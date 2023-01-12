https://ria.ru/20230112/tatyanin_den-1844440617.html
Татьянин день: история, традиции церковного и студенческого праздника
Татьянин день (День студента) 2023: какого числа праздник в России
Татьянин день: история, традиции церковного и студенческого праздника
В январе Россия отмечает Татьянин день, который считается праздником студенчества. Когда стали отмечать День студента, его история, традиции, какого числа... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:24
2023-01-12T17:24
2023-01-12T17:44
россия
татьянин день
празднование татьянина дня
день святой великомученицы татьяны и праздник студентов
праздники
религиозные праздники
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В январе Россия отмечает Татьянин день, который считается праздником студенчества. Когда стали отмечать День студента, его история, традиции, какого числа Татьянин день в 2023 году – в материале РИА Новости.Татьянин день в России-2023Это день, в котором сплелись множество традиций, за которым стоит богатая история. Именно в эту дату празднуется и день памяти святой мученицы Татьяны Римской, и День студента.Какого числа праздникЕжегодно дата ни церковного, ни студенческого праздника не меняется. Татьянин день в 2023 году будет праздноваться 25 января, как и раньше.ИсторияИсторию Татьяниного дня можно условно разделить на две составляющие: церковную и студенческую.25 января у верующих – это день почитания мученицы Татианы Римской. По преданию, она жила во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии. Повзрослев, девушка не вышла замуж, а посвятила себя служению церкви. Она стала диаконисой в одном из римских храмов, где проповедовала Евангелие, ухаживала за больными и помогала нуждающимся.С приходом к власти императора Александра Севера устроили массовые гонения на христиан. Вскоре Татиану схватили, привели в храм Аполлона и пытались заставить принести жертву языческому идолу. Вместо этого девушка стала читать молитву. По преданию, в этот момент случилось землетрясение, и статуя раскололась на части. За это идолопоклонники долго мучили Татиану и пытались склонить на свою сторону, но та осталась верна своей вере, за что была казнена мечом вместе со своим отцом. Это произошло в 226 году, а в 235-м Татиану причислили к лику святых. Она почитается и православной, и католической церквями. У католиков день ее памяти приходится на 12 января из-за разницы юлианского и григорианского календарей.Для студентов 25 января стал значимым днем в 1755 году, когда российская императрица Елизавета Петровна подписала "Указ об учреждении Московского университета". Проект был составлен и представлен ученым Михаилом Ломоносовым и статским советником, генерал-адъютантом Иваном Шуваловым. Последний отдал проект на подпись императрице именно 25 января, в день именин его матери. Тогда этот день еще не был праздником студентов, а считался днем рождения учебного заведения.В 1791 году при университете освятили храм во имя мученицы Татианы, таким образом, учащиеся и преподаватели стали почитать святую как свою покровительницу. В 1850 году 25 января объявили праздником не только университета, но и всех студентов.После Октябрьской революции храм при университете закрыли, его использовали сначала как клуб, а потом студенческий театр. Праздник переименовали в День пролетарского студента, а со временем и вовсе про него забыли. В 1995 году здание университетского храма вернули Церкви, а День студента стали потихоньку возрождать. В 2005 году День российского студенчества стал официальным согласно указу президента РФ № 76 от 25.01.2005 г.ТрадицииВ народе на Татьянин день пекли особый каравай в виде солнца. Каждому члену семьи давали по куску, считалось, что так солнце поделится своим теплом. Также женщины наряжались, собирали со всей избы половики и шли на реку, где выбивали из них всю грязь, скопившуюся за зимние праздники. Потом их развешивали сушиться на забор, так девушки не только наводили порядок, но и показывали потенциальным женихам, насколько они хорошие хозяйки. В этот день старались помочь нуждающимся, считалось, что отказ в помощи сулит неприятности.Также в старину верили, что девочки, родившиеся в Татьянин день, будут очень домовитыми и хозяйственными. Из-за этого говорили: "Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!"После появления Дня студента 25 января стало принято ходить в церковь и ставить свечки за успехи в учебе, а в храме мученицы Татианы при МГУ ежегодно проходит торжественная литургия.Главное празднество долгое время проходило в Московском университете, уже после к нему присоединились и другие вузы. Тогда устраивали балы и концерты, а в наше время студентов и преподавателей даже угощают медовухой по особому рецепту, которую готовят задолго до праздника. После утренних официальных торжеств студенты по всей России начинают шумное веселье. Нередко для них устраиваются тематические мероприятия, флешмобы и акции, а кафе и рестораны предлагают особые условия для праздника. День студента всегда проходил с весельем и задором. Антон Чехов в 1884 году так описывал это событие: "…студенты выпили все, кроме Москвы-реки, и то только потому, что она замерзла".