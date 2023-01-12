Липецкие власти предоставили субсидию промпредприятию
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ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Липецкое предприятие по производству низковольтной аппаратуры, комплектующих для электрооборудования, бытовой техники получило из регионального бюджета субсидию в размере двух миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, средства будут направлены на приобретение технологического оборудования, расходных материалов, развития инфраструктуры, а также для обеспечения благоприятных и безопасных условий труда для работников предприятия, многие из которых – люди с ограниченными возможностями движения. После введения санкций у предприятия возникли трудности с реализацией продукции. Как отметил Артамонов, власти держат ситуацию на предприятии на постоянном контроле.
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"На производстве трудятся более трехсот человек, из которых половина – люди с ограниченными возможностями здоровья. Важно модернизировать производство и сохранить штат. Поддержка подобных предприятий сегодня для нас приоритетная задача", – сказал Артамонов.