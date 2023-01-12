11:31 12.01.2023 (обновлено: 11:33 12.01.2023)
В Нижнем Новгороде будут судить подростка, планировавшего стрельбу в школе
В Нижнем Новгороде будут судить подростка, обвиняемого в подготовке стрельбы в школе
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в приготовлении к массовому убийству в школе, предстанет перед судом в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия, трое подростков в возрасте 16-17 лет сговорились напасть на одну из школ Нижнего Новгорода для "убийства нескольких лиц на почве ненависти". В декабре 2021 - январе 2022 года подельники выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, составили план массового убийства, определили дату.
Задуманное они совершить не успели, поскольку были задержаны по уголовному делу о приготовлении к убийству.
"Обвиняемый был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - говорится в релизе.
Двух других фигурантов экспертиза признала невменяемыми - их уголовное дело рассмотрят отдельно, будет решаться вопрос о принудительном лечении в психбольнице закрытого типа.
В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн", пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне" также можно попасть на скамью подсудимых.
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