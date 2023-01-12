https://ria.ru/20230112/tatyanin_den-1844440617.html

Татьянин день: история, традиции церковного и студенческого праздника

Татьянин день (День студента) 2023: какого числа праздник в России

Татьянин день: история, традиции церковного и студенческого праздника

В январе Россия отмечает Татьянин день, который считается праздником студенчества. Когда стали отмечать День студента, его история, традиции, какого числа... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:24

2023-01-12T17:24

2023-01-12T17:44

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празднование татьянина дня

день святой великомученицы татьяны и праздник студентов

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В январе Россия отмечает Татьянин день, который считается праздником студенчества. Когда стали отмечать День студента, его история, традиции, какого числа Татьянин день в 2023 году – в материале РИА Новости.Татьянин день в России-2023Это день, в котором сплелись множество традиций, за которым стоит богатая история. Именно в эту дату празднуется и день памяти святой мученицы Татьяны Римской, и День студента.Какого числа праздникЕжегодно дата ни церковного, ни студенческого праздника не меняется. Татьянин день в 2023 году будет праздноваться 25 января, как и раньше.ИсторияИсторию Татьяниного дня можно условно разделить на две составляющие: церковную и студенческую.25 января у верующих – это день почитания мученицы Татианы Римской. По преданию, она жила во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии. Повзрослев, девушка не вышла замуж, а посвятила себя служению церкви. Она стала диаконисой в одном из римских храмов, где проповедовала Евангелие, ухаживала за больными и помогала нуждающимся.С приходом к власти императора Александра Севера устроили массовые гонения на христиан. Вскоре Татиану схватили, привели в храм Аполлона и пытались заставить принести жертву языческому идолу. Вместо этого девушка стала читать молитву. По преданию, в этот момент случилось землетрясение, и статуя раскололась на части. За это идолопоклонники долго мучили Татиану и пытались склонить на свою сторону, но та осталась верна своей вере, за что была казнена мечом вместе со своим отцом. Это произошло в 226 году, а в 235-м Татиану причислили к лику святых. Она почитается и православной, и католической церквями. У католиков день ее памяти приходится на 12 января из-за разницы юлианского и григорианского календарей.Для студентов 25 января стал значимым днем в 1755 году, когда российская императрица Елизавета Петровна подписала "Указ об учреждении Московского университета". Проект был составлен и представлен ученым Михаилом Ломоносовым и статским советником, генерал-адъютантом Иваном Шуваловым. Последний отдал проект на подпись императрице именно 25 января, в день именин его матери. Тогда этот день еще не был праздником студентов, а считался днем рождения учебного заведения.В 1791 году при университете освятили храм во имя мученицы Татианы, таким образом, учащиеся и преподаватели стали почитать святую как свою покровительницу. В 1850 году 25 января объявили праздником не только университета, но и всех студентов.После Октябрьской революции храм при университете закрыли, его использовали сначала как клуб, а потом студенческий театр. Праздник переименовали в День пролетарского студента, а со временем и вовсе про него забыли. В 1995 году здание университетского храма вернули Церкви, а День студента стали потихоньку возрождать. В 2005 году День российского студенчества стал официальным согласно указу президента РФ № 76 от 25.01.2005 г.ТрадицииВ народе на Татьянин день пекли особый каравай в виде солнца. Каждому члену семьи давали по куску, считалось, что так солнце поделится своим теплом. Также женщины наряжались, собирали со всей избы половики и шли на реку, где выбивали из них всю грязь, скопившуюся за зимние праздники. Потом их развешивали сушиться на забор, так девушки не только наводили порядок, но и показывали потенциальным женихам, насколько они хорошие хозяйки. В этот день старались помочь нуждающимся, считалось, что отказ в помощи сулит неприятности.Также в старину верили, что девочки, родившиеся в Татьянин день, будут очень домовитыми и хозяйственными. Из-за этого говорили: "Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!"После появления Дня студента 25 января стало принято ходить в церковь и ставить свечки за успехи в учебе, а в храме мученицы Татианы при МГУ ежегодно проходит торжественная литургия.