Как празднуют в других странахИстория международного Дня студента началась в 1939 году, когда Чехословакия была оккупирована нацистами. 28 октября чешские студенты и преподаватели устроили демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования своего государства. Демонстранты были жестоко разогнаны войсками, а одного из лидеров – студента-медика Яна Оплетала – застрелили. Его похороны состоялись 15 ноября и превратились в новую антифашистскую акцию, в результате которой фашисты штурмовали Чешский университет, окружили студенческие общежития и сослали более тысячи людей в концлагерь, а некоторых студентов и активистов казнили. Через 2 года в Лондоне состоялась Международная встреча студентов, которые боролись против фашизма. Именно там было решено сделать 17 ноября Всемирным днем студентов.В течение года в разных зарубежных университетах проводятся свои праздники, посвященные учащимся. Например, в США один из самых ярких студенческих праздников называется Hasty Pudding ("Ленивый пудинг"). Он проводится Гарвардском университете в формате костюмированного карнавала.Английские студенты устроили себе целую праздничную неделю – Rag Week ("Неделя благотворительности"). В это время проходят костюмированные шествия, учащиеся устраивают спортивные забеги по барам, шутят и разыгрывают, проводят разные забавные конкурсы. Цель такого веселья не только отдохнуть, но и собрать средства на благотворительность.У французов нет четкой даты праздника, каждое учебное заведение определяет его самостоятельно. В выбранный день проводится Gala ("Торжественный прием"), после официальной части которого все студенты веселятся: устраивают вечеринки или проводят тихие собрания, концерты, выезжают на природу и т.д.В Португалии после окончания майской сессии в университетах Порто и Коимбре проводится праздник Кейма ("Сжигание ленточек"). Начинается он в полночь с громких песен у памятника одному из португальских королей. Весь день в городском парке выступают музыканты, а кульминация праздника – торжественное шествие студентов в форме своего университета через весь город. Все участники держат палочки с завязанными на них лентами, которые сжигаются после церковной службы на стадионе.В Болгарии студенты отмечают свой праздник 8 декабря, что связано с Софийским университетом им. Климента Охридского. В этот праздник все вузы страны закрыты, и студенты свободно веселятся в больших шумных компаниях.ПриметыВ старину многие приметы на Татьянин день были посвящены погоде:Свои приметы есть и студентов. Самой распространенной считается призыв успеха на экзаменах. Студентам надо высунуться из окна или выйти на балкон и, тряся зачеткой, кричать "Халява, приди!" Некоторые верят, что если кто-то из прохожих ответит "Уже в пути", то это гарантирует успех в будущей учебе.Если кричать на прохожих не хочется, то можно 25 января найти самое высокое место в округе, забраться туда и загадать желание, связанное с учебой, глядя на солнце. Говорят, что сбудется обязательно.Интересные фактыБлагодаря долгой истории Татьяниного дня, этот праздник оброс множеством интересных историй, большинство из которых связаны со студентами.Например, раньше гуляния студентов были настолько громкими и бурными, что люди старались не покидать свои дома лишний раз. Вечером этого дня улицы городов наполнялись веселыми молодыми людьми, они пели песни, подшучивали над прохожими, пили и веселились. Интересно, что искать защиту от буйных студентов было не у кого. В прошлом полиции даже давали указ, чтобы они не арестовывали учащихся и относились к ним снисходительно. Сейчас таких распоряжений нет.Заведения тоже готовились к приему молодежи заранее. Например, в знаменитом столичном ресторане "Эрмитаж" убирали всю дорогую мебель, зеркала и декор, а вместо этого ставили простые столы и лавки. Пол покрывали толстым слоем опилок. Делалось это не только для сохранности помещения, но и для того, чтобы студенты чувствовали себя свободнее и не отказывали себе в веселье.
https://ria.ru/20221107/kalendar-1829707498.html
https://ria.ru/20220125/prazdnik-1769216770.html
https://ria.ru/20221107/kalendar-1829707498.html
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россия, татьянин день, празднование татьянина дня, день святой великомученицы татьяны и праздник студентов, праздники, религиозные праздники
Россия, Татьянин день, Празднование Татьянина дня, День святой великомученицы Татьяны и праздник студентов, праздники, Религиозные праздники
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В январе Россия отмечает Татьянин день, который считается праздником студенчества. Когда стали отмечать День студента, его история, традиции, какого числа Татьянин день в 2023 году – в материале РИА Новости.
