https://ria.ru/20230112/subsidii-1844356583.html

Липецкие власти предоставили субсидию промпредприятию

Липецкие власти предоставили субсидию промпредприятию - РИА Новости, 12.01.2023

Липецкие власти предоставили субсидию промпредприятию

Липецкое предприятие по производству низковольтной аппаратуры, комплектующих для электрооборудования, бытовой техники получило из регионального бюджета субсидию РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:35

2023-01-12T12:35

2023-01-12T12:35

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/62/1559266297_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d7477a8f80fc9a0ae97548382f7166f3.jpg

ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Липецкое предприятие по производству низковольтной аппаратуры, комплектующих для электрооборудования, бытовой техники получило из регионального бюджета субсидию в размере двух миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, средства будут направлены на приобретение технологического оборудования, расходных материалов, развития инфраструктуры, а также для обеспечения благоприятных и безопасных условий труда для работников предприятия, многие из которых – люди с ограниченными возможностями движения. После введения санкций у предприятия возникли трудности с реализацией продукции. Как отметил Артамонов, власти держат ситуацию на предприятии на постоянном контроле. "На производстве трудятся более трехсот человек, из которых половина – люди с ограниченными возможностями здоровья. Важно модернизировать производство и сохранить штат. Поддержка подобных предприятий сегодня для нас приоритетная задача", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221228/plugi-1841935312.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов