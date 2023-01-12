https://ria.ru/20230112/trevoga-1844296639.html
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.01.2023
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:52
2023-01-12T09:52
2023-01-12T09:55
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионе в 9.37 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230112/sdpg-1844290817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
09:52 12.01.2023 (обновлено: 09:55 12.01.2023)
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области прозвучал сигнал воздушной тревоги