Татьянин день в России-2023
Это день, в котором сплелись множество традиций, за которым стоит богатая история. Именно в эту дату празднуется и день памяти святой мученицы Татьяны Римской, и День студента.
Ежегодно дата ни церковного, ни студенческого праздника не меняется. Татьянин день в 2023 году будет праздноваться 25 января, как и раньше.
Историю Татьяниного дня можно условно разделить на две составляющие: церковную и студенческую.
25 января у верующих – это день почитания мученицы Татианы Римской. По преданию, она жила во II-III веках в Риме
. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии. Повзрослев, девушка не вышла замуж, а посвятила себя служению церкви. Она стала диаконисой в одном из римских храмов, где проповедовала Евангелие, ухаживала за больными и помогала нуждающимся.
С приходом к власти императора Александра Севера устроили массовые гонения на христиан. Вскоре Татиану схватили, привели в храм Аполлона и пытались заставить принести жертву языческому идолу. Вместо этого девушка стала читать молитву. По преданию, в этот момент случилось землетрясение, и статуя раскололась на части. За это идолопоклонники долго мучили Татиану и пытались склонить на свою сторону, но та осталась верна своей вере, за что была казнена мечом вместе со своим отцом. Это произошло в 226 году, а в 235-м Татиану причислили к лику святых. Она почитается и православной, и католической церквями. У католиков день ее памяти приходится на 12 января из-за разницы юлианского и григорианского календарей.
Для студентов 25 января стал значимым днем в 1755 году, когда российская императрица Елизавета Петровна
подписала "Указ об учреждении Московского университета". Проект был составлен и представлен ученым Михаилом Ломоносовым
и статским советником, генерал-адъютантом Иваном Шуваловым. Последний отдал проект на подпись императрице именно 25 января, в день именин его матери. Тогда этот день еще не был праздником студентов, а считался днем рождения учебного заведения.
В 1791 году при университете освятили храм во имя мученицы Татианы, таким образом, учащиеся и преподаватели стали почитать святую как свою покровительницу. В 1850 году 25 января объявили праздником не только университета, но и всех студентов.
После Октябрьской революции храм при университете закрыли, его использовали сначала как клуб, а потом студенческий театр. Праздник переименовали в День пролетарского студента, а со временем и вовсе про него забыли. В 1995 году здание университетского храма вернули Церкви, а День студента стали потихоньку возрождать. В 2005 году День российского студенчества стал официальным согласно указу президента РФ № 76 от 25.01.2005 г.
В народе на Татьянин день пекли особый каравай в виде солнца. Каждому члену семьи давали по куску, считалось, что так солнце поделится своим теплом. Также женщины наряжались, собирали со всей избы половики и шли на реку, где выбивали из них всю грязь, скопившуюся за зимние праздники. Потом их развешивали сушиться на забор, так девушки не только наводили порядок, но и показывали потенциальным женихам, насколько они хорошие хозяйки. В этот день старались помочь нуждающимся, считалось, что отказ в помощи сулит неприятности.
Также в старину верили, что девочки, родившиеся в Татьянин день, будут очень домовитыми и хозяйственными. Из-за этого говорили: "Татьяна и каравай печет, и половики по реке бьет, и хоровод ведет!"
После появления Дня студента 25 января стало принято ходить в церковь и ставить свечки за успехи в учебе, а в храме мученицы Татианы при МГУ ежегодно проходит торжественная литургия.
Главное празднество долгое время проходило в Московском университете, уже после к нему присоединились и другие вузы. Тогда устраивали балы и концерты, а в наше время студентов и преподавателей даже угощают медовухой по особому рецепту, которую готовят задолго до праздника. После утренних официальных торжеств студенты по всей России начинают шумное веселье. Нередко для них устраиваются тематические мероприятия, флешмобы и акции, а кафе и рестораны предлагают особые условия для праздника. День студента всегда проходил с весельем и задором. Антон Чехов
в 1884 году так описывал это событие: "…студенты выпили все, кроме Москвы-реки, и то только потому, что она замерзла".
