву 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Хилале Алиевой – 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", – следует из Telegram-канала объединенной пресс-службы судебной системы региона.
С подсудимых в пользу родственника убитой взыскана компенсация морального вреда в 1,9 миллиона рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 15:04
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