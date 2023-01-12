https://ria.ru/20230112/sud-1844326938.html

В Нижнем Новгороде будут судить подростка, планировавшего стрельбу в школе

В Нижнем Новгороде будут судить подростка, планировавшего стрельбу в школе - РИА Новости, 12.01.2023

В Нижнем Новгороде будут судить подростка, планировавшего стрельбу в школе

Подросток, обвиняемый в приготовлении к массовому убийству в школе, предстанет перед судом в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:31

2023-01-12T11:31

2023-01-12T11:33

происшествия

нижний новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в приготовлении к массовому убийству в школе, предстанет перед судом в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, трое подростков в возрасте 16-17 лет сговорились напасть на одну из школ Нижнего Новгорода для "убийства нескольких лиц на почве ненависти". В декабре 2021 - январе 2022 года подельники выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, составили план массового убийства, определили дату. Задуманное они совершить не успели, поскольку были задержаны по уголовному делу о приготовлении к убийству. "Обвиняемый был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - говорится в релизе. Двух других фигурантов экспертиза признала невменяемыми - их уголовное дело рассмотрят отдельно, будет решаться вопрос о принудительном лечении в психбольнице закрытого типа. В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн", пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне" также можно попасть на скамью подсудимых.

https://ria.ru/20230101/strelba-1842767772.html

https://ria.ru/20230108/germaniya-1843478347.html

нижний новгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)