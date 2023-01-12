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В Нижнем Новгороде будут судить подростка, планировавшего стрельбу в школе - РИА Новости, 12.01.2023
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В Нижнем Новгороде будут судить подростка, планировавшего стрельбу в школе
В Нижнем Новгороде будут судить подростка, планировавшего стрельбу в школе - РИА Новости, 12.01.2023
В Нижнем Новгороде будут судить подростка, планировавшего стрельбу в школе
Подросток, обвиняемый в приготовлении к массовому убийству в школе, предстанет перед судом в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:31
2023-01-12T11:33
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в приготовлении к массовому убийству в школе, предстанет перед судом в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление СК РФ. По версии следствия, трое подростков в возрасте 16-17 лет сговорились напасть на одну из школ Нижнего Новгорода для "убийства нескольких лиц на почве ненависти". В декабре 2021 - январе 2022 года подельники выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, составили план массового убийства, определили дату. Задуманное они совершить не успели, поскольку были задержаны по уголовному делу о приготовлении к убийству. "Обвиняемый был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - говорится в релизе. Двух других фигурантов экспертиза признала невменяемыми - их уголовное дело рассмотрят отдельно, будет решаться вопрос о принудительном лечении в психбольнице закрытого типа. В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн", пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне" также можно попасть на скамью подсудимых.
https://ria.ru/20230101/strelba-1842767772.html
https://ria.ru/20230108/germaniya-1843478347.html
нижний новгород
россия
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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:31 12.01.2023 (обновлено: 11:33 12.01.2023)
 
В Нижнем Новгороде будут судить подростка, планировавшего стрельбу в школе

В Нижнем Новгороде будут судить подростка, обвиняемого в подготовке стрельбы в школе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в приготовлении к массовому убийству в школе, предстанет перед судом в Нижнем Новгороде, сообщает региональное управление СК РФ.
По версии следствия, трое подростков в возрасте 16-17 лет сговорились напасть на одну из школ Нижнего Новгорода для "убийства нескольких лиц на почве ненависти". В декабре 2021 - январе 2022 года подельники выбрали объект для нападения – школу в Канавинском районе, составили план массового убийства, определили дату.
Задуманное они совершить не успели, поскольку были задержаны по уголовному делу о приготовлении к убийству.
"Обвиняемый был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением передано в суд", - говорится в релизе.
Калуга - РИА Новости, 1920, 01.01.2023
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Двух других фигурантов экспертиза признала невменяемыми - их уголовное дело рассмотрят отдельно, будет решаться вопрос о принудительном лечении в психбольнице закрытого типа.
В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн", пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне" также можно попасть на скамью подсудимых.
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