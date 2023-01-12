07:48 12.01.2023 (обновлено: 10:17 12.01.2023)
СМИ: в Анталье произошел сильный шторм
"Yeni Şafak": в Анталье сильный шторм повалил деревья во многих районах города
Вид на Анталью, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Сильный шторм повалил деревья во многих районах турецкой курортной Антальи, посетители заметили волны в 5-6 метров у пляжей, в горнолыжном центре выпал первый снег, пишет в четверг утром газета Yeni Şafak.
"В Анталье, во многих районах города, были повалены деревья в результате шторма, скорость которого достигала 60 километров в час. Гигантские волны захватили всемирно известный пляж Коньяалты. Волны длиной более 5-6 метров обрушиваются на береговую линию. Первый снег выпал в горнолыжном центре Саклыкент, на вершине Антальи", - пишет издание.
Согласно последнему прогнозу, опубликованному Главным управлением метеорологии, регионы Мраморного, Эгейского и Средиземноморского морей будут находиться под влиянием сильных ливней.
"В то время как в регионах Эгейского моря, Западного Средиземноморья, Антальи, Бурдура, Балыкесира и Испарты ожидаются очень сильные осадки, было также объявлено штормовое предупреждение. Граждан попросили быть осторожными в отношении наводнений и паводков", - уточняет газета.
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