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СМИ: в Анталье произошел сильный шторм - РИА Новости, 12.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230112/turtsiya-1844281220.html
СМИ: в Анталье произошел сильный шторм
СМИ: в Анталье произошел сильный шторм - РИА Новости, 12.01.2023
СМИ: в Анталье произошел сильный шторм
Сильный шторм повалил деревья во многих районах турецкой курортной Антальи, посетители заметили волны в 5-6 метров у пляжей, в горнолыжном центре выпал первый... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T07:48
2023-01-12T10:17
эгейское море
анталья (провинция)
туризм
новости - туризм
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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Сильный шторм повалил деревья во многих районах турецкой курортной Антальи, посетители заметили волны в 5-6 метров у пляжей, в горнолыжном центре выпал первый снег, пишет в четверг утром газета Yeni Şafak. Согласно последнему прогнозу, опубликованному Главным управлением метеорологии, регионы Мраморного, Эгейского и Средиземноморского морей будут находиться под влиянием сильных ливней. "В то время как в регионах Эгейского моря, Западного Средиземноморья, Антальи, Бурдура, Балыкесира и Испарты ожидаются очень сильные осадки, было также объявлено штормовое предупреждение. Граждан попросили быть осторожными в отношении наводнений и паводков", - уточняет газета.
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эгейское море, анталья (провинция), новости - туризм
Эгейское море, Анталья (провинция), Туризм, Новости - Туризм
07:48 12.01.2023 (обновлено: 10:17 12.01.2023)
 
СМИ: в Анталье произошел сильный шторм

"Yeni Şafak": в Анталье сильный шторм повалил деревья во многих районах города

© Flickr / Brandon AtkinsonВид на Анталью, Турция
Вид на Анталью, Турция - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© Flickr / Brandon Atkinson
Вид на Анталью, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Сильный шторм повалил деревья во многих районах турецкой курортной Антальи, посетители заметили волны в 5-6 метров у пляжей, в горнолыжном центре выпал первый снег, пишет в четверг утром газета Yeni Şafak.
"В Анталье, во многих районах города, были повалены деревья в результате шторма, скорость которого достигала 60 километров в час. Гигантские волны захватили всемирно известный пляж Коньяалты. Волны длиной более 5-6 метров обрушиваются на береговую линию. Первый снег выпал в горнолыжном центре Саклыкент, на вершине Антальи", - пишет издание.
Согласно последнему прогнозу, опубликованному Главным управлением метеорологии, регионы Мраморного, Эгейского и Средиземноморского морей будут находиться под влиянием сильных ливней.
"В то время как в регионах Эгейского моря, Западного Средиземноморья, Антальи, Бурдура, Балыкесира и Испарты ожидаются очень сильные осадки, было также объявлено штормовое предупреждение. Граждан попросили быть осторожными в отношении наводнений и паводков", - уточняет газета.
Анталья - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
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ТуризмЭгейское мореАнталья (провинция)Новости - Туризм
 
 
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