https://ria.ru/20230112/svyaz-1844429845.html

"Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для транспорта

"Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для транспорта - РИА Новости, 12.01.2023

"Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для транспорта

"Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для водного, автомобильного и железнодорожного транспорта, подготовительная работа для начала... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T16:07

2023-01-12T16:07

2023-01-12T16:07

безопасность

технологии

ростех

российская электроника

россия

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для водного, автомобильного и железнодорожного транспорта, подготовительная работа для начала серийного выпуска будет проведена уже в этом году, сообщает корпорация. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" расширил линейку антенных систем спутниковой связи, предназначенных для различных видов транспорта. Разработаны две новые модификации оборудования – для малых речных и морских судов, а также компактная версия для автомобильного и железнодорожного транспорта. В 2023 году будет проведена подготовительная работа для начала серийного выпуска всей линейки изделий", - говорится в сообщении. В составе "Росэлектроники" разработкой нового оборудования занимается концерн "Автоматика". По словам гендиректора "Автоматики" Андрея Моторко, разработка ведется по поручению правительства по созданию линейки антенных систем спутниковой связи для подвижных объектов с конца 2021 года. Новые антенные системы позволят пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом и стабильной связью, установленной через находящиеся на орбите отечественные спутники, получать доступ к различным мультимедийным сервисам, в том числе видеоконференцсвязи, IP-телефонии, мониторинговой информации. Оборудование также способно обеспечивать трансляции в прямом эфире различных культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований - в августе 2022 года мультимедийный комплекс использовался при проведении телетрансляции соревнований по танковому биатлону с полигона "Алабино". "Новая морская антенная система может применяться в малогабаритной репортажной радиостанции для съемки парусных регат", - приводят пример в корпорации.

https://ria.ru/20230112/ssha-1844274326.html

https://ria.ru/20230111/pomosch-1844250859.html

https://ria.ru/20230108/konvertoplan-1843448469.html

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безопасность, технологии, ростех, российская электроника, россия