https://ria.ru/20230112/turtsiya-1844281220.html

СМИ: в Анталье произошел сильный шторм

СМИ: в Анталье произошел сильный шторм - РИА Новости, 12.01.2023

СМИ: в Анталье произошел сильный шторм

Сильный шторм повалил деревья во многих районах турецкой курортной Антальи, посетители заметили волны в 5-6 метров у пляжей, в горнолыжном центре выпал первый... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T07:48

2023-01-12T07:48

2023-01-12T10:17

эгейское море

анталья (провинция)

туризм

новости - туризм

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АНКАРА, 12 янв – РИА Новости. Сильный шторм повалил деревья во многих районах турецкой курортной Антальи, посетители заметили волны в 5-6 метров у пляжей, в горнолыжном центре выпал первый снег, пишет в четверг утром газета Yeni Şafak. Согласно последнему прогнозу, опубликованному Главным управлением метеорологии, регионы Мраморного, Эгейского и Средиземноморского морей будут находиться под влиянием сильных ливней. "В то время как в регионах Эгейского моря, Западного Средиземноморья, Антальи, Бурдура, Балыкесира и Испарты ожидаются очень сильные осадки, было также объявлено штормовое предупреждение. Граждан попросили быть осторожными в отношении наводнений и паводков", - уточняет газета.

https://ria.ru/20221212/antalya-1838057942.html

эгейское море

анталья (провинция)

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эгейское море, анталья (провинция), новости - туризм