Как празднуют в других странах
История международного Дня студента началась в 1939 году, когда Чехословакия
была оккупирована нацистами. 28 октября чешские студенты и преподаватели устроили демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования своего государства. Демонстранты были жестоко разогнаны войсками, а одного из лидеров – студента-медика Яна Оплетала – застрелили. Его похороны состоялись 15 ноября и превратились в новую антифашистскую акцию, в результате которой фашисты штурмовали Чешский университет, окружили студенческие общежития и сослали более тысячи людей в концлагерь, а некоторых студентов и активистов казнили. Через 2 года в Лондоне
состоялась Международная встреча студентов, которые боролись против фашизма. Именно там было решено сделать 17 ноября Всемирным днем студентов.
В течение года в разных зарубежных университетах проводятся свои праздники, посвященные учащимся. Например, в США
один из самых ярких студенческих праздников называется Hasty Pudding ("Ленивый пудинг"). Он проводится Гарвардском университете
в формате костюмированного карнавала.
Английские студенты устроили себе целую праздничную неделю – Rag Week ("Неделя благотворительности"). В это время проходят костюмированные шествия, учащиеся устраивают спортивные забеги по барам, шутят и разыгрывают, проводят разные забавные конкурсы. Цель такого веселья не только отдохнуть, но и собрать средства на благотворительность.
У французов нет четкой даты праздника, каждое учебное заведение определяет его самостоятельно. В выбранный день проводится Gala ("Торжественный прием"), после официальной части которого все студенты веселятся: устраивают вечеринки или проводят тихие собрания, концерты, выезжают на природу и т.д.
В Португалии
после окончания майской сессии в университетах Порто и Коимбре проводится праздник Кейма ("Сжигание ленточек"). Начинается он в полночь с громких песен у памятника одному из португальских королей. Весь день в городском парке выступают музыканты, а кульминация праздника – торжественное шествие студентов в форме своего университета через весь город. Все участники держат палочки с завязанными на них лентами, которые сжигаются после церковной службы на стадионе.
В Болгарии
студенты отмечают свой праздник 8 декабря, что связано с Софийским университетом им. Климента Охридского. В этот праздник все вузы страны закрыты, и студенты свободно веселятся в больших шумных компаниях.
В старину многие приметы на Татьянин день были посвящены погоде:
—если в праздник солнечно, то птицы прилетят рано;
—теплый ветер говорит о засушливом лете и скромном урожае;
—ясная погода и мороз – лето будет теплое;
—метель и ветер на Татьянин день – готовься к засухе и плохой рыбалке;
—если на Татьянин день солнце встает рано, то и потепление наступит раньше;
—снегопад говорит о дождливом лете;
—большие сугробы в этот день – будет много хлеба.
Свои приметы есть и студентов. Самой распространенной считается призыв успеха на экзаменах. Студентам надо высунуться из окна или выйти на балкон и, тряся зачеткой, кричать "Халява, приди!" Некоторые верят, что если кто-то из прохожих ответит "Уже в пути", то это гарантирует успех в будущей учебе.
Если кричать на прохожих не хочется, то можно 25 января найти самое высокое место в округе, забраться туда и загадать желание, связанное с учебой, глядя на солнце. Говорят, что сбудется обязательно.
Благодаря долгой истории Татьяниного дня, этот праздник оброс множеством интересных историй, большинство из которых связаны со студентами.
Например, раньше гуляния студентов были настолько громкими и бурными, что люди старались не покидать свои дома лишний раз. Вечером этого дня улицы городов наполнялись веселыми молодыми людьми, они пели песни, подшучивали над прохожими, пили и веселились. Интересно, что искать защиту от буйных студентов было не у кого. В прошлом полиции даже давали указ, чтобы они не арестовывали учащихся и относились к ним снисходительно. Сейчас таких распоряжений нет.
Заведения тоже готовились к приему молодежи заранее. Например, в знаменитом столичном ресторане "Эрмитаж" убирали всю дорогую мебель, зеркала и декор, а вместо этого ставили простые столы и лавки. Пол покрывали толстым слоем опилок. Делалось это не только для сохранности помещения, но и для того, чтобы студенты чувствовали себя свободнее и не отказывали себе в веселье.