Главное празднество долгое время проходило в Московском университете, уже после к нему присоединились и другие вузы. Тогда устраивали балы и концерты, а в наше время студентов и преподавателей даже угощают медовухой по особому рецепту, которую готовят задолго до праздника. После утренних официальных торжеств студенты по всей России начинают шумное веселье. Нередко для них устраиваются тематические мероприятия, флешмобы и акции, а кафе и рестораны предлагают особые условия для праздника. День студента всегда проходил с весельем и задором. Антон Чехов в 1884 году так описывал это событие: "…студенты выпили все, кроме Москвы-реки, и то только потому, что она замерзла".Как празднуют в других странахИстория международного Дня студента началась в 1939 году, когда Чехословакия была оккупирована нацистами. 28 октября чешские студенты и преподаватели устроили демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования своего государства. Демонстранты были жестоко разогнаны войсками, а одного из лидеров – студента-медика Яна Оплетала – застрелили. Его похороны состоялись 15 ноября и превратились в новую антифашистскую акцию, в результате которой фашисты штурмовали Чешский университет, окружили студенческие общежития и сослали более тысячи людей в концлагерь, а некоторых студентов и активистов казнили. Через 2 года в Лондоне состоялась Международная встреча студентов, которые боролись против фашизма. Именно там было решено сделать 17 ноября Всемирным днем студентов.В течение года в разных зарубежных университетах проводятся свои праздники, посвященные учащимся. Например, в США один из самых ярких студенческих праздников называется Hasty Pudding ("Ленивый пудинг"). Он проводится Гарвардском университете в формате костюмированного карнавала.Английские студенты устроили себе целую праздничную неделю – Rag Week ("Неделя благотворительности"). В это время проходят костюмированные шествия, учащиеся устраивают спортивные забеги по барам, шутят и разыгрывают, проводят разные забавные конкурсы. Цель такого веселья не только отдохнуть, но и собрать средства на благотворительность.У французов нет четкой даты праздника, каждое учебное заведение определяет его самостоятельно. В выбранный день проводится Gala ("Торжественный прием"), после официальной части которого все студенты веселятся: устраивают вечеринки или проводят тихие собрания, концерты, выезжают на природу и т.д.В Португалии после окончания майской сессии в университетах Порто и Коимбре проводится праздник Кейма ("Сжигание ленточек"). Начинается он в полночь с громких песен у памятника одному из португальских королей. Весь день в городском парке выступают музыканты, а кульминация праздника – торжественное шествие студентов в форме своего университета через весь город. Все участники держат палочки с завязанными на них лентами, которые сжигаются после церковной службы на стадионе.В Болгарии студенты отмечают свой праздник 8 декабря, что связано с Софийским университетом им. Климента Охридского. В этот праздник все вузы страны закрыты, и студенты свободно веселятся в больших шумных компаниях.ПриметыВ старину многие приметы на Татьянин день были посвящены погоде:Свои приметы есть и студентов. Самой распространенной считается призыв успеха на экзаменах. Студентам надо высунуться из окна или выйти на балкон и, тряся зачеткой, кричать "Халява, приди!" Некоторые верят, что если кто-то из прохожих ответит "Уже в пути", то это гарантирует успех в будущей учебе.Если кричать на прохожих не хочется, то можно 25 января найти самое высокое место в округе, забраться туда и загадать желание, связанное с учебой, глядя на солнце. Говорят, что сбудется обязательно.Интересные фактыБлагодаря долгой истории Татьяниного дня, этот праздник оброс множеством интересных историй, большинство из которых связаны со студентами.Например, раньше гуляния студентов были настолько громкими и бурными, что люди старались не покидать свои дома лишний раз. Вечером этого дня улицы городов наполнялись веселыми молодыми людьми, они пели песни, подшучивали над прохожими, пили и веселились. Интересно, что искать защиту от буйных студентов было не у кого. В прошлом полиции даже давали указ, чтобы они не арестовывали учащихся и относились к ним снисходительно. Сейчас таких распоряжений нет.Заведения тоже готовились к приему молодежи заранее. Например, в знаменитом столичном ресторане "Эрмитаж" убирали всю дорогую мебель, зеркала и декор, а вместо этого ставили простые столы и лавки. Пол покрывали толстым слоем опилок. Делалось это не только для сохранности помещения, но и для того, чтобы студенты чувствовали себя свободнее и не отказывали себе в веселье.

https://ria.ru/20221107/kalendar-1829707498.html

https://ria.ru/20220125/prazdnik-1769216770.html

https://ria.ru/20221107/kalendar-1829707498.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, татьянин день, празднование татьянина дня, день святой великомученицы татьяны и праздник студентов, праздники, религиозные праздники