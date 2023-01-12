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"Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для транспорта - РИА Новости, 12.01.2023
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"Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для транспорта
"Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для транспорта - РИА Новости, 12.01.2023
"Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для транспорта
"Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для водного, автомобильного и железнодорожного транспорта, подготовительная работа для начала... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T16:07
2023-01-12T16:07
безопасность
технологии
ростех
российская электроника
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для водного, автомобильного и железнодорожного транспорта, подготовительная работа для начала серийного выпуска будет проведена уже в этом году, сообщает корпорация. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" расширил линейку антенных систем спутниковой связи, предназначенных для различных видов транспорта. Разработаны две новые модификации оборудования – для малых речных и морских судов, а также компактная версия для автомобильного и железнодорожного транспорта. В 2023 году будет проведена подготовительная работа для начала серийного выпуска всей линейки изделий", - говорится в сообщении. В составе "Росэлектроники" разработкой нового оборудования занимается концерн "Автоматика". По словам гендиректора "Автоматики" Андрея Моторко, разработка ведется по поручению правительства по созданию линейки антенных систем спутниковой связи для подвижных объектов с конца 2021 года. Новые антенные системы позволят пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом и стабильной связью, установленной через находящиеся на орбите отечественные спутники, получать доступ к различным мультимедийным сервисам, в том числе видеоконференцсвязи, IP-телефонии, мониторинговой информации. Оборудование также способно обеспечивать трансляции в прямом эфире различных культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований - в августе 2022 года мультимедийный комплекс использовался при проведении телетрансляции соревнований по танковому биатлону с полигона "Алабино". "Новая морская антенная система может применяться в малогабаритной репортажной радиостанции для съемки парусных регат", - приводят пример в корпорации.
https://ria.ru/20230112/ssha-1844274326.html
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безопасность, технологии, ростех, российская электроника, россия
Безопасность, Технологии, Ростех, Российская электроника, Россия
16:07 12.01.2023
 
"Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для транспорта

"Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для водного и ж/д транспорта

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкСпутниковые антенны
Спутниковые антенны - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Спутниковые антенны. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Ростех" разработал новые антенные системы спутниковой связи для водного, автомобильного и железнодорожного транспорта, подготовительная работа для начала серийного выпуска будет проведена уже в этом году, сообщает корпорация.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" расширил линейку антенных систем спутниковой связи, предназначенных для различных видов транспорта. Разработаны две новые модификации оборудования – для малых речных и морских судов, а также компактная версия для автомобильного и железнодорожного транспорта. В 2023 году будет проведена подготовительная работа для начала серийного выпуска всей линейки изделий", - говорится в сообщении.
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В составе "Росэлектроники" разработкой нового оборудования занимается концерн "Автоматика". По словам гендиректора "Автоматики" Андрея Моторко, разработка ведется по поручению правительства по созданию линейки антенных систем спутниковой связи для подвижных объектов с конца 2021 года.
Новые антенные системы позволят пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом и стабильной связью, установленной через находящиеся на орбите отечественные спутники, получать доступ к различным мультимедийным сервисам, в том числе видеоконференцсвязи, IP-телефонии, мониторинговой информации.
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Оборудование также способно обеспечивать трансляции в прямом эфире различных культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований - в августе 2022 года мультимедийный комплекс использовался при проведении телетрансляции соревнований по танковому биатлону с полигона "Алабино".
"Новая морская антенная система может применяться в малогабаритной репортажной радиостанции для съемки парусных регат", - приводят пример в корпорации.
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