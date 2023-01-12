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Липецкие власти предоставили субсидию промпредприятию - РИА Новости, 12.01.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230112/subsidii-1844356583.html
Липецкие власти предоставили субсидию промпредприятию
Липецкие власти предоставили субсидию промпредприятию - РИА Новости, 12.01.2023
Липецкие власти предоставили субсидию промпредприятию
Липецкое предприятие по производству низковольтной аппаратуры, комплектующих для электрооборудования, бытовой техники получило из регионального бюджета субсидию РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:35
2023-01-12T12:35
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Липецкое предприятие по производству низковольтной аппаратуры, комплектующих для электрооборудования, бытовой техники получило из регионального бюджета субсидию в размере двух миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, средства будут направлены на приобретение технологического оборудования, расходных материалов, развития инфраструктуры, а также для обеспечения благоприятных и безопасных условий труда для работников предприятия, многие из которых – люди с ограниченными возможностями движения. После введения санкций у предприятия возникли трудности с реализацией продукции. Как отметил Артамонов, власти держат ситуацию на предприятии на постоянном контроле. "На производстве трудятся более трехсот человек, из которых половина – люди с ограниченными возможностями здоровья. Важно модернизировать производство и сохранить штат. Поддержка подобных предприятий сегодня для нас приоритетная задача", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
12:35 12.01.2023
 

Липецкие власти предоставили субсидию промпредприятию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Липецкое предприятие по производству низковольтной аппаратуры, комплектующих для электрооборудования, бытовой техники получило из регионального бюджета субсидию в размере двух миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, средства будут направлены на приобретение технологического оборудования, расходных материалов, развития инфраструктуры, а также для обеспечения благоприятных и безопасных условий труда для работников предприятия, многие из которых – люди с ограниченными возможностями движения. После введения санкций у предприятия возникли трудности с реализацией продукции. Как отметил Артамонов, власти держат ситуацию на предприятии на постоянном контроле.
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28 декабря 2022, 15:27Липецкая область
В Липецкой области почти в три раза выросло производство плугов
"На производстве трудятся более трехсот человек, из которых половина – люди с ограниченными возможностями здоровья. Важно модернизировать производство и сохранить штат. Поддержка подобных предприятий сегодня для нас приоритетная задача", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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