Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/trevoga-1844296639.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2023
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:52
2023-01-12T09:55
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионе в 9.37 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
09:52 12.01.2023 (обновлено: 09:55 12.01.2023)
 
В Харьковской области объявили воздушную тревогу

В Харьковской области прозвучал сигнал воздушной тревоги

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионе в 9.37 (мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
09:10
СМИ: Германия разозлила Украину решением по России
 
В миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала